32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt

Tôi và bạn gái quen nhau được gần một năm. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tụ tập bạn bè, nói chuyện hợp, gia đình tương đồng, công việc ổn định.

Ở tuổi 32, tôi không còn mơ mộng về những mối tình cháy bỏng như thời đôi mươi. Bạn bè phần lớn đã yên bề gia thất, bố mẹ thường xuyên mong tôi sớm dẫn bạn gái về ra mắt.

Nếu nói tôi yêu bạn gái đến mức không thể thiếu, có lẽ là không phải nhưng tôi trân trọng và nghĩ cô ấy phù hợp để làm vợ. Ở tuổi này tôi nghĩ hôn nhân chỉ cần hai người thương nhau, tôn trọng, cùng vun vén là đủ.

Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm cho đến ngày tôi về ra mắt gia đình bạn gái. Tôi chuẩn bị kỹ càng, từ trang phục đến quà cáp vì biết đây là bước quan trọng nếu muốn tiến xa hơn.

Nếu chia tay bạn gái để tìm hiểu chị gái cô ấy, tôi sẽ trở thành kẻ không ra gì trong mắt mọi người (ảnh minh họa: AI)

Khi đang trò chuyện cùng bố mẹ cô ấy, cửa phòng mở ra, chị gái cô ấy bước vào. Khoảnh khắc ấy khiến tôi bối rối, không phải vì chị ấy quá xinh đẹp theo kiểu khiến người ta choáng ngợp mà là ánh mắt, cách nói chuyện, thần thái điềm đạm và nụ cười khiến tôi cảm thấy như có luồng điện chạy qua người.

Tôi tự vấn mình có thể chỉ là ấn tượng nhất thời và cố gạt đi, tiếp tục nói chuyện bình thường, thậm chí còn chủ động giữ khoảng cách nhưng càng cố tránh, tôi càng nhận ra mình vô thức tìm kiếm sự hiện diện của cô ấy.

Sau hôm đó, hình ảnh chị gái bạn gái cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi so sánh, rồi lại thấy mình là kẻ tệ bạc. Tôi tìm cách gặp bạn gái nhiều hơn để kiểm chứng cảm xúc nhưng càng ở cạnh cô ấy, tôi càng nhận ra một sự thật khiến mình hoang mang là trái tim tôi không rung động như hôm gặp chị cô ấy.

Tôi tự hỏi liệu đây chỉ là cảm xúc bồng bột nhưng thấy mình đủ trưởng thành để phân biệt chuyện tình cảm. Nếu tôi tiếp tục mối quan hệ với bạn gái và tiến tới hôn nhân, tôi sẽ có một gia đình ổn định như mong muốn nhưng liệu tôi có đang lừa dối bản thân và lừa dối người yêu. Nhưng nếu chia tay bạn gái để tìm hiểu chị gái cô ấy, tôi sẽ trở thành kẻ không ra gì trong mắt mọi người. Tôi đang hoang mang quá mà không biết phải quyết định thế nào cho đúng.