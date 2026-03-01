Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
Tôi năm nay mới ngoài 50 tuổi và vừa nghỉ hưu theo chế độ 178, cầm một khoản tiền tích lũy sau mấy chục năm công tác, tôi vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.
Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, không còn cảnh sáng đi tối về, họp hành áp lực. Lo lắng vì từ nay thu nhập chỉ còn tiền lãi tiết kiệm và một phần lương hưu, phải tính toán chi tiêu.
Tôi đã gửi tiết kiệm phần lớn số tiền nhận được theo chế độ 178 để lấy lãi hàng tháng, coi như khoản dưỡng già. Tôi không muốn sau này ốm đau, bệnh tật lại phải xin tiền các con.
Tôi cũng xác định sẽ không làm thêm việc gì nữa, muốn nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hơn 30 năm cống hiến là đủ, tôi muốn dành thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch đâu đó khi có thể, sống chậm lại.
Thế nhưng mới đây, con gái tôi mới lấy chồng được hơn một năm và hiện đang mang thai tháng thứ bảy hỏi vay tiền để mua nhà.
Vợ chồng nó đều là công chức, lương không cao nhưng ổn định. Từ ngày cưới đến nay, chúng thuê một căn hộ nhỏ ở Hà Nội, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt đã chiếm gần hết thu nhập.
Con nói vợ chồng nó đang tính mua một căn chung cư nhỏ, trả góp lâu dài, có nhà riêng rồi sinh con sẽ ổn định hơn. Nhưng con còn thiếu một khoản ban đầu nên muốn vay số tiền tôi vừa được lĩnh theo chế độ 178.
Tôi hiểu suy nghĩ của con, có nhà riêng trước khi sinh con là mong muốn chính đáng, ở nhà thuê vừa chật chội vừa bấp bênh, chủ nhà có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng khoản tiền con nhắc tới không hề nhỏ, nếu cho vay, tiền lãi hàng tháng sẽ không còn, kế hoạch chi tiêu của tôi sẽ bị ảnh hưởng.
Hai vợ chồng nó lương công chức, lại sắp có con nhỏ, bao nhiêu khoản phải chi nên vay tôi, không biết đến bao giờ mới trả được. Mà nói là vay, nhưng nhiều khi cha mẹ cho con thì khó lòng đòi lại.
Cả đời đi làm, tôi chỉ có chỗ đó để dưỡng già nhưng nghĩ đến con gái bụng mang dạ chửa, sắp sinh mà vẫn lo tiền thuê nhà, tôi lại xót xa.
Tôi sợ nếu không giúp con sẽ chạnh lòng, có thể nó không trách, nhưng tôi sẽ áy náy. Sau này nhìn cháu ngoại lớn lên trong căn nhà thuê chật chội, tôi liệu có day dứt vì đã không dang tay khi mình còn có thể?
Gần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Tôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Tôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
GĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
Ba năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Khi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
Cách đây 10 năm con trai mua nhà, tôi bán vàng được 500 triệu cho con vay “nóng”. Nhưng đến nay 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy con nhắc đến trả khoản nợ này…
Khi con thông báo sẽ dẫn bạn trai hơn mình 30 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ về ra mắt, tôi sốc thực sự…
