Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh

Tôi năm nay mới ngoài 50 tuổi và vừa nghỉ hưu theo chế độ 178, cầm một khoản tiền tích lũy sau mấy chục năm công tác, tôi vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.

Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, không còn cảnh sáng đi tối về, họp hành áp lực. Lo lắng vì từ nay thu nhập chỉ còn tiền lãi tiết kiệm và một phần lương hưu, phải tính toán chi tiêu.

Tôi đã gửi tiết kiệm phần lớn số tiền nhận được theo chế độ 178 để lấy lãi hàng tháng, coi như khoản dưỡng già. Tôi không muốn sau này ốm đau, bệnh tật lại phải xin tiền các con.

Tôi cũng xác định sẽ không làm thêm việc gì nữa, muốn nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hơn 30 năm cống hiến là đủ, tôi muốn dành thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch đâu đó khi có thể, sống chậm lại.

Thế nhưng mới đây, con gái tôi mới lấy chồng được hơn một năm và hiện đang mang thai tháng thứ bảy hỏi vay tiền để mua nhà.

Vợ chồng nó đều là công chức, lương không cao nhưng ổn định. Từ ngày cưới đến nay, chúng thuê một căn hộ nhỏ ở Hà Nội, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt đã chiếm gần hết thu nhập.

Con nói vợ chồng nó đang tính mua một căn chung cư nhỏ, trả góp lâu dài, có nhà riêng rồi sinh con sẽ ổn định hơn. Nhưng con còn thiếu một khoản ban đầu nên muốn vay số tiền tôi vừa được lĩnh theo chế độ 178.

Tôi hiểu suy nghĩ của con, có nhà riêng trước khi sinh con là mong muốn chính đáng, ở nhà thuê vừa chật chội vừa bấp bênh, chủ nhà có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng khoản tiền con nhắc tới không hề nhỏ, nếu cho vay, tiền lãi hàng tháng sẽ không còn, kế hoạch chi tiêu của tôi sẽ bị ảnh hưởng.

Hai vợ chồng nó lương công chức, lại sắp có con nhỏ, bao nhiêu khoản phải chi nên vay tôi, không biết đến bao giờ mới trả được. Mà nói là vay, nhưng nhiều khi cha mẹ cho con thì khó lòng đòi lại.

Cả đời đi làm, tôi chỉ có chỗ đó để dưỡng già nhưng nghĩ đến con gái bụng mang dạ chửa, sắp sinh mà vẫn lo tiền thuê nhà, tôi lại xót xa.

Tôi sợ nếu không giúp con sẽ chạnh lòng, có thể nó không trách, nhưng tôi sẽ áy náy. Sau này nhìn cháu ngoại lớn lên trong căn nhà thuê chật chội, tôi liệu có day dứt vì đã không dang tay khi mình còn có thể?