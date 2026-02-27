3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Ba năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Vợ chồng tôi đều là những người trẻ có công việc ổn định, tình cảm gắn bó. Những tưởng hạnh phúc sẽ tròn đầy khi tiếng cười trẻ thơ xuất hiện, nhưng trớ trêu thay, cái "duyên" ấy vẫn chưa đến.
Suốt 3 năm qua, ai chỉ đâu tôi đi đó, từ Tây y hiện đại đến những thang thuốc Bắc đắng ngắt, tôi đều kiên trì nếm trải.
Mỗi tháng, khi nhìn chiếc que thử thai chỉ hiện lên một vạch, tôi lại thấy lòng mình thắt lại. Nỗi đau ấy, nếu chỉ có hai vợ chồng cùng chia sẻ thì có lẽ tôi đã vững vàng hơn. Nhưng áp lực từ gia đình chồng như một tảng đá đè nặng lên vai tôi.
Mẹ chồng tôi vốn là người sắc sảo. Từ sự chăm sóc ban đầu, bà dần chuyển sang dò xét, rồi đến mỉa mai.
Mỗi bữa cơm, bà không còn hỏi tôi đi làm có mệt không, mà chỉ chép miệng: "Nhà cái Lan cuối xóm cưới sau mình mà giờ con nó đã biết lẫy. Nhà mình thì cứ như nhà hoang". Những buổi họp họ, tôi chỉ biết cúi mặt khi thấy ánh mắt thương hại lẫn mỉa mai của những người xung quanh.
Tôi hiểu bà mong cháu, nhưng sự thúc giục ấy khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Đỉnh điểm của sự chịu đựng là hôm trước khi tôi định xuống bếp lấy nước, tôi bỗng khựng lại khi nghe tiếng mẹ chồng thầm thì với chồng tôi trong phòng khách.
Bà nói rất dài, nhưng tai tôi như ù đặc khi nghe những câu ấy, tôi chỉ còn nhớ được đúng 3 chữ "ly hôn đi". Mẹ chồng muốn chồng tôi ly hôn để anh lấy vợ mới.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt trào ra cay đắng. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là sự im lặng của chồng. Anh không phản bác, chỉ thở dài khi nghe mẹ chồng giục ly hôn.
Từ hôm đó đến nay, về đến nhà, tôi như người mất hồn. Tôi cũng không dám nói chuyện với chồng vì sợ anh sẽ đề cập chuyện ly hôn. Tôi rất yêu chồng. Tôi không thể sống thiếu anh ấy được.
GĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
Khi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
Cách đây 10 năm con trai mua nhà, tôi bán vàng được 500 triệu cho con vay "nóng". Nhưng đến nay 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy con nhắc đến trả khoản nợ này…
Khi con thông báo sẽ dẫn bạn trai hơn mình 30 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ về ra mắt, tôi sốc thực sự…
GĐXH - Tôi tin rằng, ở tuổi xế chiều, con người vẫn có quyền được sống hạnh phúc và tìm thấy một người đồng hành thực sự thấu hiểu mình.
Tôi vẫn nghĩ hôn nhân của mình khá viên mãn cho đến khi tình cờ xem một clip review quán ăn trên mạng, hình ảnh vợ thân mật với người đàn ông lạ lướt qua màn hình.
Sau khi ly hôn, anh ta lại tỉ tê ngon ngọt, chị tôi cả tin, sẵn sàng mang xe máy của mẹ đi cầm cố, lấy tiền mua cho anh ta chiếc điện thoại mới.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.
Tôi tình cờ biết được anh từng có một quá khứ "sâu đậm" đến mức đáng sợ. Anh và người yêu cũ đã sống chung như vợ chồng suốt 5 năm trời.
