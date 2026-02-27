Mới nhất
Tâm sự

3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện

Thứ sáu, 06:53 27/02/2026 | Tâm sự

Ba năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.

Vợ chồng tôi đều là những người trẻ có công việc ổn định, tình cảm gắn bó. Những tưởng hạnh phúc sẽ tròn đầy khi tiếng cười trẻ thơ xuất hiện, nhưng trớ trêu thay, cái "duyên" ấy vẫn chưa đến. 

Suốt 3 năm qua, ai chỉ đâu tôi đi đó, từ Tây y hiện đại đến những thang thuốc Bắc đắng ngắt, tôi đều kiên trì nếm trải.

Mỗi tháng, khi nhìn chiếc que thử thai chỉ hiện lên một vạch, tôi lại thấy lòng mình thắt lại. Nỗi đau ấy, nếu chỉ có hai vợ chồng cùng chia sẻ thì có lẽ tôi đã vững vàng hơn. Nhưng áp lực từ gia đình chồng như một tảng đá đè nặng lên vai tôi.

Mẹ chồng tôi vốn là người sắc sảo. Từ sự chăm sóc ban đầu, bà dần chuyển sang dò xét, rồi đến mỉa mai. 

Mỗi bữa cơm, bà không còn hỏi tôi đi làm có mệt không, mà chỉ chép miệng: "Nhà cái Lan cuối xóm cưới sau mình mà giờ con nó đã biết lẫy. Nhà mình thì cứ như nhà hoang". Những buổi họp họ, tôi chỉ biết cúi mặt khi thấy ánh mắt thương hại lẫn mỉa mai của những người xung quanh.

- Ảnh 1.

Tôi chết lặng khi nghe những điều mẹ chồng nói với chồng tôi (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Tôi hiểu bà mong cháu, nhưng sự thúc giục ấy khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Đỉnh điểm của sự chịu đựng là hôm trước khi tôi định xuống bếp lấy nước, tôi bỗng khựng lại khi nghe tiếng mẹ chồng thầm thì với chồng tôi trong phòng khách. 

Bà nói rất dài, nhưng tai tôi như ù đặc khi nghe những câu ấy, tôi chỉ còn nhớ được đúng 3 chữ "ly hôn đi". Mẹ chồng muốn chồng tôi ly hôn để anh lấy vợ mới.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt trào ra cay đắng. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là sự im lặng của chồng. Anh không phản bác, chỉ thở dài khi nghe mẹ chồng giục ly hôn.

Từ hôm đó đến nay, về đến nhà, tôi như người mất hồn. Tôi cũng không dám nói chuyện với chồng vì sợ anh sẽ đề cập chuyện ly hôn. Tôi rất yêu chồng. Tôi không thể sống thiếu anh ấy được.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
