Phát hiện chồng sắp cưới thường xuyên tiếp khách ở karaoke "tay vịn"
Chỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới diễn ra, thiệp hồng cũng đã in, thế nhưng tôi phát hiện chồng sắp cưới thường xuyên đi tiếp khách ở các quán karaoke, lại gọi cả "tay vịn".
Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian khi sắp được về chung một nhà với người đàn ông mình yêu thương suốt 4 năm qua.
Anh ấy là người giỏi giang, có chí tiến thủ và rất chiều chuộng tôi. Trong mắt bố mẹ tôi, anh là chàng rể "điểm mười".
Chồng sắp cưới của tôi làm kinh doanh, đặc thù công việc là thường xuyên phải đi tiếp khách, nhậu nhẹt về khuya.
Tôi vốn là người hiểu chuyện, chưa bao giờ cằn nhằn hay kiểm soát anh về vấn đề này vì thương anh vất vả lo cho tương lai hai đứa.
Tối hôm kia, anh đi tiếp đối tác về trong tình trạng say khướt, vừa vào phòng là lăn ra ngủ. Điện thoại anh liên tục báo tin nhắn đến. Bình thường tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của anh, nhưng lần này, một linh tính chẳng lành thôi thúc tôi cầm máy lên xem.
Màn hình sáng lên với tin nhắn từ một nhóm chat Zalo có tên "Hội sợ vợ". Tôi run rẩy mở ra và chết lặng.
Đập vào mắt tôi là những hình ảnh trụy lạc trong ánh đèn mờ ảo của phòng karaoke. Những cô gái ăn mặc hở hang, ôm ấp, sà vào lòng những người đàn ông đang cầm mic hát hò.
Và trong một bức ảnh cận cảnh, tôi nhận ra người chồng sắp cưới mẫu mực của mình đang cười thả ga, tay vòng qua eo một cô gái trẻ măng đang ngồi trên đùi anh.
Tôi cảm thấy buồn nôn. Cả thế giới như quay cuồng. Tôi không thể tin người đàn ông luôn nói lời yêu thương tôi mỗi ngày lại có một bộ mặt khác như vậy.
Sáng hôm sau, khi tôi đưa những bằng chứng đó ra, anh thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Anh giải thích rằng đó là "văn hóa tiếp khách", là điều không thể tránh khỏi nếu muốn ký được hợp đồng lớn. Anh nói anh chỉ ngồi đó chứ thề danh dự là không làm gì quá giới hạn cả. Tất cả chỉ là vì công việc, vì lo cho tương lai.
Anh còn trách ngược tôi là trẻ con, không hiểu chuyện đời, rằng đàn ông ra ngoài làm ăn ai chẳng phải "như thế".
Tôi nghe mà tai ù đi. "Vì công việc" có thực sự là tấm kim bài miễn tử cho việc sa đọa vào những chốn ăn chơi trác táng đó không?
Tôi không phải là người cổ hủ, tôi hiểu việc tiếp khách là cần thiết, nhưng đến mức phải ôm ấp, tiếp xúc với những cô gái "dịch vụ" thì tôi không thể chấp nhận được.
Giờ đây, nhìn anh, tôi chỉ thấy sự ghê tởm và mất niềm tin. Tôi tự hỏi, đây có phải là lần đầu tiên? Và sau này khi cưới nhau về, khi tôi mang bầu, sinh con, liệu anh có lấy cái cớ "công việc" ấy để tiếp tục những cuộc vui thác loạn bên ngoài?
Tôi đang vô cùng hoang mang. Một mặt, tôi muốn hủy hôn ngay lập tức vì cảm thấy bị phản bội và không thể chấp nhận lối sống đó. Mặt khác, tôi lại sợ bố mẹ hai bên sốc, sợ điều tiếng, và cũng còn tiếc nuối tình cảm 4 năm qua.
10 năm đưa hết lương cho vợ, chồng chết lặng khi biết tiền đã được chi tiêu thế nàoTâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Chi tiêu gia đình chưa bao giờ chỉ là câu chuyện "mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền". Đằng sau đó là cả một bài toán dài hơi về nhà cửa, con cái, sinh hoạt.
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹTâm sự - 1 ngày trước
Bước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinhTâm sự - 1 ngày trước
Tôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắtTâm sự - 1 ngày trước
Gần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoàiTâm sự - 2 ngày trước
Tôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệuTâm sự - 3 ngày trước
Tôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tìnhTâm sự - 3 ngày trước
Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đìnhTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyệnTâm sự - 4 ngày trước
Ba năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờTâm sự - 4 ngày trước
Khi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắtTâm sự
Gần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…