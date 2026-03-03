Phát hiện chồng sắp cưới thường xuyên tiếp khách ở karaoke "tay vịn"

Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian khi sắp được về chung một nhà với người đàn ông mình yêu thương suốt 4 năm qua.

Anh ấy là người giỏi giang, có chí tiến thủ và rất chiều chuộng tôi. Trong mắt bố mẹ tôi, anh là chàng rể "điểm mười".

Chồng sắp cưới của tôi làm kinh doanh, đặc thù công việc là thường xuyên phải đi tiếp khách, nhậu nhẹt về khuya.

Tôi vốn là người hiểu chuyện, chưa bao giờ cằn nhằn hay kiểm soát anh về vấn đề này vì thương anh vất vả lo cho tương lai hai đứa.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Tối hôm kia, anh đi tiếp đối tác về trong tình trạng say khướt, vừa vào phòng là lăn ra ngủ. Điện thoại anh liên tục báo tin nhắn đến. Bình thường tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của anh, nhưng lần này, một linh tính chẳng lành thôi thúc tôi cầm máy lên xem.

Màn hình sáng lên với tin nhắn từ một nhóm chat Zalo có tên "Hội sợ vợ". Tôi run rẩy mở ra và chết lặng.

Đập vào mắt tôi là những hình ảnh trụy lạc trong ánh đèn mờ ảo của phòng karaoke. Những cô gái ăn mặc hở hang, ôm ấp, sà vào lòng những người đàn ông đang cầm mic hát hò.

Và trong một bức ảnh cận cảnh, tôi nhận ra người chồng sắp cưới mẫu mực của mình đang cười thả ga, tay vòng qua eo một cô gái trẻ măng đang ngồi trên đùi anh.

Tôi cảm thấy buồn nôn. Cả thế giới như quay cuồng. Tôi không thể tin người đàn ông luôn nói lời yêu thương tôi mỗi ngày lại có một bộ mặt khác như vậy.

Sáng hôm sau, khi tôi đưa những bằng chứng đó ra, anh thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh giải thích rằng đó là "văn hóa tiếp khách", là điều không thể tránh khỏi nếu muốn ký được hợp đồng lớn. Anh nói anh chỉ ngồi đó chứ thề danh dự là không làm gì quá giới hạn cả. Tất cả chỉ là vì công việc, vì lo cho tương lai.

Anh còn trách ngược tôi là trẻ con, không hiểu chuyện đời, rằng đàn ông ra ngoài làm ăn ai chẳng phải "như thế".

Tôi nghe mà tai ù đi. "Vì công việc" có thực sự là tấm kim bài miễn tử cho việc sa đọa vào những chốn ăn chơi trác táng đó không?

Tôi không phải là người cổ hủ, tôi hiểu việc tiếp khách là cần thiết, nhưng đến mức phải ôm ấp, tiếp xúc với những cô gái "dịch vụ" thì tôi không thể chấp nhận được.

Giờ đây, nhìn anh, tôi chỉ thấy sự ghê tởm và mất niềm tin. Tôi tự hỏi, đây có phải là lần đầu tiên? Và sau này khi cưới nhau về, khi tôi mang bầu, sinh con, liệu anh có lấy cái cớ "công việc" ấy để tiếp tục những cuộc vui thác loạn bên ngoài?

Tôi đang vô cùng hoang mang. Một mặt, tôi muốn hủy hôn ngay lập tức vì cảm thấy bị phản bội và không thể chấp nhận lối sống đó. Mặt khác, tôi lại sợ bố mẹ hai bên sốc, sợ điều tiếng, và cũng còn tiếc nuối tình cảm 4 năm qua.