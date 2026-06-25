Cây phong thủy bàn làm việc tuổi Mão: Chọn đúng để thu hút vận may

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Vì sao phải chọn cây cảnh để bàn hợp bản mệnh?

Cây cảnh bản chất là vật trang trí cho văn phòng, hay thi công nội thất văn phòng. Nhưng nếu tùy tiện chọn cây cảnh không hợp phong thủy thì có thể sẽ dẫn tới phạm phải những điều kiêng kị. Điều đó rất có thể làm suy yếu vận khí tốt, gia tăng khí xấu, khiến gia chủ gặp nhiều điều xui xẻo, công việc lẫn cuộc sống không thuận lợi.

Chính vì lẽ đó, người tuổi Mão muốn mọi chuyện êm xuôi, công việc thuận buồm xuôi gió thì phải để ý đến từng chi tiết trong bố trí nơi làm việc.

Chọn cây cảnh hợp bản mệnh sẽ giúp người tuổi Mão át chế được nhược điểm trong tính cách của mình, gia tăng vận khí tốt, thu hút may mắn và tài lộc. Nhờ vậy, công việc luôn suôn sẻ, cuộc sống gia đạo yên vui, sự nghiệp nhanh thăng tiến và bền vững.

Cây phong thủy bàn làm việc tuổi Mão giúp thu hút vận may

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Tân Mão (1951)

Những người tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc (gỗ tùng bách – tùng bách mộc), hợp với mọi loại cây cảnh có màu xanh lá cây thuộc màu bản mệnh của Mộc, hoặc màu xanh dương, đen thuộc hành Thủy (Thủy sinh Mộc) giúp Tân Mão đón nhận được nhiều tiền tài và may mắn.

Cây cảnh bản chất là vật trang trí cho văn phòng, hay thi công nội thất văn phòng. Nhưng nếu tùy tiện chọn cây cảnh không hợp phong thủy thì có thể sẽ dẫn tới phạm phải những điều kiêng kị.

Một số loại cây cảnh hợp phong thủy của người tuổi Tân Mão như: Cây phát tài, cây tùng, cây trúc, cây cúc, cây mai, cây vạn tuế, cây thiên tuế, cây kim ngân, cây ngọc ngân, cây tùng la hán, thanh tâm, cây cau cảnh, sen, xương rồng, cây tình yêu…

Người tuổi này nên chọn một trong những loại cây cảnh trên bày trên bàn làm việc hay trong văn phòng để rước tiền tài và những điều tốt lành cho công việc và cuộc sống.

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Quý Mão (1963)

Những người tuổi Quý Mão – mệnh Kim (Kim bạch kim – vàng pha bạc). Tuổi này rất hợp với những cây cảnh có màu nâu, vàng thuộc Thổ hoặc màu trắng thuộc Kim.

Một số loại cây phong thủy để bàn hợp với người tuổi Quý Mão như: Cây đế vương, cây ngọc ngân, cây may mắn, cây trúc phát tài, cây cau Nhật, cây phát tài, cay cọ Nhật, cây sen đá màu nâu, cây sống đời, cây kim tiền...

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Ất Mão (1975)

Những người tuổi Ất Mão – mệnh Thủy (nước khe lớn – đại khe thủy), nên chọn mua những cây cảnh có màu trắng thuộc Kim hoặc màu xanh dương thuộc Thủy vì Kim sinh Thủy và Thủy hợp Thủy.

Chọn cây cảnh hợp bản mệnh sẽ giúp người tuổi Mão át chế được nhược điểm trong tính cách của mình, gia tăng vận khí tốt, thu hút may mắn và tài lộc.

Một số loại cây cảnh hợp phong thủy của người tuổi Ất Mão như: Cây lan chi, cây phát tài, cây cung điện vàng, hoa địa lan trắng, cây lưỡi hổ, cây lan ý, cây thiên thanh...

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Đinh Mão (1987)

Những người tuổi Đinh Mão – mệnh Hỏa (Lư Trung Hỏa – lửa trong lò). Trên bàn làm việc của Đinh mão nên đặt các loại cây cảnh màu xanh lá thuộc Mộc vì Mộc sinh Hỏa hoặc cây màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc màu bản mệnh của Hỏa.

Một số loại cây cảnh hợp phong thủy của người tuổi Đinh Mão như: Cây dứa cảnh nến đỏ, cây bướm đêm, hoa trạng nguyên, cây phát tài, cây phát lộc, cây kim tiền, hoa cúc, cây hồng môn, cây bạch mã hoàng tử...

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Kỷ Mão (1999)

Những người tuổi Kỷ Mão – mệnh Thổ (Thành Đầu Thổ – đất trên thành), bạn nên chọn một số loại cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc Hỏa vì Hỏa sinh Thổ và Mộc sinh Hỏa.

Một số loại cây phong thủy để bàn hợp với người tuổi Kỷ Mão như: Cây hồng môn, cây hoa giấy màu đỏ, hồng tím, cây hoa trạng nguyên, hoa hồng, cây vạn lộc, cây anh thảo, cây sống đời...

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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Thu hút vận may nhờ biết cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Tý GĐXH - Cây phong thủy bản chất là vật trang trí phòng làm việc. Phong thủy cho rằng, chọn cây phù hợp với mệnh gia chủ sẽ giúp thu hút vận may, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thuận lợi.