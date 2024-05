Trong đêm 1/5 và rạng sáng 2/5, trước diễn biến bất thường của cơn dông lớn, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời phối hợp với nhân dân dọn dẹp cây đổ chắn ngang đường, giải phóng mặt đường quốc lộ, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trưa ngày 2/5, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, từ đêm 1/5 đến rạng sáng ngày 2/5, địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa to, dông lốc, gió xoáy đã làm đổ nhiều cây lớn trên trục đường Quốc lộ 2 (tuyến Tuyên Quang đi Hà Giang) gây cản trở giao thông, hết sức nguy hiểm cho người tham gia giao thông trong đêm tối.

Trong đêm 1/5 và rạng sáng 2/5, trước diễn biến bất thường của cơn dông lớn khiến nhiều cây đổ chắn đường.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, bất chấp tình hình thời tiết mưa to, dông lốc khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Yên, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với nhân dân thôn Cây Chanh, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên thức trắng đêm đội mưa, khẩn trương dọn dẹp cây đổ ngang đường, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, giải phóng mặt đường quốc lộ, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, bất chấp tình hình thời tiết mưa to, dông lốc khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Yên, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với nhân dân thức trắng đêm đội mưa, khẩn trương dọn dẹp cây đổ ngang đường.

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của cán bộ chiến sĩ CSGT đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Tuyên Quang sẵn sàng vượt nắng, thắng mưa, "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi", cùng người dân khắc phục hậu quả mưa bão, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Video: Video: CSGT Tuyên Quang và người dân xuyên đêm dầm mưa dọn dẹp cây đổ sau dông lớn