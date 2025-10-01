Cấp cứu chấn thương sọ não vì cây đổ trúng đầu khi đi đường trời bão

Sau tai nạn bất ngờ chiều 30/9, chị P. xuất hiện đau đầu, vùng trán và chẩm phải sưng nề, choáng váng, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đau đầu, chóng mặt, có khối sưng nề kích thước khoảng 4x4cm vùng trán và chẩm phải. Các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám, làm các xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính sọ não. Kết quả ghi nhận hình ảnh tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, kèm phù não. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não tụ máu dưới màng cứng.

Người phụ nữ được chỉ định điều trị nội khoa tích cực: truyền dịch, dùng kháng sinh, thuốc an thần, giảm đau, chống phù não và tăng tuần hoàn não. Bác sĩ cho biết hiện chị P. được theo dõi sát tại khoa chuyên môn, huyết động ổn định nhưng còn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp.

Bệnh nhân đang được theo dõi sát tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo trong thời điểm thời tiết cực đoan, mưa bão kéo dài, người dân cần hạn chế đi lại ở khu vực có nguy cơ sạt lở, cây to, công trình không kiên cố; đồng thời chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, nhằm giảm thiểu tai nạn đáng tiếc.

Theo tổng hợp báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 , trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét dẫn tới thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân.

Hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, khiến nhiều khu vực bị ngập úng, sạt lở, thiệt hại nặng về người và tài sản. Hai người đã tử vong là cháu bé mới 6 ngày tuổi (bị thương nặng khi nhà sập do sạt lở đất và không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu) và người đàn ông 55 tuổi (bị nước lũ cuốn trôi khi cố băng qua ngầm tràn).

Mưa lớn cũng khiến mực nước sông Bằng dâng cao, gây ngập úng nhiều khu vực ven sông thuộc nhiều xã, phường.