Cấp cứu chấn thương sọ não vì cây đổ trúng đầu khi đi đường trời bão
Đang di chuyển trên đường trong trời mưa bão, chị N.T.P, 37 tuổi, gặp nạn vì cây đổ trúng đầu khiến chị choáng váng, phải đi cấp cứu, chẩn đoán chấn thương sọ não.
Sau tai nạn bất ngờ chiều 30/9, chị P. xuất hiện đau đầu, vùng trán và chẩm phải sưng nề, choáng váng, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đau đầu, chóng mặt, có khối sưng nề kích thước khoảng 4x4cm vùng trán và chẩm phải. Các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám, làm các xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính sọ não. Kết quả ghi nhận hình ảnh tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, kèm phù não. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não tụ máu dưới màng cứng.
Người phụ nữ được chỉ định điều trị nội khoa tích cực: truyền dịch, dùng kháng sinh, thuốc an thần, giảm đau, chống phù não và tăng tuần hoàn não. Bác sĩ cho biết hiện chị P. được theo dõi sát tại khoa chuyên môn, huyết động ổn định nhưng còn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp.
Các bác sĩ khuyến cáo trong thời điểm thời tiết cực đoan, mưa bão kéo dài, người dân cần hạn chế đi lại ở khu vực có nguy cơ sạt lở, cây to, công trình không kiên cố; đồng thời chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, nhằm giảm thiểu tai nạn đáng tiếc.
Theo tổng hợp báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 , trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét dẫn tới thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân.
Hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, khiến nhiều khu vực bị ngập úng, sạt lở, thiệt hại nặng về người và tài sản. Hai người đã tử vong là cháu bé mới 6 ngày tuổi (bị thương nặng khi nhà sập do sạt lở đất và không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu) và người đàn ông 55 tuổi (bị nước lũ cuốn trôi khi cố băng qua ngầm tràn).
Mưa lớn cũng khiến mực nước sông Bằng dâng cao, gây ngập úng nhiều khu vực ven sông thuộc nhiều xã, phường.
Nhiễm nấm và bị 3 virus tấn công, người đàn ông rơi vào nguy kịchY tế - 12 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng xơ gan cổ trướng, suy gan cấp, vàng da, vàng mắt, chức năng gan suy giảm, bilirubin tăng cao, viêm phổi.
Người đàn ông mắc bệnh lý mạch máu hiếm gặp, khối u 17 năm ăn mòn xương ngón tayY tế - 1 ngày trước
GĐXH – Tại bệnh viện, hình ảnh X-quang cho thấy xương đốt 1 của ngón tay bị ăn mòn nặng, kích thước chỉ bằng ngón út và mất khoảng 1/2 thể tích so với bên lành.
Kết quả bất ngờ: 130 viên sỏi chi chít được lấy ra từ túi mật của nữ bệnh nhân 40 tuổiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Hình ảnh dưới đây là số lượng sỏi túi mật được lấy ra từ cơ thể nữ bệnh nhân 40 tuổi sau ca phẫu thuật.
Người đàn ông 33 tuổi phải nhập viện sau khi chơi cầu lôngY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị trợt biểu mô giác mạc mắt trái, kèm theo tình trạng mi mắt sưng nề sau khi bị quả cầu rơi trúng mắt.
Bệnh viện E chính thức triển khai hồ sơ bệnh án điện tửY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Với người bệnh, thay vì phải mang nhiều loại giấy tờ khác nhau như: Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế…thì nay chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh đăng ký khám trực tuyến hoặc thẻ căn cước công dân để đăng ký khám trên cây lấy số tự động.
Thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt NamY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Sự ra đời của Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam là một minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của chuyên ngành; là diễn đàn khoa học uy tín để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến…
Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ănY tế - 3 ngày trước
Sau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.
Hào hứng cùng các hoạt động tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5Y tế - 3 ngày trước
Ngày 28/9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam đã chính thức khai mạc Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5.
Đến với ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5 – Cơ hội nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia hàng đầuY tế - 3 ngày trước
Sáng nay 28/9 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), người dân sẽ có cơ hội tham dự ‘Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam’ Lần 5, gặp gỡ trực tiếp đội ngũ chuyên gia hàng đầu để được khám, tư vấn dinh dưỡng miễn phí và nhận lời khuyên khoa học, thiết thực cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5: Ngọn lửa nhỏ góp phần thổi bùng lên các phong trào nâng cao sức khỏeY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5. TTƯT.GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia dự và phát biểu chỉ đạo chương trình.
Vụ 40 học sinh nhập viện: Nhân viên y tế nói lời "gan ruột" về nữ hiệu phó bao trọn bếp ănY tế
Sau vụ 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị, nhân viên y tế học đường tiết lộ nhiều bất thường quanh vai trò nữ phó hiệu trưởng trong bếp ăn bán trú.