CEO Đức Thổ và câu chuyện DHT Home: Gieo tầm nhìn, gặt giá trị
Trong bối cảnh ngành kiến trúc – xây dựng – đầu tư bất động sản cạnh tranh ngày càng gay gắt, DHT Home đang tạo dấu ấn bằng định hướng phát triển con người song song với phát triển công trình.
Với sứ mệnh "tạo ra những không gian hạnh phúc thật", doanh nghiệp này đang mở ra cách tiếp cận mới: xây dựng môi trường làm việc – sáng tạo – đầu tư toàn diện cho đội ngũ trẻ.
Doanh nghiệp kiến tạo giá trị thật cho con người thật
Để đảm bảo chất lượng và tốc độ triển khai dự án, DHT Home đã xây dựng một bộ máy vận hành tinh gọn và hiệu quả. Tổng nhân sự hiện tại là khoảng 100 người, với đội ngũ chuyên môn được bố trí trải đều tại hai miền Nam – Bắc.
Hệ thống vận hành được tổ chức theo mô hình chuyên biệt hóa cao: "Trung tâm thiết kế – Trung tâm thi công – Trung tâm giải pháp bất động sản", giúp tối ưu hóa từng khâu từ ý tưởng đến thực tế. Bên cạnh đó, DHT Home còn sở hữu mạng lưới cộng tác viên và đối tác chiến lược trải dài toàn quốc, đảm bảo khả năng tiếp cận và thực hiện các dự án ở mọi quy mô và khu vực địa lý, khẳng định phạm vi hoạt động không giới hạn.
DHT Home không chỉ là đơn vị thiết kế – thi công, mà còn là nơi hội tụ của những kiến trúc sư và kỹ sư trẻ được trao quyền để khẳng định năng lực. Tại đây, mỗi nhân sự không chỉ "làm việc cho dự án" mà còn có quyền tham gia đầu tư, đồng sở hữu và hưởng lợi từ chính những công trình mình tạo ra.
Mô hình "làm – học – đầu tư" được xem là điểm khác biệt khi đội ngũ không chỉ tham gia chuyên môn mà còn am hiểu tài chính, vận hành dự án và chiến lược phát triển tài sản. Điều này tạo ra sự gắn kết bền vững giữa con người và công trình, đồng thời nâng cao tính trách nhiệm trong từng hạng mục được triển khai.
Đội ngũ trẻ – sáng tạo – dám chịu trách nhiệm
Nhân sự của DHT Home đều là những gương mặt trẻ có nền tảng chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản và có phong cách làm việc hiện đại. Trong môi trường này, sự sáng tạo được xem là "chất liệu cốt lõi", mỗi người được khuyến khích thể hiện cá tính, dám thử nghiệm, dám nhận trách nhiệm và dám theo đuổi những tiêu chuẩn mới.
Doanh nghiệp xây dựng văn hóa "không gian làm việc hạnh phúc", nơi mỗi thành viên được lắng nghe, được tôn trọng và có cơ hội phát triển đúng giá trị cá nhân. Đây cũng là yếu tố giúp hai thương hiệu thu hút nhân sự chất lượng cao và tạo ra những sản phẩm kiến trúc – xây dựng mang dấu ấn riêng.
Để đảm bảo thành công cho mọi dự án, DHT Home đặt trọng tâm vào chất lượng nguồn nhân lực và hiệu suất thi công. Đội ngũ không chỉ trẻ trung, giàu sáng tạo mà còn sở hữu kỹ thuật chuyên môn giỏi vượt trội. Sự kết hợp này cùng với việc xây dựng được nhận diện thương hiệu rõ ràng đã tạo nên uy tín vững chắc trên thị trường.
Bên cạnh yếu tố con người, lợi thế cốt lõi nằm ở quy trình thi công tối ưu: hệ thống được chuẩn hóa để đảm bảo tốc độ triển khai nhanh chóng, kiểm soát chi phí hiệu quả (tối ưu) nhưng vẫn đạt được chất lượng cao nhất cho từng hạng mục công trình. Đây là cam kết mang lại giá trị thiết thực và sự hài lòng tối đa cho chủ đầu tư.
Tầm nhìn 5 năm: Xây hệ sinh thái toàn diện về thiết kế – thi công – đầu tư
Trong giai đoạn 5 năm tới, DHT Home đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái toàn diện trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng, đầu tư bất động sản và phát triển các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành và doanh thu.
Song song với đó, doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh các dự án cộng đồng và hoạt động thiện nguyện nhằm lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội – xuất phát từ chính triết lý "phát triển doanh nghiệp phải đi cùng phát triển con người".
Như lời chia sẻ của ban lãnh đạo:
"Chúng tôi không chỉ tạo ra những công trình đẹp, mà còn muốn tạo ra cuộc sống đẹp cho những người cùng xây dựng nó."
Dấu ấn CEO Đức Thổ: Người truyền lửa đứng sau những thay đổi
Là người điều hành dự án tại DHT Home, CEO Đức Thổ (Trần Đức Anh) được xem là nhân tố định hình văn hóa "thật – nhanh – hiệu quả". Anh xây dựng triết lý phát triển dựa trên ba nền tảng:
• Làm thật: Minh bạch, trách nhiệm, cam kết với từng mét vuông công trình.
• Sống thật: Tôn trọng giá trị cá nhân, tạo môi trường để đội ngũ phát triển đúng bản chất.
• Tư duy mới: Khuyến khích tư duy đầu tư, chủ động tài chính và dám thử thách mô hình mới.
Phong cách lãnh đạo của Đức Thổ được đánh giá là gần gũi, truyền cảm hứng, luôn thúc đẩy đội ngũ trẻ nắm bắt cơ hội và không ngừng đổi mới. Đây cũng là nền tảng giúp DHT Home tạo được sức hút trong thị trường nhiều biến động.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
