Chân dung chị sinh đôi của Hoa hậu Phương Oanh
GĐXH - Hoa hậu Phương Oanh bất ngờ tiết lộ có chị gái sinh đôi tên là Hoàng Yến. Diện mạo của chị gái Tân Hoa hậu khiến fan sắc đẹp bất ngờ.
Phan Phương Oanh - người đẹp đến từ Hà Nội đã chính thức đăng quang Miss World Vietnam 2025. Trong đêm chung kết, gia đình của Phương Oanh đã có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM từ sớm để cổ vũ tinh thần cho người đẹp Hà thành. Sự đồng hành của gia đình được xem là điểm tựa tinh thần lớn, góp phần giúp Phương Oanh giữ vững phong độ xuyên suốt cuộc thi.
Được biết, bố mẹ của Phương Oanh kinh doanh riêng, nàng hậu có người chị sinh đôi và sau có một em trai. Khi biết con gái quyết tâm thi nhan sắc, gia đình luôn ủng hộ rất lớn về tinh thần, cùng con trải qua những ngày tháng rèn giũa kỹ năng cần thiết. Về việc đăng quang của Phương Oanh, trong nhà đều rất bất ngờ và hạnh phúc.
Tân Hoa hậu Phương Oanh hướng tới gia đình ngay sau khoảnh khắc đăng quang.
Hoàng Yến - chị gái sinh đôi của Hoa hậu Phương Oanh - diện bộ váy thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng.
Sau đêm chung kết, thông tin Tân Hoa hậu Phương Oanh có chị gái sinh đôi tên là Hoàng Yến khiến mạng xã hội xôn xao. Trên nhiều diễn đàn, hình ảnh Hoàng Yến có mặt cổ vũ em gái nhận được nhiều sự quan tâm. Chia sẻ về chiếc vương miện của em sinh đôi, Hoàng Yến cho biết đã bật khóc và vô cùng tự hào vì đã chứng kiến hành trình của Phương Oanh để có được ngày hôm nay.
"Oanh là người chăm chỉ và cố gắng để thực hiện những điều mong muốn và tin tưởng. Tôi và Oanh thỉnh thoảng tham gia các hoạt động thiện nguyện để mở rộng hơn kiến thức về xã hội cũng như hiểu rõ hoàn cảnh nhiều người. Trước khi làm gì Oanh cũng có hỏi ý kiến tôi, và tôi rất tự hào khi được đồng hành và đóng góp trong hành trình Miss World Vietnam của Oanh", chị gái sinh đôi của Tân Hoa hậu Phương Oanh chia sẻ.
Hoàng Yến - Chị gái sinh đôi của Miss World Vietnam 2025 Phương Oanh.
Phương Oanh sinh năm 2003, cao 1m73, số đo hình thể 83-61-92 cm. Tân Hoa hậu không phải cái tên xa lạ với fan sắc đẹp bởi cô từng giành Người đẹp biển và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.
Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn: Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0; Trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5; tiếng Trung ở mức HSK 3.
Trong suốt hành trình Miss World Vietnam 2025, Phan Phương Oanh đã là cái tên nổi bật, liên tục lọt top những phần thi phụ. Phương Oanh liên tục ghi tên vào vòng thi phụ gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).
Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai?Giải trí - 34 phút trước
GĐXH - MC Phan Hải Như của chương trình "360 độ Miền Tây" (VTV10) vừa nhận giải Người đẹp du lịch tại Miss World Vietnam 2025.
Phần thi ứng xử giúp Phương Oanh giành vương miện Miss World Vietnam 2025Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Phan Phương Oanh đã giành vương miện Miss World Vietnam 2025. Phần ứng xử lưu loát, đầy đủ góp phần giúp cô giành chiến thắng thuyết phục.
Lam Anh đi cùng người đàn ông bí ẩnXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi Hà Lê được giải cứu, Minh Kiên quan tâm chăm sóc cho cô hơn, trong khi đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn bên cạnh Lam Anh.
Đời thực nhiều màu sắc của nữ NSƯT đóng vai bà Dung trong 'Bước chân vào đời'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương vào vai bà Dung mạnh mẽ và có phần độc đoán, cay nghiệt trong phim "Bước chân vào đời". Ngoài đời, chị là một người mẹ không áp đặt con nhưng luôn định hướng rõ ràng về trách nhiệm và giá trị sống.
Xem lại 'Táo quân' 2026 tại đâyGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Tiểu phẩm hài "Hái hoa dân chủ" của dàn "Táo quân" đã đưa khán giả trở về với ký ức vui tươi, hồi hộp mỗi dịp Giao thừa trong suốt hơn 20 năm qua.
Bạn trai yêu 9 năm của Ý Nhi có động thái gây chú ýGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Ý Nhi gây sốt khi đăng tải khoảnh khắc được bạn trai tặng hoa sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam. Động thái này ngầm chứng tỏ sự bền vững của mối tình đã kéo dài gần 9 năm.
Cuộc sống của cặp diễn viên chính phim 'Thỏ ơi' sau doanh thu 450 tỷ đồngCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Thành công nhờ phim điện ảnh "Thỏ ơi" của Trấn Thành, cuộc sống của hai diễn viên chính là Vĩnh Đam và LyLy có nhiều thay đổi.
Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội đã đăng quang Miss World Vietnam 2025, Á hậu 1 là Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 thuộc về Trương Tâm Như.
Nữ sinh quê Hưng Yên nhận tin vui ngay trên sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2025Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Người đẹp quê Hưng Yên - Đỗ Thùy Linh không lọt Top 20 nhưng giành tấm vé vào thẳng Top 6 tham gia ứng xử nhờ chiến thắng Người đẹp được yêu thích nhất.
Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Top 10 Miss World Vietnam 2025 đã lộ diện, trong đó có nhiều người đẹp được dự đoán cao nhưng đã dừng chân đầy tiếc nuối.
Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'Câu chuyện văn hóa
Dù thành công rực rỡ trên sân khấu, nhưng đời sống riêng của nữ NSND này lại có nhiều trắc trở, truân chuyên.