Chân dung chị sinh đôi của Hoa hậu Phương Oanh

Phần thi ứng xử giúp Phương Oanh giành vương miện Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Phan Phương Oanh đã giành vương miện Miss World Vietnam 2025. Phần ứng xử lưu loát, đầy đủ góp phần giúp cô giành chiến thắng thuyết phục.

Phan Phương Oanh - người đẹp đến từ Hà Nội đã chính thức đăng quang Miss World Vietnam 2025. Trong đêm chung kết, gia đình của Phương Oanh đã có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM từ sớm để cổ vũ tinh thần cho người đẹp Hà thành. Sự đồng hành của gia đình được xem là điểm tựa tinh thần lớn, góp phần giúp Phương Oanh giữ vững phong độ xuyên suốt cuộc thi.

Được biết, bố mẹ của Phương Oanh kinh doanh riêng, nàng hậu có người chị sinh đôi và sau có một em trai. Khi biết con gái quyết tâm thi nhan sắc, gia đình luôn ủng hộ rất lớn về tinh thần, cùng con trải qua những ngày tháng rèn giũa kỹ năng cần thiết. Về việc đăng quang của Phương Oanh, trong nhà đều rất bất ngờ và hạnh phúc.

Tân Hoa hậu Phương Oanh hướng tới gia đình ngay sau khoảnh khắc đăng quang.

Hoàng Yến - chị gái sinh đôi của Hoa hậu Phương Oanh - diện bộ váy thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng.

Sau đêm chung kết, thông tin Tân Hoa hậu Phương Oanh có chị gái sinh đôi tên là Hoàng Yến khiến mạng xã hội xôn xao. Trên nhiều diễn đàn, hình ảnh Hoàng Yến có mặt cổ vũ em gái nhận được nhiều sự quan tâm. Chia sẻ về chiếc vương miện của em sinh đôi, Hoàng Yến cho biết đã bật khóc và vô cùng tự hào vì đã chứng kiến hành trình của Phương Oanh để có được ngày hôm nay.

"Oanh là người chăm chỉ và cố gắng để thực hiện những điều mong muốn và tin tưởng. Tôi và Oanh thỉnh thoảng tham gia các hoạt động thiện nguyện để mở rộng hơn kiến thức về xã hội cũng như hiểu rõ hoàn cảnh nhiều người. Trước khi làm gì Oanh cũng có hỏi ý kiến tôi, và tôi rất tự hào khi được đồng hành và đóng góp trong hành trình Miss World Vietnam của Oanh", chị gái sinh đôi của Tân Hoa hậu Phương Oanh chia sẻ.

Hoàng Yến - Chị gái sinh đôi của Miss World Vietnam 2025 Phương Oanh.

Phương Oanh sinh năm 2003, cao 1m73, số đo hình thể 83-61-92 cm. Tân Hoa hậu không phải cái tên xa lạ với fan sắc đẹp bởi cô từng giành Người đẹp biển và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn: Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0; Trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5; tiếng Trung ở mức HSK 3.

Trong suốt hành trình Miss World Vietnam 2025, Phan Phương Oanh đã là cái tên nổi bật, liên tục lọt top những phần thi phụ. Phương Oanh liên tục ghi tên vào vòng thi phụ gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).