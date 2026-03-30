Phần thi ứng xử giúp Phương Oanh giành vương miện Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội đã đăng quang Miss World Vietnam 2025, Á hậu 1 là Lê Phương Khánh Như, Á hậu 2 thuộc về Trương Tâm Như.

Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) - cuộc thi hoa hậu đầu tiên của Việt Nam trong năm 2026 vừa kết thúc. Sau đêm thi diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM, Phan Phương Oanh, người đẹp đến từ Hà Nội, giành vương miện hoa hậu. Trong khi Lê Phương Khánh Như và Trương Tâm Như lần lượt nhận giải Á hậu 1 và 2. Đây là một kết quả không quá bất ngờ vì các người đẹp đều nằm trong top được dự đoán trước thềm chung kết.

Trong đêm chung kết, ở phần thi ứng xử - vòng thi quan trọng bậc nhất để quyết định ngôi vị Tân Hoa hậu - Top 3 đã nhận được câu hỏi chung từ đương kim Hoa hậu Thế giới - Opal Suchata: "Miss World năm nay sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Nếu trở thành đại diện dự thi cuộc thi này, bạn sẽ nói gì với thế giới về quê hương Việt Nam thân yêu của mình?".

Với câu hỏi này, Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh khi đó đã trả lời song ngữ lưu loát, đầy đủ: "Xin chào thế giới, khi cuộc thi Miss World được tổ chức tại Việt Nam, nếu có cơ hội, tôi muốn nói về sự đoàn kết và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Tôi muốn cho thế giới thấy rằng Việt Nam không chỉ đẹp bởi phong cảnh rực rỡ mà còn đẹp từ những điều giản đơn, chẳng hạn như một nụ cười hay một sự giúp đỡ.

Phan Phương Oanh ứng xử Top 3.

Trọn vẹn phần ứng xử Top 3 của Phan Phương Oanh.

Ngoài ra, tôi muốn kể rằng năm 2025, khi miền Bắc và miền Trung Việt Nam hứng chịu cơn bão khốc liệt, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau gửi sự trợ giúp cứu hộ, những bữa ăn ấm áp hay những lời an ủi. Vì vậy, đây là sức mạnh của Việt Nam và chúng tôi đang nỗ lực hết mình để nâng cao nhận thức và đóng góp cho xã hội.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Việt Nam ngày nay đang hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không (net zero), cùng thế giới bảo vệ hành tinh. Vì vậy, tôi nghĩ với tất cả những điều đó, tôi muốn giới thiệu đến thế giới hình ảnh Việt Nam đầy ý nghĩa và tươi đẹp. Tôi muốn chứng minh rằng Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà còn là một nơi để kết nối. Xin cảm ơn rất nhiều".

Trước đó, ở phần ứng xử Top 6, Phương Oanh cũng có phần trả lời khá lưu loát khi nhận được câu hỏi từ Hoa Hậu Tiểu Vy: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì ở quá khứ, hiện tại và tương lai?".

Khoảnh khắc chuyển giao nhiệm kỳ Hoa hậu của Huỳnh Trần Ý Nhi cho Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh.

Trong khi đó, Lê Phương Khánh Như (Á hậu 1) có phần trả lời ứng xử Top 3: "Tôi đã hoàn thành hành trình của mình ở Miss World Vietnam 2025 nhưng bạn biết không vào sáng nay, chúng tôi đã nhận được những cái ôm từ ban tổ chức và đã khóc rất nhiều. Đó là một sự thấu hiểu tuyệt vời. Chúng tôi đã gặp những cô gái từ những vùng miền khác nhau nhưng đều đến từ Việt Nam. Chúng tôi nói về lịch sử, về cách các thế hệ đi trước vượt qua mọi thử thách vì tất cả chúng ta. Chúng tôi kể về cách nhân dân mình vượt qua đại dịch Covid-19, cũng như vượt qua thiên tai và bão lũ. Tôi vô cùng tự hào khi có mặt tại đây, với tư cách là một cô gái Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, để lan tỏa thông điệp 'Sắc đẹp vì mục đích cao cả'.

Trong thời gian tới, chúng tôi rất tự hào khi Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai cai Miss World lần thứ 74. Tôi tin rằng đây không chỉ là một sự kiện kỷ niệm mà còn là cơ hội lớn để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ với niềm tự hào, sự kiên cường và lòng nhân ái. Chào mừng các bạn đến với Việt Nam. Chào mừng đến với Miss World".

Trên nhiều diễn đàn, phần ứng của Top 2 nhận được nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, Á hậu Khánh Như có phần ứng xử tiếng Anh hấp dẫn hơn Hoa hậu Phương Oanh. Tuy nhiên, số đông nhận xét, Tân Hoa hậu ứng xử thuyết phục vì đầy đủ, trọng tâm hơn. "Á hậu 1 nói tiếng Anh hay thật nhưng không đầy đủ ý như Hoa hậu"; "Bạn Phương Oanh trả lời đúng tâm câu hỏi nhất, Khánh Như interview cao nhưng câu hỏi hơi khó nên chưa thoải mãn phần trả lời. Hoa hậu dung hòa tất cả"; "Phương Oanh trả lời tốt nhất trong Top 3. Nội dung Khánh Như đưa ra còn chung chung chưa đủ thuyết phục";... một số ý kiến từ fan sắc đẹp.

Phần thi ứng xử top 3 của Lê Phương Khánh Như.

Chia sẻ về ý kiến tranh cãi này, ông Hoàng Nhật Nam - đại diện ban tổ chức cho rằng sau mỗi cuộc thi, tranh luận xoay quanh kết quả luôn xảy đến. Khán giả luôn "9 người, 10 ý" và việc làm hài lòng tất cả công chúng là điều không thể. Ngay cả trong nội bộ ban giám khảo cũng có sự tranh luận "dữ dội" ngay từ những vòng ngoài vì dàn thí sinh đồng đều và nỗ lực đến phút chót.

"Ban giám khảo đã suy xét và chấm chọn kỹ lưỡng trong một quá trình dài, không phải quyết định chỉ ở đêm chung kết. Chúng ta có thể thấy những bộ váy rực rỡ hay những câu trả lời suôn sẻ trong đêm chung kết, nhưng quá trình rất quan trọng. Ban tổ chức và ban giám khảo đã có thời gian dài với những hoạt động khác nhau, quy định riêng và các thí sinh phải tuân theo những yêu cầu đó", ông Hoàng Nhật Nam bày tỏ.



