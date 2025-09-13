Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội
NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.
36 năm gắn bó với chèo
NSND Thu Huyền vừa nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội hôm 11/9. Trước đó, nữ nghệ sĩ là Phó Giám đốc nghệ thuật của nhà hát. Tháng 8/2022, Thu Huyền được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội thay NSND Quốc Anh nghỉ chế độ.
NSND Thu Huyền cho biết có 36 năm gắn bó với Nhà hát Chèo Hà Nội. "Với vai trò nghệ sĩ, tôi luôn mong muốn đóng góp, cống hiến hết khả năng của mình để gìn giữ và phát triển nghệ thuật chèo. Khi NSND Quốc Anh nghỉ chế độ, tôi được giao trách nhiệm điều hành nhà hát. Trong thời gian hơn hai năm điều hành, nhiều lúc tôi cảm thấy hoang mang, vất vả, và nghĩ liệu mình có khả năng để gánh vác được trọng trách này không. Nhận nhiệm vụ mới, tôi cũng coi đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp", NSND Thu Huyền nói.
NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Cô được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo".
Ngày nhỏ, Thu Huyền thường xem chèo trên vô tuyến và đã yêu mến lời ca, tiếng hát, âm nhạc của loại hình nghệ thuật truyền thống này. Thu Huyền được Đoàn chèo Hà Nội phát hiện và tuyển về đào tạo từ sớm, từng giành giải nhất Tài năng sân khấu trẻ trong vai Thị Mầu năm 23 tuổi.
Khán giả khó có thể quên hình ảnh diễn viên trẻ có vóc người nhỏ nhắn, nụ cười duyên và đôi mắt "sắc" như dao cau trên sân khấu. Vai diễn này Thị Mầu ghi dấu ấn của Thu Huyền trong hoạt động nghệ thuật. Cô trở thành nghệ sĩ thể hiện thành công nhất vai diễn này trên sân khấu.
Năm 2007, Thu Huyền nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi mới có 13 năm tuổi nghề, đặc cách so với tiêu chuẩn tối thiểu 15 năm hoạt động trong nghề khi đó. Thu Huyền cũng là một trong những nữ NSƯT trẻ nhất Việt Nam được phong tặng danh hiệu (năm 32 tuổi). Đầu năm 2024, nghệ sĩ Thu Huyền nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.
Chia sẻ bí quyết thành công của mình, NSND Thu Huyền từng khẳng định luôn tâm niệm và mong mỏi có tác phẩm cống hiến cho khán giả. Mỗi lần đi diễn, dù là tiết mục mới hay cũ, nghệ sĩ đều vẫn háo hức, hồi hộp.
Vợ, chồng đều là lãnh đạo nhà hát
NSND Thu Huyền kết hôn với NSND Tấn Minh vào năm 2004. Họ công tác ở hai nhà hát khác nhau và đều ở vai trò là nhà quản lý. Trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Thu Huyền tự nhận kết hôn muộn - khi đã 29 tuổi. Nghệ sĩ cũng cho biết suốt những năm qua, hai vợ chồng chưa bao giờ cãi vã, to tiếng.
"Năm 1998, khi vừa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia, tôi bắt tay vào album đầu tiên. Đến năm 2000, dự án được thực hiện. Khi nhận được những phôi album đầu tiên, vì hồi hộp, mong nhìn thấy sản phẩm quá nên tôi mang hết về. Huyền đến giúp đóng vỏ cho phôi album và còn hỗ trợ tôi giới thiệu để bán album. Tình bạn cứ vô tư trong sáng như vậy thậm chí tôi còn mai mối Thu Huyền cho bạn", NSND Tấn Minh chia sẻ trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.
Ca sĩ Tấn Minh lúc đó có nhiều cô gái theo đuổi. Còn Thu Huyền lúc đó ngưỡng mộ người bạn thân nhờ giọng hát hay. "Tới khi anh Tấn Minh làm album Bức thư tình đầu tiên, tôi và anh mới nhận ra có điều gì đó không còn bình thường, trên mức bạn bè, như có xung điện. Cứ gặp nhau tôi lại thấy ngượng, một khoảnh khắc nhưng thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình", NSND Thu Huyền kể. Khi nhận lời yêu nhau, cả hai khiến người hâm mộ bất ngờ. Một năm sau đó, cặp sao tiến tới hôn nhân.
Tấn Minh, Thu Huyền cùng lúc được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đây cũng là sự kiện hiếm trong giới nghệ sĩ. Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong vào năm 2024 - khi Thu Huyền, Tấn Minh vừa nhận danh hiệu mới - cặp sao nói về bí quyết giữ gìn tổ ấm.
NSND Tấn Minh nói: "Chúng tôi có quá nhiều việc để lo nhưng hoàn toàn không thiếu thời gian cho nhau. Chúng tôi tận dụng cơ hội rất nhiều. Sáng sớm ngủ dậy vừa ăn sáng vừa nói chuyện, vẫn còn thời gian đi cà phê với nhau rồi chở nhau đi làm. Trưa đón nhau đi ăn. Chiều đón nhau về nhà. Cô ấy có thể vừa nấu cơm vừa nói chuyện, cả khi tôi rửa bát, cô ấy tráng bát".
Trong live show riêng đầu tiên của ca sĩ Tấn Minh, NSƯT Thu Huyền hướng dẫn anh tập và thể hiện bài chèo Đào liễu. Cặp nghệ sĩ giao lưu trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc gần gũi thú vị.
Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùaCâu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
Phạm Anh Khoa trải lòng về khoảng thời gian tu ở chùa, trốn tránh mọi thứ sau biến cố. Anh thương vợ vì khi ấy một mình cô phải "chịu đòn" từ dư luận.
Hành trình 'chiến đấu' với bệnh tật của diva Hồng NhungCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Diva Hồng Nhung chia sẻ quyết định hoãn phẫu thuật ung thư vú để hoàn thành concert, vai trò của hai con song sinh, sứ mệnh lan tỏa thông điệp sức khỏe và hướng đi tương lai.
Diễn viên Trúc Mai: ‘Sau cảnh xô xát với Phương Oanh, có khán giả đòi tát tôi’Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Trúc Mai chia sẻ cô bất ngờ khi khán giả phản ứng dữ dội về cảnh quay với Phương Oanh trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh”. “Nhiều khán giả nhảy vào trang cá nhân của tôi bình luận khiếm nhã, thậm chí nói muốn tát vào mặt tôi”, Trúc Mai nói.
Tác giả bài 'Khúc hát mừng sinh nhật' kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền?Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Có tin đồn ca sĩ Phan Đinh Tùng nhận đến 8 tỷ đồng tiền bản quyền cho ca khúc "Khúc hát mừng sinh nhật". Anh bất ngờ nhưng phủ nhận, nói "thực tế không như tưởng tượng".
Cuộc sống của Phan Thị Mơ sau 7 năm đăng quang cuộc thi quốc tếCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018, Phan Thị Mơ vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng bên cạnh những dự án nghệ thuật.
Diễn viên Thanh Hiền tuổi 73 vẫn đắt show, tiết lộ niềm hạnh phúc giản dịCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Nghệ sĩ Thanh Hiền tự hào vì "đắt show", miệt mài đi quay khắp nơi. Bà tận hưởng cuộc sống bình dị tuổi xế chiều bên gia đình gồm chồng, con trai và cháu nội.
Thói quen khi cô đơn và tài sản khó tin của ca sĩ Noo Phước Thịnh tuổi U40Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Đằng sau ánh hào quang, ca sĩ Noo Phước Thịnh có thế giới nội tâm nhạy cảm và sâu sắc. Sau cuộc tình độc hại, anh vẫn "hứa với lòng sẽ dành một đoạn đường đời để yêu".
MC Thanh Bạch U70: Sống khép mình sau tai nạn, độc thân nhưng không cô đơnCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau vụ tai nạn, MC Thanh Bạch nói mình như trở thành con người khác. Anh hạnh phúc vì được bận rộn mỗi ngày, gặp gỡ nhiều bạn trẻ.
Tranh luận dữ dội về Mỹ Tâm và Hòa MinzyCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Nhiều video trên TikTok so sánh Hòa Minzy với Mỹ Tâm gây tranh cãi dữ dội, buộc nữ ca sĩ phải lên tiếng khẳng định đàn chị là “huyền thoại” không thể đặt lên bàn cân.
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, Quảng Ninh tổng thu từ du lịch ước đạt 209 tỉ đồngCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh ước đạt 76.000 lượt, bằng 68% so với cùng kỳ năm 2024 và tổng thu ước đạt 209 tỉ đồng...
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởngCâu chuyện văn hóa
GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.