Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Thứ bảy, 10:56 13/09/2025 | Câu chuyện văn hóa
NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

36 năm gắn bó với chèo

NSND Thu Huyền vừa nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội hôm 11/9. Trước đó, nữ nghệ sĩ là Phó Giám đốc nghệ thuật của nhà hát. Tháng 8/2022, Thu Huyền được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội thay NSND Quốc Anh nghỉ chế độ.

NSND Thu Huyền cho biết có 36 năm gắn bó với Nhà hát Chèo Hà Nội. "Với vai trò nghệ sĩ, tôi luôn mong muốn đóng góp, cống hiến hết khả năng của mình để gìn giữ và phát triển nghệ thuật chèo. Khi NSND Quốc Anh nghỉ chế độ, tôi được giao trách nhiệm điều hành nhà hát. Trong thời gian hơn hai năm điều hành, nhiều lúc tôi cảm thấy hoang mang, vất vả, và nghĩ liệu mình có khả năng để gánh vác được trọng trách này không. Nhận nhiệm vụ mới, tôi cũng coi đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp", NSND Thu Huyền nói.

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - Ảnh 1.

NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Cô được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo".

Ngày nhỏ, Thu Huyền thường xem chèo trên vô tuyến và đã yêu mến lời ca, tiếng hát, âm nhạc của loại hình nghệ thuật truyền thống này. Thu Huyền được Đoàn chèo Hà Nội phát hiện và tuyển về đào tạo từ sớm, từng giành giải nhất Tài năng sân khấu trẻ trong vai Thị Mầu năm 23 tuổi.

Khán giả khó có thể quên hình ảnh diễn viên trẻ có vóc người nhỏ nhắn, nụ cười duyên và đôi mắt "sắc" như dao cau trên sân khấu. Vai diễn này Thị Mầu ghi dấu ấn của Thu Huyền trong hoạt động nghệ thuật. Cô trở thành nghệ sĩ thể hiện thành công nhất vai diễn này trên sân khấu.

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - Ảnh 2.

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - Ảnh 3.

NSND Thu Huyền được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo".

Năm 2007, Thu Huyền nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi mới có 13 năm tuổi nghề, đặc cách so với tiêu chuẩn tối thiểu 15 năm hoạt động trong nghề khi đó. Thu Huyền cũng là một trong những nữ NSƯT trẻ nhất Việt Nam được phong tặng danh hiệu (năm 32 tuổi). Đầu năm 2024, nghệ sĩ Thu Huyền nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

Chia sẻ bí quyết thành công của mình, NSND Thu Huyền từng khẳng định luôn tâm niệm và mong mỏi có tác phẩm cống hiến cho khán giả. Mỗi lần đi diễn, dù là tiết mục mới hay cũ, nghệ sĩ đều vẫn háo hức, hồi hộp.

Vợ, chồng đều là lãnh đạo nhà hát

NSND Thu Huyền kết hôn với NSND Tấn Minh vào năm 2004. Họ công tác ở hai nhà hát khác nhau và đều ở vai trò là nhà quản lý. Trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Thu Huyền tự nhận kết hôn muộn - khi đã 29 tuổi. Nghệ sĩ cũng cho biết suốt những năm qua, hai vợ chồng chưa bao giờ cãi vã, to tiếng.

"Năm 1998, khi vừa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia, tôi bắt tay vào album đầu tiên. Đến năm 2000, dự án được thực hiện. Khi nhận được những phôi album đầu tiên, vì hồi hộp, mong nhìn thấy sản phẩm quá nên tôi mang hết về. Huyền đến giúp đóng vỏ cho phôi album và còn hỗ trợ tôi giới thiệu để bán album. Tình bạn cứ vô tư trong sáng như vậy thậm chí tôi còn mai mối Thu Huyền cho bạn", NSND Tấn Minh chia sẻ trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - Ảnh 4.

Tổ ấm của NSND Tấn Minh, Thu Huyền.

Ca sĩ Tấn Minh lúc đó có nhiều cô gái theo đuổi. Còn Thu Huyền lúc đó ngưỡng mộ người bạn thân nhờ giọng hát hay. "Tới khi anh Tấn Minh làm album Bức thư tình đầu tiên, tôi và anh mới nhận ra có điều gì đó không còn bình thường, trên mức bạn bè, như có xung điện. Cứ gặp nhau tôi lại thấy ngượng, một khoảnh khắc nhưng thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình", NSND Thu Huyền kể. Khi nhận lời yêu nhau, cả hai khiến người hâm mộ bất ngờ. Một năm sau đó, cặp sao tiến tới hôn nhân.

Tấn Minh, Thu Huyền cùng lúc được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đây cũng là sự kiện hiếm trong giới nghệ sĩ. Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong vào năm 2024 - khi Thu Huyền, Tấn Minh vừa nhận danh hiệu mới - cặp sao nói về bí quyết giữ gìn tổ ấm.

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - Ảnh 5.

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - Ảnh 6.

Khoảnh khắc đời thường của cặp nghệ sĩ.

NSND Tấn Minh nói: "Chúng tôi có quá nhiều việc để lo nhưng hoàn toàn không thiếu thời gian cho nhau. Chúng tôi tận dụng cơ hội rất nhiều. Sáng sớm ngủ dậy vừa ăn sáng vừa nói chuyện, vẫn còn thời gian đi cà phê với nhau rồi chở nhau đi làm. Trưa đón nhau đi ăn. Chiều đón nhau về nhà. Cô ấy có thể vừa nấu cơm vừa nói chuyện, cả khi tôi rửa bát, cô ấy tráng bát".

Trong live show riêng đầu tiên của ca sĩ Tấn Minh, NSƯT Thu Huyền hướng dẫn anh tập và thể hiện bài chèo Đào liễu. Cặp nghệ sĩ giao lưu trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc gần gũi thú vị.

Ngọc Ánh
