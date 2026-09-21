Chân dung nữ rapper đang gây chú ý tại Miss Universe Vietnam 2026

Rapper Pháo bất ngờ rút khỏi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026 GĐXH - Rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) gây bất ngờ khi thông báo sẽ không tiếp tục tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026).

Mới đấy, trang chủ Miss Universe Vietnam công bố rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, quê Hà Nội) là thí sinh cuối trong top 30 của mùa này.

Theo ban tổ chức, Pháo có chiều cao 1m68, nặng 49 kg, số đo ba vòng 80-58-90 cm. Cô được giới thiệu hoạt động với các vai trò ca sĩ, diễn viên, rapper và có trình độ học vấn cao đẳng.

"Với Pháo, việc là một rapper không phải là giới hạn để cô dừng lại. Cô lựa chọn khám phá nhiều lĩnh vực hơn, mang cá tính, tiếng nói và câu chuyện của mình đến gần hơn với công chúng.

Pháo bất ngờ góp mặt tại Miss Universe Vietnam 2026 sau khi từng rút khỏi Miss Grand Vietnam.

Đến với Miss Universe Vietnam 2026, Pháo tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một hành trình hoàn toàn mới. Đây không chỉ là cơ hội để cô khám phá lĩnh vực khác, mà còn là cách Pháo tiếp tục thể hiện bản sắc cá nhân", ban tổ chức cho biết.

Sự xuất hiện của Pháo thu hút sự chú ý bởi vài tháng trước, cô cũng từng ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026. Tại vòng sơ khảo, cô gây ấn tượng với phần trình diễn kết hợp âm nhạc, vũ đạo và phong cách cá nhân. Pháo sau đó lọt Top 31 của cuộc thi. Tuy nhiên, cuối tháng 6, nữ rapper bất ngờ thông báo dừng hành trình tại Miss Grand Vietnam.

Trên nhiều diễn dàn, fan sắc đẹp xôn xao bàn tán: "Vừa bỏ cuộc thi trước đã sang cuộc thi khác, không hiểu mục đích là gì"; "Liệu vài hôm nữa có 'quay xe' không nhỉ"; "Chiều cao của Pháo khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của Hoa hậu bây giờ, nhưng lợi thế có fan đông"; "Pháo có cá tính, có sân khấu, cứ thử sức xem đi được đến đâu".... một số tài khoản bình luận.

Việc Pháo liên tiếp tham gia các cuộc thi nhan sắc khiến fan sắc đẹp xôn xao.

Về lần trở lại cuộc thi nhan sắc này, cô công bố bộ ảnh diện thiết kế lấy sắc vàng ánh kim làm ngôn ngữ chủ đạo nhằm thể hiện sự sắc sảo, cá tính riêng. "Với Pháo, lần xuất hiện này là một phiên bản trưởng thành, tự tin và mạnh mẽ hơn — sẵn sàng bước vào một hành trình mới tại Miss Universe Vietnam 2026", nữ rapper nhấn mạnh.

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang. Cô nổi tiếng sau khi giành ngôi Á quân King of Rap 2020. Năm 2021, cô tạo tiếng vang với bản hit 2 phút hơn, trở thành một trong những rapper nữ nổi bật của thế hệ Gen Z.

Trong hoạt động nghệ thuật, nữ rapper từng nhận đề cử "Nghệ sĩ mới của năm" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử "Nữ ca sĩ của năm" năm 2024.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Cô tham gia The Heroes 2022, Sao nhập ngũ 2024, Em xinh say hi và đảm nhận vai nữ chính Nhật Hạ trong phim điện ảnh "Thỏ ơi".

Hình ảnh của Pháo trước khi đến Miss Universe Vietnam 2026: