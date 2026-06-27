Rapper Pháo bất ngờ rút khỏi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026

VTC News đưa tin, trên trang fanpage, rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) gây bất ngờ khi thông báo sẽ không tiếp tục tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026).

Theo thông cáo đăng tải, Northside Entertainment - công ty quản lý của nữ rapper và ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 đã có nhiều buổi làm việc trên tinh thần thiện chí nhằm trao đổi về kế hoạch tham gia chương trình.

Sau quá trình cân nhắc, các bên thống nhất Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) sẽ không tiếp tục tham gia cuộc thi. Theo đơn vị quản lý của nữ rapper, quyết định này được đưa ra trên cơ sở xem xét tổng thể kế hoạch tham gia của các bên tại thời điểm hiện tại.

Pháo tại buổi sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: VTC News

Đơn vị quản lý cho biết việc dừng hợp tác xuất phát từ việc các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện trong quá trình làm việc.

"Các bên đều tôn trọng quyết định của nhau và thống nhất khép lại quá trình trao đổi trên tinh thần thiện chí, chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các bên chưa đạt được sự thống nhất đối với một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc và không phản ánh bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân nào giữa nghệ sĩ, đơn vị quản lý và ban tổ chức", thông cáo nêu rõ.

Northside Entertainment bày tỏ sự trân trọng đối với ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2026 vì sự tin tưởng, thiện chí và tinh thần hợp tác trong suốt thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc chương trình diễn ra thành công và gặt hái nhiều dấu ấn tích cực.

Đơn vị quản lý cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, đối tác và khán giả đã quan tâm, kỳ vọng vào sự xuất hiện của Pháo tại cuộc thi. Northside Entertainment mong công chúng tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đồng thời tôn trọng quyết định và lựa chọn của tất cả các bên liên quan.

"Trong thời gian tới, nghệ sĩ Pháo sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch nghệ thuật theo lộ trình đã được xây dựng và sẽ cập nhật tới khán giả vào thời điểm phù hợp. Northside Entertainment sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào liên quan đến quá trình trao đổi nội bộ giữa các bên ngoài nội dung của thông cáo này. Chúng tôi kính đề nghị các cơ quan báo chí, đối tác và công chúng sử dụng thông cáo này như nguồn thông tin chính thức, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư cũng như các thỏa thuận bảo mật giữa các bên trong quá trình hợp tác", Báo Thanh Niên dẫn thông báo của đơn vị quản lý Pháo.

Việc Pháo ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 từng gây bất ngờ lớn.

Trước đó, việc Pháo ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 từng gây bất ngờ lớn. Từ một rapper nổi tiếng với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ, cô quyết định thử sức ở lĩnh vực hoàn toàn mới, nơi thí sinh không chỉ được đánh giá về ngoại hình mà còn ở kỹ năng trình diễn, ứng xử và khả năng truyền cảm hứng.

Tại vòng sơ khảo, sự xuất hiện của nữ rapper cũng nhận được nhiều quan tâm. Cô được vào top 31 trong vòng chung kết. Nhiều khán giả kỳ vọng Pháo sẽ đem lại một màu sắc riêng biệt, đem lại một kết quả cao tại cuộc thi năm nay.

Pháo (tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang). Cô là một nữ ca sĩ, rapper và nhạc sĩ nổi bật thuộc thế hệ Gen Z tại Việt Nam. Pháo bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi khi trở thành Á quân chương trình King of Rap 2020.

Dù còn trẻ tuổi, nhưng Pháo đã tự sáng tác hàng trăm ca khúc và sở hữu nhiều bản hit như "Kìa bóng dáng ai", "Trúc xinh", "Sợ quá cơ"... Đặc biệt, cô có bản rap "Hai phút hơn" đạt hơn 300 triệu lượt nghe trên Youtube và được yêu thích ở nhiều quốc gia. Bước ra từ chương trình King of Rap năm 2020, Pháo gây ấn tượng với các ca khúc được giới trẻ yêu thích và trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật của giới rap Việt.

Năm 2021, tại Giải Âm nhạc Cống hiến, Pháo từng lọt vào đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Năm 2023, Pháo trở thành đại diện của Việt Nam tham dự trình diễn tại 2 chương trình giao lưu văn hóa là Asia Song Festival tại Hàn Quốc và Round Festival tại Indonesia.

Tại Giải Âm nhạc Cống hiến 2024, Pháo đã lọt vào Top 5 đề cử chính thức, hạng mục Nữ ca sĩ của năm.

Năm 2024, Pháo được chú ý khi tham gia một số chương trình truyền hình như "Sao nhập ngũ", "2 ngày 1 đêm"...

Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng âm nhạc, Pháo còn thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang cá tính và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Cô để kiểu tóc đầu đinh, thể hiện sự táo bạo và phong cách riêng biệt. Sự tự tin và gu thời trang độc đáo đã giúp Pháo trở thành biểu tượng phong cách cho giới trẻ yêu thích sự phá cách và sáng tạo.

Nổi tiếng với vai trò rapper nhưng dịp Tết vừa qua Pháo gây chú ý khi đóng vai chính trong phim Thỏ ơi! của đạo diễn Trấn Thành với doanh thu 450 tỷ đồng.

Bị Hương Giang chấm 5 điểm, Pháo có màn ứng xử gây bão tại Miss Grand Vietnam Xuất hiện tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026, Pháo gây chú ý với màn ứng xử thông minh khi được Hương Giang giả định chỉ chấm 5 điểm.