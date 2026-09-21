'Xứ sở Ánh Trăng' mang đến hành trình thú vị tới thiếu nhi dịp Trung thu

Theo Thời báo VTV, trong dịp Tết Trung thu 2026, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ mang đến cho các khán giả nhí một không gian nghệ thuật đặc biệt mang tên "Xứ sở Ánh Trăng". Chương trình là một đại nhạc hội với sự kết hợp độc đáo giữa nhạc kịch, trình diễn, phóng sự trải nghiệm và tương tác sân khấu, xây dựng như một thế giới Trung thu với cốt truyện, nhân vật và hành trình riêng biệt.

Đêm hội mở ra bằng một biến cố bất ngờ: Trăng đột ngột biến mất ngay thời điểm "Xứ sở Ánh Trăng" chuẩn bị mở cửa đón khách. Tình huống này buộc Bác Trâu Vàng tận tâm nhưng hay lo lắng, nhân vật Cuội lười hóm hỉnh và đám Mây bồng bềnh, biến đổi thất thường phải cùng nhau lên đường tìm Trăng.

Chương trình sẽ có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nhí. Ảnh VTV

Trên chuyến hành trình phiêu lưu ấy, họ bước qua những không gian văn hóa đa dạng: từ những giá trị xưa cũ của người già, nét rực rỡ của lễ hội Thành Tuyên, nhịp sống của người trẻ hiện đại, cho đến sự kết nối của gia đình đa thế hệ. Để rồi, càng đi xa, các nhân vật càng nhận ra một sự thật sâu sắc: Trăng chưa từng rời khỏi bầu trời.

Toàn bộ tiết mục âm nhạc, phóng sự và đạo cụ của "Xứ sở Ánh Trăng" được xâu chuỗi liền mạch qua ba không gian mang tính biểu tượng. "Phố Đồ chơi" là nơi lưu giữ ký ức và bản sắc dân tộc thông qua các trải nghiệm cùng nghệ nhân làm tò he, phỗng đất, đèn ông sao và mâm cỗ Trung thu truyền thống.

Trong khi đó, "Sân ga bí mật" sẽ là điểm nhấn cảm xúc với chiếc cổng soát vé đặc biệt và người bạn đồng hành Tồng Tộc - nhân vật có khả năng đọc được suy nghĩ bí mật. Câu chuyện người bố đưa các con về quê thực chất là chuyến tàu đưa chính tuổi thơ của anh về thăm cha mẹ, đánh thức sự thấu hiểu và tình thân.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc. Ảnh VTV

Quảng trường Ánh sáng sẽ là nơi quy tụ của những vì sao dân gian (Sao Mai, Sao Hôm, Sao Lưỡi Cày, Sao Gầu Sòng), biểu tượng cho ước mơ, lòng sẻ chia và niềm vui cộng đồng.

Hành trình trải nghiệm còn được mở rộng ra không gian thực tế tại Lễ hội Thành Tuyên và phố đồ chơi Hàng Buồm, mang đến một bức tranh Trung thu giao hòa giữa quy mô lễ hội hoành tráng và hơi thở gần gũi của đời sống.

Chương trình còn mang đến sự giao thoa mượt mà giữa âm nhạc truyền thống và đương đại. Những giai điệu nằm lòng như Rước đèn tháng Tám, Chiếc đèn ông sao được đặt cạnh các sáng tác mới như Trăng ơi, Tìm Trăng, tạo nên một nhịp điệu vừa hoài niệm vừa tươi mới.

Chương trình "Xứ sở Ánh Trăng" món quà ý nghĩa dành cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu. Ảnh VTV

Với thông điệp "Chừng nào trong ta vẫn còn tuổi thơ, chừng đó Trăng vẫn ở đấy", hành trình của "Xứ sở Ánh Trăng" chính là lời mời gọi mọi thế hệ trong gia đình cùng ngồi lại bên nhau, hòa mình vào đêm hội và tìm lại phần ký ức trong trẻo nhất của chính mình.

Chương trình nghệ thuật "Xứ sở Ánh Trăng" dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 25/9 trên VTV1.

Tin sao 20/9: Thanh Hằng hẹn hò cùng chồng tại Hà Nội, nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc gây ngỡ ngàng GĐXH - Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý bởi nhan sắc xinh tươi đầy cuốn hút, trong khi đó vợ chồng người mẫu Thanh Hằng hẹn hò và ăn trưa tại Hà Nội.