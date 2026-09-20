Những Lý Mạc Sầu nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ: Ai đẹp nhất?

Lý Mạc Sầu là một trong những nữ nhân vật để lại dấu ấn đặc biệt trong tiểu thuyết của Kim Dung. Qua nhiều lần chuyển thể Thần điêu đại hiệp , nhân vật này lần lượt được nhiều mỹ nhân như Lữ Hữu Tuệ, Tuyết Lê, Trần Hồng, Mạnh Quảng Mỹ và Trương Hinh Dư thể hiện, mỗi người mang đến một diện mạo riêng.

Lữ Hữu Tuệ

Năm 1983, Lữ Hữu Tuệ đảm nhận vai Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp của TVB, phiên bản có Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên đóng chính. Đây là một trong những bản chuyển thể kinh điển của tác phẩm Kim Dung và vẫn thường được nhắc lại khi nói về những phiên bản Lý Mạc Sầu đầu tiên trên màn ảnh.

Tạo hình của Lữ Hữu Tuệ được nhận xét sát với nguyên tác nhất.

Lữ Hữu Tuệ sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại nhưng ánh mắt sắc, phù hợp với hình tượng một nữ đạo cô vừa có vẻ đẹp cổ điển vừa mang sự lạnh lùng. Trong các cảnh xuất hiện, nữ diễn viên không cần sử dụng quá nhiều biểu cảm mạnh vẫn tạo được cảm giác khó gần, qua đó làm nổi bật khí chất của nhân vật.

Một điểm đáng chú ý ở phiên bản năm 1983 là Lý Mạc Sầu không được xây dựng theo hướng quá quyến rũ. Tạo hình có phần giản dị, thiên về chất võ hiệp truyền thống. Lữ Hữu Tuệ chủ yếu sử dụng ánh mắt và thần thái để thể hiện sự thay đổi trong tâm lý nhân vật.

Tuyết Lê

Trong số những diễn viên từng đóng Lý Mạc Sầu, Tuyết Lê là cái tên gắn với nhân vật lâu bền qua nhiều thế hệ khán giả. Nữ diễn viên đảm nhận vai này trong Thần điêu đại hiệp năm 1995, bên cạnh Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng.

Lý Mạc Sầu của Tuyết Lê được mệnh danh đẹp nhất màn ảnh.

Lý Mạc Sầu của Tuyết Lê không chỉ gây chú ý bởi tạo hình mà còn bởi cách nữ diễn viên khắc họa phần đời nhiều tổn thương của nhân vật. Mỗi lần xuất hiện, nhân vật đều toát ra vẻ lạnh lùng, quyết liệt nhưng phía sau đó vẫn là sự tổn thương của một người phụ nữ từng đặt niềm tin vào tình yêu.

Tuyết Lê sở hữu nét đẹp không quá sắc sảo theo kiểu mỹ nhân cổ trang truyền thống, nhưng lại có thần thái riêng. Chính ánh mắt nhiều cảm xúc và cách tiết chế biểu cảm giúp nữ diễn viên tạo ra một Lý Mạc Sầu vừa đáng sợ vừa có phần đáng thương.

Hơn 30 năm sau khi phim lên sóng, vai diễn này vẫn là dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Tuyết Lê. Nữ diễn viên sau đó tiếp tục được biết tới qua các vai phản diện như Khang Mẫn trong Thiên Long Bát Bộ 1997. Những năm gần đây, bà ít đóng phim hơn và chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình, sự kiện.

Trần Hồng

Năm 1998, Trần Hồng vào vai Lý Mạc Sầu trong bản Thần điêu đại hiệp do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất, với Nhậm Hiền Tề và Ngô Thanh Liên đóng chính. Đây cũng là một trong những phiên bản thường được nhắc đến khi nói về những Lý Mạc Sầu nổi bật về nhan sắc.

Lý Mạc Sầu của Trần Hồng có phần dịu dàng, mềm mại.

Trần Hồng vốn nổi tiếng với vẻ đẹp cổ điển, gương mặt thanh tú và đường nét mềm mại. Khi hóa thân thành Lý Mạc Sầu, cô mang đến diện mạo có phần dịu dàng hơn hình dung quen thuộc về một nữ ma đầu. Sự đối lập ấy tạo nên nét riêng cho phiên bản này: nhân vật có vẻ ngoài đẹp, đài các nhưng bên trong lại quyết liệt và nhiều uất hận.

Tạo hình cổ trang của Trần Hồng cũng giúp nhân vật có phần mềm mại, nữ tính. Khán giả dễ dàng nhận ra hình ảnh một Lý Mạc Sầu vẫn còn bóng dáng của người phụ nữ từng yêu trước khi trở thành “Xích Luyện Tiên Tử”.

Mạnh Quảng Mỹ

Đến năm 2006, Mạnh Quảng Mỹ đảm nhận vai Lý Mạc Sầu trong bản Thần điêu đại hiệp có Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi đóng chính. Xuất thân là người mẫu, nữ diễn viên sở hữu vóc dáng nổi bật và đường nét sắc sảo, vì vậy nhân vật của cô có diện mạo khá khác biệt so với những phiên bản trước.

Lý Mạc Sầu của Mạnh Quảng Mỹ mang vẻ đẹp quyến rũ và mạnh mẽ.

Lý Mạc Sầu của Mạnh Quảng Mỹ mang vẻ đẹp trưởng thành, có phần quyến rũ và mạnh mẽ. Trang phục, kiểu tóc cùng lối trang điểm của nhân vật nhấn mạnh ánh mắt và đường nét khuôn mặt, tạo cảm giác một nữ nhân vật có sức hút nhưng khó tiếp cận.

So với phiên bản 1995, hình tượng này thiên về khí chất của một nữ cao thủ. Sự xuất hiện của Mạnh Quảng Mỹ trong những bộ trang phục cổ trang giúp Lý Mạc Sầu có dáng vẻ nổi bật, đặc biệt ở những cảnh giao đấu hoặc đối đầu với các nhân vật khác.

Dù cách đánh giá về tạo hình phiên bản này từng có nhiều ý kiến khác nhau, Mạnh Quảng Mỹ vẫn là một trong những cái tên được nhắc tới khi nhìn lại các nữ diễn viên từng hóa thân thành Lý Mạc Sầu.

Trương Hinh Dư

Năm 2014, Trương Hinh Dư nhận vai Lý Mạc Sầu trong Tân Thần điêu đại hiệ p. Ngay từ khi những hình ảnh tạo hình đầu tiên được công bố, nhân vật của cô đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật.

Trương Hinh Dư gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, thoát tục khi vào vai Lý Mạc Sầu.

Trương Hinh Dư mang đến một Lý Mạc Sầu trẻ trung hơn, với đường nét sắc sảo và phong cách tạo hình cầu kỳ. Trang phục tím, xanh cùng mái tóc dài và những phụ kiện cổ trang khiến nhân vật có vẻ đẹp khá nổi bật trên màn ảnh.

Một trong những điểm khác biệt của phiên bản 2014 là phim dành nhiều thời lượng hơn để khai thác quá khứ tình cảm của Lý Mạc Sầu. Ở những phân cảnh bên Lục Triển Nguyên, nhân vật từ bỏ vẻ lạnh lùng thường thấy, trở thành một cô gái dịu dàng, nữ tính. Trương Hinh Dư được chú ý bởi vẻ đẹp sắc sảo, thoát tục khi đảm nhận vai này

Mao Lâm Lâm

Một gương mặt khác cũng gây chú ý với vai Lý Mạc Sầu là Mao Lâm Lâm trong Tân Thần điêu đại hiệp được quay từ năm 2018. Bộ phim có Đồng Mộng Thực đóng Dương Quá và Mao Hiểu Tuệ đóng Tiểu Long Nữ.

Tạo hình của Mao Lâm Lâm thiên về vẻ sắc sảo, ma mị. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được giới thiệu, nữ diễn viên nhận được sự chú ý bởi thần thái mạnh và diện mạo phù hợp với một nhân vật phản diện cổ trang.

Lý Mạc Sầu do Mao Lâm Lâm đảm nhận nhận nhiều lời khen.

Mao Lâm Lâm vốn từng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, trong đó có không ít nhân vật mang màu sắc mạnh mẽ. Vì vậy, ở Lý Mạc Sầu, cô có lợi thế về ánh mắt và khả năng tạo cảm giác bí hiểm.

Tuy nhiên, khác với các phiên bản 1983, 1995 hay 2014 đã phát hành từ lâu và quen thuộc với khán giả, bản Thần điêu đại hiệp này được sản xuất nhưng quá trình phát hành kéo dài. Phim vẫn thuộc nhóm tác phẩm chưa phát sóng rộng rãi.

Theo bạn, ai là Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh?