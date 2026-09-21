Trút bỏ hiểu lầm, Phương và Khánh có yêu lại từ đầu?

| Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi biết sự thật vì sao suốt 8 năm qua Khánh tránh mặt, Phương đã chủ động về quê gặp Khánh và cả hai đã có những phút giây vui vẻ bên nhau.

Trong tập 18 "Mùa hè năm ấy" đã phát sóng, đánh dấu bước ngoặt lớn khi Phương (Minh Thu) tận mắt chứng kiến mẹ hẹn gặp Khánh (Tô Dũng) và chính tai nghe những lời chua chát mà mẹ mình yêu cầu Khánh. Qua đó, Phương biết lý do vì sao từ khi cô du học về nước, Khánh cố tình xa lánh cô. Phương oán trách mẹ vì đã nhẫn tâm làm như thế với Khánh. Đồng thời, cô thương Khánh rất nhiều vì anh phải chịu đựng bao năm trời trong sự tổn thương như vậy.

Mùa hè năm ấy - Tập 19: Phương và Khánh yêu lại từ đầu?- Ảnh 1.

Phương và Khánh gặp lại nhau sau những hiểu lầm trong quá khứ. Ảnh VTV

Trích đoạn giới thiệu tập 19 hé lộ Phương chủ động tìm về quê để gặp Khánh, để xin lỗi anh vì suốt bao năm qua anh phải chịu đựng những gì mà cô không hề hay biết. 

Từ đây, nhiều tình huống thú vị xảy ra, đưa họ xích lại gần nhau. "Chưa bao giờ quên luôn" - Khánh nói về câu hỏi Hóa học thời cấp ba, nhưng cũng dường như là lời khẳng định anh chưa bao giờ quên Phương, chưa bao giờ quên mối tình đầu đẹp đẽ.

Mùa hè năm ấy - Tập 19: Phương và Khánh yêu lại từ đầu?- Ảnh 2.

Phương và Khánh có những phút giây vui vẻ bên nhau. Ảnh VTV

Ly - cô bạn thân của Phương cũng là một thành viên của nhóm bạn hồi cấp ba. Nếu trước đây, Ly khó chịu và cho rằng Khánh đã thay đổi sau khi ra tù. Bây giờ, khi biết sự thật, Ly đã động viên Phương hiện tại nên sống vì mình và vì những người yêu thương mình.

Mùa hè năm ấy - Tập 19: Phương và Khánh yêu lại từ đầu?- Ảnh 3.
Mùa hè năm ấy - Tập 19: Phương và Khánh yêu lại từ đầu?- Ảnh 4.

Ly động viên Phương sống cho bản thân và những người yêu thương mình. Ảnh VTV

Tập 19 "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 21/9 trên VTV3.

Trút bỏ hiểu lầm, Phương và Khánh có yêu lại từ đầu? - Ảnh 5.Tin sao 20/9: Thanh Hằng hẹn hò cùng chồng tại Hà Nội, nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc gây ngỡ ngàng

GĐXH - Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý bởi nhan sắc xinh tươi đầy cuốn hút, trong khi đó vợ chồng người mẫu Thanh Hằng hẹn hò và ăn trưa tại Hà Nội.

Trút bỏ hiểu lầm, Phương và Khánh có yêu lại từ đầu? - Ảnh 6.Lý do Diễm Hằng Lamoon được chọn vào phim 'Địa đạo' khiến khán giả bất ngờ

GĐXH - Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Diễm Hằng Lamoon bất ngờ được nhận vai Út Khờ trong phim điện ảnh “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” chỉ vì… "khờ".

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.