Trút bỏ hiểu lầm, Phương và Khánh có yêu lại từ đầu?

Trong tập 18 "Mùa hè năm ấy" đã phát sóng, đánh dấu bước ngoặt lớn khi Phương (Minh Thu) tận mắt chứng kiến mẹ hẹn gặp Khánh (Tô Dũng) và chính tai nghe những lời chua chát mà mẹ mình yêu cầu Khánh. Qua đó, Phương biết lý do vì sao từ khi cô du học về nước, Khánh cố tình xa lánh cô. Phương oán trách mẹ vì đã nhẫn tâm làm như thế với Khánh. Đồng thời, cô thương Khánh rất nhiều vì anh phải chịu đựng bao năm trời trong sự tổn thương như vậy.

Phương và Khánh gặp lại nhau sau những hiểu lầm trong quá khứ. Ảnh VTV

Trích đoạn giới thiệu tập 19 hé lộ Phương chủ động tìm về quê để gặp Khánh, để xin lỗi anh vì suốt bao năm qua anh phải chịu đựng những gì mà cô không hề hay biết.

Từ đây, nhiều tình huống thú vị xảy ra, đưa họ xích lại gần nhau. "Chưa bao giờ quên luôn" - Khánh nói về câu hỏi Hóa học thời cấp ba, nhưng cũng dường như là lời khẳng định anh chưa bao giờ quên Phương, chưa bao giờ quên mối tình đầu đẹp đẽ.

Phương và Khánh có những phút giây vui vẻ bên nhau. Ảnh VTV

Ly - cô bạn thân của Phương cũng là một thành viên của nhóm bạn hồi cấp ba. Nếu trước đây, Ly khó chịu và cho rằng Khánh đã thay đổi sau khi ra tù. Bây giờ, khi biết sự thật, Ly đã động viên Phương hiện tại nên sống vì mình và vì những người yêu thương mình.

Ly động viên Phương sống cho bản thân và những người yêu thương mình. Ảnh VTV

Tập 19 "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 21/9 trên VTV3.

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