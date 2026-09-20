Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Mỹ nhân một thời Kiều Chinh ở tuổi 89: 'Tôi trẻ lâu vì... sống một mình' GĐXH - "Bạn bè cũng thường hỏi bí quyết trẻ lâu, thì tôi bảo là vì... sống một mình! Nói vui vậy thôi nhưng quả thật, tôi một mình đã lâu, chỉ xoay quanh công việc, không có ai để giận hờn, không có ai để cãi cọ,... Dĩ nhiên cũng có lúc buồn, có lúc cô đơn chứ. Mình là con người mà. Nhưng đó mới là cuộc sống", nghệ sĩ Kiều Chinh chia sẻ ở tuổi 89.

Nghệ sĩ Kiều Chinh rời Việt Nam với bao niềm nhớ

Sau chuyến bay dài từ Việt Nam, nghệ sĩ Kiều Chinh cho biết bà đã về tới California. Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ trong những ngày ở quê nhà vẫn khiến nữ diễn viên khó ngủ.

Trên trang cá nhân, Kiều Chinh viết: "Đã về tới California. Suốt đường bay mênh mông xa vắng rồi cả đêm không ngủ được, lòng nặng trĩu bao nỗi nhớ, nhớ vô cùng những khuôn mặt, những vòng tay ôm, những ánh mắt nhìn...".

Ở tuổi 89, sau nhiều năm sống và làm việc tại Mỹ, mỗi lần trở lại Việt Nam đều mang đến cho bà nhiều cảm xúc. Lần này, điều nữ nghệ sĩ nhắc tới không phải lịch trình quảng bá hay những buổi xuất hiện trước công chúng mà là những con người bà đã gặp.

Kiều Chinh cũng không giấu được tâm trạng khi nghĩ về khoảng cách địa lý và tuổi tác. Bà viết: "Không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau hay... không còn cơ hội gặp nhau nữa. Dẫu sao cũng xin cảm ơn tất cả, đã để lại trong tôi những cảm xúc. Thương yêu".

Dưới bài đăng, nhiều khán giả và đồng nghiệp gửi lời chúc nữ nghệ sĩ trở về Mỹ bình an. Không ít người mong bà giữ gìn sức khỏe và sớm có thêm dịp trở lại Việt Nam.

Trước đó, trước giờ lên máy bay, nữ diễn viên đăng bức ảnh đứng bên cửa kính sân bay, hướng mắt về phía đường băng. Bà chỉ viết một câu ngắn: "Chào tạm biệt Sài Gòn với bao niềm nhớ...".

Chuyến trở về Việt Nam lần này gắn với việc Mãi nợ một lời tạm biệt ra mắt khán giả từ ngày 11/9, Kiều Chinh có mặt tại các buổi công chiếu ở TP.HCM và Hà Nội, trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với người xem. Trong phim, bà đảm nhận vai bà Hương, một người bà dành phần lớn cuộc đời cho gia đình và cháu trai. Đây cũng là nhân vật khiến Kiều Chinh tìm thấy nhiều sự đồng cảm.

Nghệ sĩ Kiều Chinh và êkip phim "Mãi nợ một lời tạm biệt".

Tuổi 89 vẫn chưa nghĩ đến chuyện ngừng làm việc

Khi được phóng viên Gia đình & Xã hội hỏi có từng nghĩ đến chuyện dừng đóng phim vì tuổi tác, Kiều Chinh cho biết điện ảnh từ lâu đã trở thành một phần đời sống của bà.

"Đối với tôi, tuổi tác chỉ là một con số. Không phải vì mình ở tuổi này thì không thể làm việc nữa. Miễn trí nhớ của tôi vẫn còn tốt, tôi vẫn đọc được kịch bản, nhớ được lời thoại và sức khỏe còn cho phép mình đi đây đi đó", bà chia sẻ.

Kiều Chinh nói mỗi khi làm việc, bà cảm thấy khỏe hơn so với việc chỉ ngồi một chỗ. Vì thế, khi điều kiện sức khỏe cho phép, nữ nghệ sĩ vẫn muốn tiếp tục với phim ảnh.

Nghệ sĩ Kiều Chinh một mình ở tuổi 90.

Ngoài thời gian dành cho công việc, cuộc sống thường ngày của Kiều Chinh tại Mỹ khá yên tĩnh. Bà ít ra ngoài, dành thời gian đọc sách, xem phim, chăm cây, làm vườn và viết lách. Nữ diễn viên duy trì sinh hoạt có kỷ luật, ăn và ngủ đúng giờ. Thay cho những môn vận động mạnh từng yêu thích khi còn trẻ, hiện bà tập Thái Cực khoảng một giờ mỗi ngày khi không bận đóng phim.

Kiều Chinh từng nói vui khi bạn bè hỏi bí quyết giữ sự trẻ trung rằng đó là "sống một mình". Nhưng phía sau câu nói đùa, bà thừa nhận cuộc sống không phải lúc nào cũng vắng những khoảng lặng.

"Dĩ nhiên cũng có lúc buồn, có lúc cô đơn chứ. Mình là con người mà. Nhưng đó là đời sống. Ai sống mà không có lúc cảm thấy mình cô đơn?", nữ nghệ sĩ chia sẻ. Với nghệ sĩ Kiều Chinh, cách đối diện với những thời điểm như vậy là nhìn vào những điều mình đang có. Bà cho rằng thay vì nghĩ nỗi buồn của bản thân là lớn nhất, mỗi người có thể nhìn rộng hơn để nhận ra mình vẫn còn nhiều điều đáng biết ơn.

Nghệ sĩ Kiều Chinh chia sẻ cuộc sống ở Mỹ. Video: Ngọc Mai

Kiều Chinh, tên thật Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1957 và có gần 70 năm gắn bó với điện ảnh, tham gia hơn 100 bộ phim. Hiện nữ diễn viên định cư tại Mỹ, sống một mình nhưng vẫn miệt mài làm nghề ở tuổi xế chiều.



