Chân dung Phương Thu - nữ diễn viên VTV vừa trở thành Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026
GĐXH - Nguyễn Phương Thu vừa giành Á hậu 3 tại Mrs Earth Vietnam 2026. Cô không chỉ gây chú ý với nhan sắc mà còn là gương mặt quen thuộc của khán giả phim giờ vàng VTV.
Chung kết Mrs Earth Vietnam 2026 vừa khép lại mùa giải thứ hai với ngôi vị cao nhất thuộc Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh. Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Nguyễn Phương Thu – Á hậu 3 cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026 cũng ghi dấu ấn với fan sắc đẹp.
Phương Thu sinh năm 1991 tại Hà Nội, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng và có 5 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại LB Bank. Tuy nhiên, với khát khao được sống trọn vẹn với đam mê, cô đã quyết định rẽ hướng, bước ra khỏi "vùng an toàn" để theo đuổi kinh doanh, đặc biệt là nghệ thuật.
Phương Thu có đam mê và may mắn "bén duyên" diễn xuất. Với khán giả phim giờ vàng VTV, Phương Thu là gương mặt quen thuộc trong một số phim như: Hà Nội ngày ấy, Trạm cứu hộ Trái tim, Cách em 1mm, Không giới hạn, Ngược đường ngược nắng,... Sự đa tài của cô còn thể hiện qua năng khiếu ca hát và nhảy múa những yếu tố giúp cô tỏa sáng trên sân khấu.
Chia sẻ về hành trình của mình, á hậu Phương Thu cho biết: cô luôn tin rằng mỗi người phụ nữ đều sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt. Khi dám thay đổi, biết yêu thương bản thân và không ngừng hoàn thiện, người phụ nữ không chỉ trở nên tốt đẹp hơn mà còn có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Danh hiệu Á hậu 3 tại Mrs Earth Vietnam 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho nhan sắc mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, sự nỗ lực và tinh thần dám sống thật với chính mình của Nguyễn Phương Thu.
Một số hình ảnh đời thường của Phương Thu - Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026:
Phương Thu có cơ hội chung phim với Trọng Lân, Huỳnh Anh.
