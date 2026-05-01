Chân dung Phương Thu - nữ diễn viên VTV vừa trở thành Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026

Thứ sáu, 13:29 01/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Nguyễn Phương Thu vừa giành Á hậu 3 tại Mrs Earth Vietnam 2026. Cô không chỉ gây chú ý với nhan sắc mà còn là gương mặt quen thuộc của khán giả phim giờ vàng VTV.

Chung kết Mrs Earth Vietnam 2026 vừa khép lại mùa giải thứ hai với ngôi vị cao nhất thuộc Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh. Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Nguyễn Phương Thu – Á hậu 3 cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026 cũng ghi dấu ấn với fan sắc đẹp.

Phương Thu sinh năm 1991 tại Hà Nội, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng và có 5 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại LB Bank. Tuy nhiên, với khát khao được sống trọn vẹn với đam mê, cô đã quyết định rẽ hướng, bước ra khỏi "vùng an toàn" để theo đuổi kinh doanh, đặc biệt là nghệ thuật.

Nguyễn Phương Thu - cựu nhân viên ngân hàng, diễn viên VTV - vừa giành Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026.

Phương Thu có đam mê và may mắn "bén duyên" diễn xuất. Với khán giả phim giờ vàng VTV, Phương Thu là gương mặt quen thuộc trong một số phim như: Hà Nội ngày ấy, Trạm cứu hộ Trái tim, Cách em 1mm, Không giới hạn, Ngược đường ngược nắng,... Sự đa tài của cô còn thể hiện qua năng khiếu ca hát và nhảy múa những yếu tố giúp cô tỏa sáng trên sân khấu.

Chia sẻ về hành trình của mình, á hậu Phương Thu cho biết: cô luôn tin rằng mỗi người phụ nữ đều sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt. Khi dám thay đổi, biết yêu thương bản thân và không ngừng hoàn thiện, người phụ nữ không chỉ trở nên tốt đẹp hơn mà còn có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Danh hiệu Á hậu 3 tại Mrs Earth Vietnam 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho nhan sắc mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, sự nỗ lực và tinh thần dám sống thật với chính mình của Nguyễn Phương Thu.

Một số hình ảnh đời thường của Phương Thu - Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026:

Phương Thu và diễn viên Hà Việt Dũng

Phương Thu có cơ hội chung phim với Trọng Lân, Huỳnh Anh.

Phương Thu và nghệ sĩ Trọng Trinh.

 

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Đóng vai chính trong 'Tây du ký' nhưng ít ai biết Lục Tiểu Linh Đồng có mức cát-xê thấp hơn một nam diễn viên phụ tới 10 lần.

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Trịnh Thu Bình - cựu sinh viên Y khoa, vừa đăng quang Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026.

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Điện ảnh Công an Nhân dân hợp tác với đạo diễn Hàm Trần thực hiện dự án phim "Nữ biệt động Sài Gòn".

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với bộ ảnh vẻ đẹp của hoà bình trong ngày Giải phóng miền Nam 30/4. Cô kết nối tinh thần dân tộc qua trang phục giản dị, địa điểm ý nghĩa và gần gũi.

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phiên bản mới của bộ phim đình đám một thời "Tây du ký" dự định được thực hiện với kinh phí lớn, tuyển chọn diễn viên kỹ lưỡng.

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4. Cô truyền tải thông điệp tự hào dân tộc qua trang phục truyền thống và bối cảnh ý nghĩa.

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Quỳnh Mai quyết định rút toàn bộ ê-kíp đang hỗ trợ Hoa hậu Vi Minh nhằm gây thêm sức ép.

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

“Trùm Sò” của đạo diễn Đức Thịnh là một trong số ít phim khai thác chất liệu hài dân gian góp mặt trong đường đua điện ảnh dịp lễ năm nay.

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Trong nghề diễn, có thể tôi may mắn hơn chồng nhưng tôi lại không giỏi kinh doanh, còn chồng tôi rất nhanh nhạy trong lĩnh vực này. Anh rất giỏi và đó là điều tôi thực sự ngưỡng mộ!", Lê Khánh chia sẻ về ông xã là đồng nghiệp kém tuổi.

Giải trí

GĐXH - "Trong nghề diễn, có thể tôi may mắn hơn chồng nhưng tôi lại không giỏi kinh doanh, còn chồng tôi rất nhanh nhạy trong lĩnh vực này. Anh rất giỏi và đó là điều tôi thực sự ngưỡng mộ!", Lê Khánh chia sẻ về ông xã là đồng nghiệp kém tuổi.

Thế giới showbiz
Xem - nghe - đọc
Xem - nghe - đọc
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
