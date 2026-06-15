Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ hè yên bình
GĐXH - Mới đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có một kỳ nghỉ hè yên bình tại Quảng Ninh. Những hình ảnh được chia sẻ ghi lại nhiều khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc của gia đình nữ ca sĩ.
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý không chọn ra nước ngoài nghỉ hè mà chọn du lịch trong nước bình yên bên gia đình nhỏ. Trong chuyến đi này cô về miền đất Phật - Yên Tử (Quảng Ninh) để các con cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn.
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý bên nhau một cách bình yên và giản dị.
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý không chọn ra nước ngoài nghỉ hè mà chọn du lịch trong nước bình yên bên gia đình nhỏ. Trong chuyến đi này cô về miền đất Phật - Yên Tử (Quảng Ninh) để các con cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Sau nhiều năm gắn bó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến nhất của làng giải trí Việt Nam. Không chỉ đồng hành trong công việc, cả hai còn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc với những giá trị gia đình được đặt lên hàng đầu.
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên sau lần hợp tác trong một dự án âm nhạc vào năm 2017. Từ tình bạn, cả hai dần phát triển mối quan hệ tình cảm và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Trải qua nhiều năm gắn bó, họ luôn xuất hiện bên nhau với hình ảnh giản dị, tình cảm và đầy sự thấu hiểu.
Khoảnh khắc nghỉ hè gắn kết của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý.
Năm 2020 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi cặp đôi chào đón hai con song sinh Lisa và Leon. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn có con trai lớn Subeo. Gia đình nhỏ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp, từ những chuyến du lịch, các bữa cơm gia đình cho đến những giây phút cùng nhau chăm sóc con cái.
Dù bận rộn với lịch trình nghệ thuật và kinh doanh, Hồ Ngọc Hà vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình. Trong khi đó, Kim Lý được biết đến là người chồng tâm lý, luôn đồng hành và hỗ trợ vợ trong cuộc sống cũng như công việc. Nam diễn viên thường xuyên đưa đón các con, cùng vợ chăm sóc gia đình và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên những người thân yêu.
Gia đình Hồ Ngọc Hà – Kim Lý hiện đang sinh sống tại TP.HCM trong một không gian sống hiện đại và tiện nghi. Cặp đôi đề cao việc nuôi dạy con bằng tình yêu thương, sự tự lập và tạo điều kiện để các con phát triển trong môi trường tích cực. Bên cạnh đó, mối quan hệ gắn bó giữa hai bên gia đình cũng góp phần tạo nên một mái ấm trọn vẹn.
Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự thành công trong sự nghiệp, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý còn trở thành hình mẫu về cuộc sống gia đình hạnh phúc trong mắt nhiều người. Giữa ánh đèn sân khấu và những bộn bề của cuộc sống hiện đại, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn kết, yêu thương và cùng nhau xây dựng một tổ ấm viên mãn.
Với sự đồng hành và sẻ chia, Hồ Ngọc Hà – Kim Lý đã chứng minh rằng hạnh phúc không chỉ đến từ thành công hay danh tiếng, mà còn được vun đắp từ những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày. Đó cũng là lý do khiến câu chuyện tình yêu và cuộc sống của họ luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến từ công chúng.
Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha, Sao ta lặng im, Cả trời thương nhớ, Em muốn anh đưa em về...
Ngoài ca hát, cô còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên và từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo ở nhiều chương trình truyền hình.
Lịch phát sóng trực tiếp bảng I - FIFA World Cup 2026 trên VTVGiải trí - 16 phút trước
GĐXH - Các trận đấu bảng I - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.
Dàn nghệ sĩ đặc biệt của concert Thanh xuânGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Ngoài các nghệ sĩ tên tuổi như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Quang Hùng MasterD..., concert Thanh xuân còn quy tụ những ca sĩ từng là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu như Hòa Minzy, Hà Myo, Gương mặt trẻ VN triển vọng Double2T...
Lịch phát sóng trực tiếp bảng H - FIFA World Cup 2026 trên VTVGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Các trận đấu của bảng H - FIFA World Cup 2026 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Tin sao 15/6: 'Chị đẹp' Minh Hằng xúc động đón sinh nhật sớm, MONO sắp phát hành MV 'Công Tử Văn Thơ'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng xúc động khi ông xã và hội bạn thân tạo bất ngờ tổ chức sinh nhật sớm cho cô, trong khi MONO thông báo ngày ra mắt MV mới.
Mỹ nhân từng khiến khán giả 'giờ vàng' VTV ghét cay ghét đắng, bỗng 'mất tích' khiến fan tò mòGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Lương Thanh - gương mặt quen thuộc trên VTV, bất ngờ "mất tích" một năm qua. Khán giả thắc mắc về sự nghiệp và cuộc sống hiện tại của cô.
Con gái Đỗ Mỹ Linh đi biển cùng anh chị họGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Con gái Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi được doanh nhân Đỗ Quang Vinh đưa đi nghỉ mát. Biểu cảm của em bé khiến khán giả cảm thấy đáng yêu.
Con gái H'Hen Niê ở BangkokGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê vừa đưa con gái Harley khám phá Bangkok trong chuyến công tác thú vị. Bé Harley lần đầu tiên được du lịch nước ngoài cùng mẹ và bố, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
Tuyết Lan bất ngờ tới nhà Khuê học nhómXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Tuyết Lan đến nhà Khuê để học nhóm, tiện thể thăm mẹ Khuê khi nghe tin bà bị ốm.
Lịch phát sóng trực tiếp bảng G - FIFA World Cup 2026 trên VTVGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Tất cả các trận đấu bảng G - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.
Nữ MC 'Nóng cùng World Cup 2026' quê Hải Phòng đang hot Miss Grand Vietnam là ai?Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Phạm Thị Ngọc Quỳnh - nữ MC "Nóng cùng World Cup 2026", đang nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026. Cô chia sẻ hành trình từ sinh viên đến Hoa hậu Du lịch, mang tinh thần chiến binh vượt thử thách.
Khoe ảnh con gái 2 tuổi xinh xắn, Phương Oanh cảm thán: 'Làm nền cho nàng ta'Giải trí
GĐXH - Bé Jenny - con gái của Phương Oanh, gây sốt với vẻ ngoài đáng yêu và được nhiều người ví như "bản sao" của mẹ. Mới đây, khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, bé Jenny với nụ cười rạng rỡ đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.