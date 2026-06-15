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Bảng I - FIFA World Cup 2026 là nơi quy tụ của các đội tuyển: Pháp, Senegal, Na Uy và Iraq.

Lịch thi đấu bảng I - FIFA World Cup 2026 (theo giờ Việt Nam) như sau:

Lịch thi đấu của các đội tuyển tại bảng I.

Lịch phát sóng trực tiếp bảng I - FIFA World Cup 2026 trên VTV như sau:



Lịch tường thuật trực tiếp các trận đấu bảng I trên VTV. Ảnh VTV

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp bảng D - FIFA World Cup 2026 trên VTV GĐXH - Các trận đấu của bảng D - FIFA World Cup 2026 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng quốc gia.