Con gái Đỗ Mỹ Linh đi biển cùng anh chị họ

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh GĐXH - Bé Tuệ An - con gái Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội lại có những khoảnh khắc hài hước khiến khán giả bật cười.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh khoe ảnh chuyến nghỉ hè vui vẻ cùng các con và cháu gái - con Đỗ Mỹ Linh. Anh hài hước viết: "Một mình cân cả khối nghỉ hè". Trong những hình ảnh được nam doanh nhân chia sẻ, khán giả bắt trọn vẹn khoảnh khắc đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh.

Bé Titi - con gái Đỗ Mỹ Linh đáng yêu đi nghỉ hè cùng các anh chị họ.

Được biết, con gái của Đỗ Mỹ Linh có tên là Tuệ An, ở nhà thường được gọi thân mật là Titi. Dù khá kín tiếng trong việc chia sẻ cuộc sống riêng tư, nàng hậu thỉnh thoảng vẫn đăng tải những khoảnh khắc đời thường của ái nữ. Những hình ảnh hiếm hoi được công bố nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười rạng rỡ của bé.

Kể từ khi lên chức mẹ, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn lối sống kín đáo hơn, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí để ưu tiên chăm sóc gia đình. Hoa hậu sinh năm 1996 nhiều lần chia sẻ rằng cuộc sống hôn nhân và thiên chức làm mẹ đã giúp cô trưởng thành hơn, đồng thời mang đến những trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc sống.

Tổ ấm nhỏ gia đình Đỗ Mỹ Linh.

Trong những dịp đặc biệt, gia đình nhỏ của Đỗ Mỹ Linh thường quây quần bên người thân. Hình ảnh ba thế hệ sum vầy nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Bé Tuệ An được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ và ngày càng lanh lợi, hoạt bát.

Sau gần ba năm làm mẹ, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được hình ảnh thanh lịch, nền nã vốn đã trở thành dấu ấn của cô trong lòng công chúng. Bên cạnh công việc và các hoạt động cá nhân, nàng hậu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho con gái, xem đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình.

Với sự yêu thương và chăm sóc từ gia đình, bé Tuệ An được kỳ vọng sẽ lớn lên trong môi trường đầy đủ tình cảm, trở thành niềm tự hào của bố mẹ trong tương lai.