Con gái H'Hen Niê ở Bangkok

Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ đoạn video đưa con gái lên đường sang Thái Lan công tác. Theo nàng hậu, cô có hai ngày quay quảng cáo ở Thái Lan nhưng ở lại thêm khoảng một tuần để nghỉ ngơi, kết hợp cho con gái du lịch "xứ sở chùa Vàng". Đây cũng là lần đầu bé Harley được "xuất ngoại" cùng mẹ Hen và ba Khôi.