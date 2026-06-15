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Mỹ nhân từng khiến khán giả 'giờ vàng' VTV ghét cay ghét đắng, bỗng 'mất tích' khiến fan tò mò

Thứ hai, 17:00 15/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Lương Thanh - gương mặt quen thuộc trên VTV, bất ngờ "mất tích" một năm qua. Khán giả thắc mắc về sự nghiệp và cuộc sống hiện tại của cô.

Lương Thanh: Mỹ nhân VTV ' mất tích ' khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại - Ảnh 1.

Lương Thanh là gương mặt quen thuộc với những ai mê phim truyền hình VTV. Cô được biết đến qua những bộ phim giờ vàng như: Ghét thì yêu thôi, Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố, Biệt dược đen... đặc biệt là "Hoa hồng trên ngực trái" phát sóng trên kênh VTV3.

Lương Thanh: Mỹ nhân VTV ' mất tích ' khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại - Ảnh 2.

Nữ diễn viên sinh năm 1996 cũng được cho là hoá thân rất đạt với những nhân vật “tiểu tam”. Cô nổi tiếng nhất với vai "Trà tiểu tam" trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Vai diễn này thành công đến mức cô từng bị khán giả ghét ngoài đời và vướng phải những tin đồn ác ý.

Lương Thanh: Mỹ nhân VTV ' mất tích ' khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại - Ảnh 3.

Dù được nhận định là thế hệ trẻ triển vọng của VFC với nhiều vai diễn ấn tượng, được công chúng quan tâm nhưng ngoài đời, Lương Thanh lại cực kín tiếng.

Lương Thanh: Mỹ nhân VTV ' mất tích ' khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại - Ảnh 4.

Đáng chú ý, khoảng 1 năm trở lại đây, Lương Thanh gần như vắng bóng trên màn ảnh. Cô không chia sẻ về các dự án phim mới hay có những hoạt động nghệ thuật nổi bật. Mặc dù trong các bộ phim gần đây, không ít nhân vật được cho là hợp với phong cách diễn của Lương Thanh, nữ diễn viên liên tục được khán giả nhắc tên. Song, cô dường như im lặng, không cập nhật quá nhiều về cuộc sống của mình.

Lương Thanh: Mỹ nhân VTV ' mất tích ' khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, Lương Thanh thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh tham dự sự kiện giải trí, làm mẫu cho một số nhãn hàng. So với trước đây, người đẹp sinh năm 1996 càng kín tiếng hơn khi thỉnh thoảng mới đăng ảnh đi chơi, gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết.

Lương Thanh: Mỹ nhân VTV ' mất tích ' khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại - Ảnh 6.

Ngoài ra, kênh TikTok của Lương Thanh từng hoạt động rất năng nổ, nhiệt tình đu trend nhưng hiện tại tài khoản cũng đã “bay màu” không lý do. Điều này khiến cộng đồng mạng liên tục đặt ra thắc mắc, tò mò về cuộc sống hiện tại của cô nàng.

Lương Thanh: Mỹ nhân VTV ' mất tích ' khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại - Ảnh 7.

Tuy nhiên từ trước đến nay, Lương Thanh vốn vẫn là người giữ kín chuyện đời sống cá nhân. Cô chưa từng đề cập hay công khai mối quan hệ tình cảm nào xoay quanh mình. Lương Thanh chủ yếu tập trung vào công việc, tận hưởng cuộc sống bình yên bằng việc đi du lịch, tập luyện thể thao,...

Lương Thanh: Mỹ nhân VTV ' mất tích ' khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại - Ảnh 8.

Lương Thanh tên thật là Lương Huyền Thanh, sinh năm 1996 tại Thanh Hóa, trong một gia đình làm nghề kinh doanh. Do đó khi theo đuổi diễn xuất, Lương Thanh từng gặp nhiều sự phản đối. Tuy nhiên, cô vẫn xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2014.

 

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