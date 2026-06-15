Mỹ nhân từng khiến khán giả 'giờ vàng' VTV ghét cay ghét đắng, bỗng 'mất tích' khiến fan tò mò

Đáng chú ý, khoảng 1 năm trở lại đây, Lương Thanh gần như vắng bóng trên màn ảnh. Cô không chia sẻ về các dự án phim mới hay có những hoạt động nghệ thuật nổi bật. Mặc dù trong các bộ phim gần đây, không ít nhân vật được cho là hợp với phong cách diễn của Lương Thanh, nữ diễn viên liên tục được khán giả nhắc tên. Song, cô dường như im lặng, không cập nhật quá nhiều về cuộc sống của mình.