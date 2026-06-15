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Lịch phát sóng trực tiếp bảng H - FIFA World Cup 2026 trên VTV

Thứ hai, 19:30 15/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Các trận đấu của bảng H - FIFA World Cup 2026 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV.

Bảng H - FIFA World Cup 2026 có sự góp mặt các đội tuyển: Tây Ban Nha, Uruguay, Saudi Arabia và Cabo Verde.

Lịch thi đấu các trận đấu bảng H - FIFA World Cup 2026 (theo giờ Việt Nam) như sau:

Lịch phát sóng trực tiếp bảng H - FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 1.

Lịch thi đấu bảng H - FIFA World Cup 2026.

Lịch phát sóng trực tiếp bảng H - FIFA World Cup 2026 trên VTV như sau:

Lịch phát sóng trực tiếp bảng H - FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 2.

Các trận đấu của bảng H được VTV tường thuật trực tiếp. Ảnh VTV

Lịch phát sóng trực tiếp bảng H - FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 3.Lịch phát sóng trực tiếp bảng F - FIFA World Cup 2026 trên VTV

GĐXH - Các trận đấu bảng F - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.

Lịch phát sóng trực tiếp bảng H - FIFA World Cup 2026 trên VTV - Ảnh 4.Lịch phát sóng trực tiếp bảng E - FIFA World Cup 2026 trên VTV

GĐXH - Toàn bộ các trận đấu thuộc bảng E - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của VTV.


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