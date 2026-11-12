Chăn ga nhà có trẻ nhỏ: chọn vải và giặt sao cho sạch bụi

Những ngày đầu tháng 12, trong phòng ngủ của nhà có trẻ con, chỉ cần kéo rèm cho nắng hắt vào là thấy bụi lơ lửng thành vệt. Miền Bắc đang hanh, cửa đóng gần như cả ngày. Miền Nam vào mùa khô, gió chướng cuốn bụi đường lên tận tầng cao. Chiếc ga giường là thứ hứng hết những gì rơi xuống trong phòng, lại áp vào mặt trẻ suốt tám, chín tiếng mỗi đêm.

Nhiều gia đình đổi chăn ga cuối năm theo màu, theo mốt. Với nhà có con nhỏ hay ông bà hay ngứa mũi buổi sáng, có vài tiêu chí nên xếp lên trước.

Nhìn vào sợi và mặt vải trước khi nhìn hoạ tiết

Mặt vải càng mịn, bụi càng ít chỗ bám và càng dễ rũ sạch khi giặt.

Cotton satin 60s với mật độ 310 sợi/inch là lựa chọn quen thuộc và dễ sống chung nhất với nhà đông người. Vải 100% cotton, dệt satin nên bề mặt có ánh nhẹ, sờ mát tay, quan trọng hơn là chịu được máy giặt thường xuyên, điều rất cần khi trong nhà có em bé hay trớ sữa, tè dầm.

Vải TENCEL™ Lyocell, loại sợi gốc gỗ, lại hợp với trẻ hay đổ mồ hôi trộm. Mồ hôi không đọng lâu trên mặt vải nên lưng con ít bị ẩm khi ngủ. Đổi lại, vải rủ, trải lên giường không phẳng căng như cotton satin.

Bộ chăn ga gối Cotton Satin màu Trắng.

Washed cotton được giặt sẵn trước khi xuất xưởng, mở túi ra đã mềm, mặt vải nhăn nhẹ. Nhà nào ngại là ủi, có con hay nghịch lăn lê trên giường, kiểu vải này đỡ việc hẳn vì nhăn cũng không thành vấn đề.

Đồ mới mua về, giặt một lượt rồi hãy trải

Thói quen bóc túi ra là trải thẳng lên giường rất phổ biến, nhất là khi bộ chăn ga nhìn đã sạch sẽ thơm tho. Nhưng vải mới nào cũng đi qua khâu dệt, cắt may, gấp xếp và vận chuyển, ít nhiều còn bụi sợi.

Hướng dẫn giặt của Melinen ghi rõ: giặt qua một lần bằng nước lạnh rồi mới dùng. Bước này mất thêm một buổi phơi nhưng nên làm, đặc biệt với giường của trẻ sơ sinh và người lớn tuổi da mỏng.

Giặt phơi đúng cách để vải bền và sạch

Giặt sai thì vải mau xù, mà vải xù lại càng giữ bụi. Vài điểm trong hướng dẫn sử dụng đáng ghi ra giấy dán cạnh máy giặt:

• Giặt tay hoặc giặt máy chế độ nhẹ, cho ga và vỏ gối vào túi lưới để tránh cọ xát mạnh.

• Nước dưới 30 độ. Riêng washed cotton giặt được với nước dưới 40 độ. Không cần và không nên dùng nước nóng.

• Dùng nước giặt dịu, hạn chế chất tẩy mạnh vì cặn hoá chất còn lại trên vải cũng gây khó chịu cho da trẻ.

• Cotton satin và washed cotton sấy được ở chế độ ga hoặc cotton. Vải lyocell chỉ nên sấy nhẹ nhiệt thấp vì mặt vải dễ xước.

Phơi cũng quan trọng không kém. Tháng 12 miền Bắc hanh, ga khô nhanh nhưng bụi đường nhiều, nên phơi chỗ có che chắn và rũ mạnh trước khi gấp. Miền Nam nắng gắt buổi trưa, phơi được cả bộ trong một buổi, chỉ cần tránh để phơi quá lâu ngoài nắng vì màu sẽ bạc dần.

Bộ TENCEL 60s hoạ tiết Sở Thú phơi ở ban công thoáng, tránh để quá lâu dưới nắng gắt.

Bao lâu thay ga một lần

Với giường người lớn, một đến hai tuần thay một lần là nhịp hợp lý. Giường trẻ nhỏ nên rút ngắn còn mỗi tuần, nhà có trẻ hay đổ mồ hôi trộm hoặc đang ốm thì thay sớm hơn nữa. Vỏ gối là món bẩn nhanh nhất vì tiếp xúc với tóc và da mặt, nhiều nhà giữ riêng hai, ba chiếc vỏ gối để đổi giữa chừng mà không phải tháo cả bộ.

Muốn làm được nhịp đó, phải có ga dự phòng. Ở Melinen, một chiếc ga cotton satin trơn giá 900.000₫ đến 1.350.000₫ tuỳ size, ga TENCEL 60s 1.050.000₫ đến 1.500.000₫.

Các bộ chăn ga gối TENCEL 3 món nằm trong khoảng 1.350.000₫ đến 1.800.000₫. Một cách chi hợp lý cho phòng của con là mua một bộ đủ món rồi thêm một chiếc ga rời cùng cỡ để xoay vòng.

Bộ TENCEL 60s hoạ tiết Kitten trên giường phòng trẻ.

Đo giường trước khi chốt size

Ga rộng quá thì nhăn và xô, ga chật thì bật góc giữa đêm, cả hai đều khiến bụi và vụn len lỏi vào bên dưới. Melinen làm ga cho giường rộng 1m2, 1m4, 1m6, 1m8 và 2m, riêng cỡ 2m dài 2m2, và chia tiếp theo độ dày nệm, nên nhớ đo cả chiều cao nệm chứ không chỉ chiều ngang.

Với người khó tính về cảm giác da, nhất là khi mua cho ông bà hoặc trẻ sơ sinh, sờ tận tay vẫn chắc ăn hơn nhìn ảnh. Cửa hàng ở 33 Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM cho khách chạm thử từng loại vải trước khi quyết định.

Dọn phòng ngủ cuối năm, nhiều nhà bắt đầu từ việc kê lại giường hay đổi rèm. Thay nếp giặt ga và sắm thêm một chiếc ga dự phòng là việc nhỏ hơn, làm trong một buổi chiều, mà cái lợi thì đêm nào cũng thấy.

Doanh nghiệp tự giới thiệu