Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 - 15/11/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 11 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 11 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 11 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Thuộc đường Nguyễn Huệ (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp nhà số 118, 81), Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ nhà số 01 đến giáp đường Nguyễn Huệ), Cách mạng tháng 8 (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Nguyễn văn Hữu), Nguyễn văn Hữu (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp nhà số 9)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 10:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc đường Điện Biên Phủ (từ giáp nhà số 240 đến giáp tịnh xá Ngọc Hưng).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/11/2026 đến 12:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương - Phường Sóc Trăng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/11/2026 đến 16:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thuộc đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà 406, 569 đến giáp Cầu Bãi Sào).

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 14/11/2026 đến 07:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc Khu vực đường đal thuộc Khóm 7 Phường 8 sau Nhà Máy Đường.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 11:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: thuộc đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà 406, 569 đến giáp Cầu Bãi Sào).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:15:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV I.C.H

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 15:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KH: TT An Dưỡng Hoàng Tuấn, Cty TNHH HUBAXY Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/11/2026 đến 18:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần các ấp: Gia Hòa, Tam Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Dù Tho – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cần Đước – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trực – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 1, Khu 4 – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ, Khu vực Thạnh Lợi – phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phuông – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phần các ấp: Dù Tho, Cần Giờ – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đay Sô – xã Gia Hòa; Một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Trung Thống, ấp Kiết Nhất A; ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai – xã Hồ Đắc Kiện – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 14:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Phước Thới A, Phước Thới B, Phước Thuận và một phần ấp Phước Trường – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Mỹ Ninh (Phước An + Mỹ Ninh), Mỹ Hòa, Mỹ Bình (Mỹ Hưng + Mỹ Bình) và một phần ấp Mỹ Lợi A (Mỹ Thạnh) – xã Mỹ Tú; Các ấp Phước An, Phước Lợi, Phước Ninh, Phước Trương, một phần Phước Thọ – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: : Các ấp Trà Coi A, (Trà Coi A + Trà Coi B), Xóm Lớn, Xẻo Gừa, Trà Lây 1 – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 11:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Trà Coi A, (Trà Coi A + Trà Coi B), Xóm Lớn, Xẻo Gừa, Thiện Tánh, Thiện Nhơn (Thiện Nhơn + Thiện Bình), Một phần ấp Mương Khai, Trà Lây 1 – xã Mỹ Hương; Các ấp Huỳnh Hữu Nghĩa (Cầu Đồn + Nội Ô), Mỹ Thuận và một phần ấp Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 11:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp AnLạc, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Phường Vĩnh Phước, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Biển Trên, Biển Dướiị, phường Vĩnh Phước, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Biển Dướiị, Noupuol phường Vĩnh Phước, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực WatPich Phường Vĩnh Phước, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Giồng Me Phường Vĩnh Châu, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Sết, Âu Thọ A, Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Một phần ấp Trương Hiền – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kiết Bình – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kiết Bình – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 3, ấp Phú Tân – xã Phú Lộc; ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa, Kiết Lập A, ấp Kiết Nhất A – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp Phú Tây, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Nhơn Mỹ, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Nhơn Mỹ, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trường Phú, một phần ấp Trường Thọ, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3 - xã Tân Thạnh. Một phần ấp Trường An, ấp Phú Trường, ấp Phú Thứ - xã Trường Khánh - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Ấp Tân Bình - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Bình - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp A2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp A2, Tân Bình, Long An, Long Thạnh – xã Tân Long; Khu vực 3, khu vực 7 – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: Một phần các ấp Kinh Mới, Hòa Long, Hòa Long A, Hòa Long B, xã An Ninh, TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Prec Đôn Xã Tài Vă, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thanh Nhàn Xã Thạnh Thới A - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp