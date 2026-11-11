Tỷ giá USD hôm nay 11/11: Đồng Đô la Mỹ phục hồi, người mua USD cần lưu ý những gì?

Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng hay giảm? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá bán lên 141,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn đứng giá, duy trì mức bán ra 140,8 triệu đồng/lượng.

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Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,58%, hiện ở mức 102,24 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,55%, xuống còn 1,116 USD. Đồng yên Nhật tăng 0,55%, lên mức 158,80 yên/USD. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng bạc xanh tăng 0,71%, lên 0,8252 franc/USD. Đồng đô la Australia giảm 0,89%, xuống còn 0,686 USD. Đồng đô la New Zealand giảm 0,56% so với đồng bạc xanh, xuống mức 0,56 USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 102,24 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm nhẹ.

Đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi CPI tháng trước của Mỹ tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3%, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 18,44 điểm cơ bản, lên 4,731%. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên gần 91%. Những phát biểu cứng rắn của quan chức Fed cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 11/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã giảm 10 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.600 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.370 đồng mua vào và 26.830 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 11/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 11/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 11/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 11/11/2026.

Tỷ giá USD đồng loạt tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 60 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,410-25,820 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.389-25.834 đồng/USD, đã tăng 60 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,450-25,830 đồng/USD, đã tăng 65 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 11/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h46 không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.756 đồng và bán ra là 25.856 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 11/11, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,893.00-29,364.70 đồng/EUR, đã giảm 76 đồng chiều mua vào và giảm 81 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.081-29.391 đồng/EUR, đã giảm 76 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,066-29,470 đồng/EUR, đã giảm 65 đồng chiều mua vào và giảm 70 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.37-166.07 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 156,45-166,45 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 156.91-166.71 đồng, giảm so với phiên hôm qua.

Những lưu ý khi mua USD lúc này?

Ngày 11/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh phục hồi nhẹ sau đà giảm ngày hôm qua. Tại thị trường trong nước, giá USD khối ngân hàng nhích nhẹ và thị trường tự do chững giá.

Diễn biến những ngày qua cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế mà còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước biến động cùng chiều. Người mua cần thận trọng, tránh chạy theo những biến động ngắn hạn.

Với nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, người mua nên xác định số tiền cần thiết, thời điểm sử dụng và cân nhắc chia nhỏ giao dịch nếu chưa cần dùng toàn bộ ngoại tệ. Đồng thời, nên so sánh giá bán giữa các ngân hàng để lựa chọn mức tỷ giá phù hợp.

Đối với người mua USD nhằm đầu tư kiếm lời, rủi ro càng cần được cân nhắc kỹ. Nếu mua ở vùng giá cao nhưng tỷ giá không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua – bán.