Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 11 - 15/11/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày

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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 11 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 11 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 11 - 15/11/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 11 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh


KHU VỰC: Phường Vị Thanh, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 15:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Vị Thanh, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Ngã Bảy


KHU VỰC: - Phường Đại Thành, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Long Mỹ


KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ; Xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ và phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Vị Thủy


KHU VỰC: Xã Vị Thủy; Phường Long Bình, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Xuân Thọ, Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 13:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 11 - 15/11/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày - Ảnh 2.Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 9 - 15/11/2026: Có khu vực sẽ bị cúp điện 12 tiếng/ngày

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

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