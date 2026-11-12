Lịch cúp điện An Giang từ ngày 12 - 15/11/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày rất nhiều khu dân cư và tuyến đường

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 12 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 12 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 12 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Châu Văn Liêm, Nguyễn Du, Lê Lợi, Trần Quốc Toản, Đinh Tiên Hoàng, cồn Nguyễn Du) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại Nhà hàng Thắng Lợi - phường Long Xuyên - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 12:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Đài Viba - phường Long Xuyên - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 12:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Kho Bạc - phường Long Xuyên - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 12:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng khu vực Cần Thới, Ngọn Hang Tra tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản NTSF), xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại HKD Lâm Tùng xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại HKD Mai Thanh Tùng xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại TB Kinh Hàng Gáo xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Trạm Kênh Nghĩa Trang xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty Cổ Phần Nam Việt khu 1A xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại HKD Phan Văn Dũng xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại HC Tống Hoàng Liêm xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại HC Dương Thị Tuyết Lan xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Cty Nông Hưng Phát xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại CS Mùng Mềm Thanh Thủy xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Cty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang (Trạm Kỳ Viên 2) xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Trường THPT Cần Đăng xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại KDC chợ Cần Đăng xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Võ Thị Nghiệm xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực QL91 từ cấu Út Xuân đến cổng XNĐN Châu Thành hướng về Long Xuyên). An Châu - AG

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 07:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu, (khu vựcdọc QL 91 bên phải từ cầu Xếp Bà Lý đến của hàng Điện Máy Xanh),tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 18:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu, (khu vực phà Mương Ranh Mới + NMNĐ Ngọc Long đến Bến đò Sơn Đốt), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 18:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu, (khu vực doc QL91 từ Ngã 3 phà Mương Ranh cũ đến Cầu Mương Út Xuân), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu, (khu vựcdoc QL91 từ Ngã 3 phà MươngRanh cũ đến Cty LongSeafood), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu, (khu vựcdoc QL91 từ Cửa hàng Điện máy xanh đến Cty LongSeafood), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực QL91 từ cấu Út Xuân đến cổng XNĐN Châu Thành hướng về Long Xuyên). An Châu - AG

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 15/11/2026 đến 18:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Dọc kênh Ngọn Cái (từ trạm bơm Ông Phục đến Cống Liên Kết) thuộc xã Long Kiến – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Dọc kênh Cái Hố thuộc xã Long Kiến – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Long Điền (từ bến đò Mương Lớn đến ngã ba Bà Vệ), một phần xã Long Kiến (từ ngã ba Bà Vệ đến ngã ba Tam Hiệp), một phần xã Nhơn Mỹ (đoạn từ chợ Cái Gút đến Trường THCS Nhơn Mỹ; đoạn từ UBND xã Nhơn Mỹ cũ đến KDC Sơn Đốt; đoạn từ cầu mương Ấp Sữ đến bến đò Cà Mau); một phần xã Chợ Mới (đoạn từ Dinh Ông đến cầu Mương Ấp Sữ) – tỉnh An Giang, Ranh giới Cù Lao Tây 2 thuộc tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/11/2026 đến 18:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: 1 phần đường Tân Lộ Kiều Lương ( Dãy bên trái )

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/11/2026 đến 18:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Châu Long,Phường Châu Đốc -An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: - Ấp Vĩnh Thạnh 1, 2, Phú Hữu 1, ấp Vĩnh Tường 2, Hòa Long, Hòa Thạnh, Châu Giang thuộc xã Châu Phong. - Ấp Hòa Hiệp, Hòa Lợi, Hòa Phát thuộc xã Hòa Lạc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm NMNĐ Nguyễn Phước Điền trụ 471TS/190/21/6/1 tuyến 471TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Bà Cả trụ 471TS/190/8/4 tuyến 471TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Hệ Thống Cấp Nước Tây Cò trụ 471TS/190/39/1 tuyến 471TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Trường THCS Vĩnh Trạch trụ 471TS/190/85/1 tuyến 471TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kinh Ông Cò trụ 473TS/149/1 tuyến 473TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm LS Nguyễn Văn Cảnh trụ trụ 475TS/275/132/1 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Lò Sấy Nguyễn Văn Tuấn trụ 474-475TS/57 tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Lò Bánh Mì Đoàn Kết trụ 474TS/365A tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Nguyễn Văn Thể trụ 7/548.3A tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Thoại Giang-Vọng Thê T19 trụ 474TS/371A tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại Cty TBS An Giang, Cty TNHH Năng lượng Gia Huy.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 13:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại Cty TNHH Năng lượng Gia Huy.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 13:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Trại giống Định Thành 3 trụ 473TS/114P/4 tuyến 473TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Đặng Thị Minh Yên trụ 476-478TS/19/1 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/11/2026 đến 13:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T18 Hưng Thạnh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T19A Hưng Thạnh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T1 Bình An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm T1A Bình An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T9 Bình Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T5A Bình An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T2 Bình Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm T4A Bình Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T4 Bình Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Cty ĐNAG Trạm Ấp Bình Điền).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm T1B Bình An Thạnh Lợi). Xã Vĩnh Thạnh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Trần Chí Dũng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp T3A Bờ Giảng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Bờ Giảng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Huỳnh Văn Lách).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T13 Thạnh Mỹ tây).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T13A Điện Khí Hóa).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Tây Kênh 13 Long Thành).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm CDC Kênh 13).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T20 Vĩnh Thạnh Trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T21 Vĩnh Thạnh trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T22 Vĩnh Thạnh trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T1 Kênh Cóc).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T3 Kênh Cóc).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm T4A Kênh Cóc).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Lê Văn Viễn 1).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Trạm Bơm Bình Long).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Đặng Văn Hảo).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Nguyễn Đăng Phong).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T5A Hòa Trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm T1 Hưng Thuận).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T1A Tân Lập).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T1 Tân Lập).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T3 Tân Lập).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T4 Tân Lập).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần phần xã Phú Tân (khu vực từ ngã 3 Nàng Ét hướng đến bến đò Vàm Nao) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T5 Hiệp Xương trụ 472PT/139/06 (472PT/165) tuyến 472PT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 09:10:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1 Phú An - Phú Tân trụ 478PT/230/11 tuyến 478PT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 09:10:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TDC Hiệp Xương ( Vượt kênh Mương Khai) trụ 472PT/141/01 (472PT/159/03/01) tuyến 472PT

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T2 Phú An - Phú Tân trụ 478PT/230/32 tuyến 478PT

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 Hiệp Xương trụ 472PT/145 (472PT/159/09) tuyến 472PT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:10:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T3 Phú An - Phú Tân trụ 478PT/230/53 tuyến 478PT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:10:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T3 Hiệp Xương trụ 472PT/162 (472PT/159/40) tuyến 472PT

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 12/11/2026 đến 15:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 Phú An - Phú Tân trụ 478PT/230/75 tuyến 478PT

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 12/11/2026 đến 15:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 Ấp Bình Đông 2 trụ 472PT/166A/01 (472PT/159/45A/01) tuyến 472PT

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 12/11/2026 đến 16:50:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KDC Bắc K26 Phú Thạnh trụ 478PT/230/89/05 tuyến 478PT

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 12/11/2026 đến 16:50:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Sáu Gáo A trụ 478-480PT/24 tuyến 478PT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 09:10:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1 Bình Thạnh Đông (T12A Tân Hòa) trụ 479PT/151 tuyến 479PT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 09:10:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ông Mẫn A trụ 478-480PT/44 tuyến 478PT

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 13/11/2026 đến 10:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 Bình Thạnh Đông trụ 479PT/189 tuyến 479PT

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 13/11/2026 đến 10:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ông Mẫn B trụ 478-480PT/52 tuyến 478PT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 14:10:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T6 Bình Thạnh Đông trụ 479PT/212 tuyến 479PT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 14:10:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ao Sen A trụ 478-480PT/67 tuyến 478PT

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 13/11/2026 đến 15:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T12A Tân Hòa trụ 481-479PT/136 tuyến 479PT

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 13/11/2026 đến 15:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Mương chùa mới 1 trụ 478-480PT/231 tuyến 478PT

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 13/11/2026 đến 16:50:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T12 Tân Hòa trụ 481-479PT/143 tuyến 481PT

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 13/11/2026 đến 16:50:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hoà Lạc (từ trạm cấp nước xã Hòa Lạc cũ đến cống Phú Hiệp và dọc kênh Thần Nông đến trạm bơm Bún Môn 2) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Cty TNHH MTV Vỹ Thịnh trụ 480PT/264/01 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Một phần xã Ba Chúc ( Khu vực Kênh T5 đi vô )

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cô Tô (Từ NM nước cầu 15 đến cầu số 10)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, Ô Lâm, Ba Chúc (Từ Chợ Châu Lăng đến ngã 3 Ba Chúc)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 17:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). Ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm tỉnh An Giang - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực đường cặp kênh Vĩnh Tế từ Trường THCS Trần Quang Khải đến khu dân cư An Nông; ấp Phú Cường, Tân Biên), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/11/2026 đến 07:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Nông Phú AGRO, khóm Thới Thuận phường Thới Sơn tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). ấp An Thạnh (khu vực vách sau núi Núi Cấm, xã Núi Cấm tỉnh An Giang - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực đường cặp kênh Vĩnh Tế từ Trường THCS Trần Quang Khải đến khu dân cư An Nông; khóm Phú Cường, Tân Biên), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Tịnh Biên tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). Ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm tỉnh An Giang - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực đường cặp kênh Vĩnh Tế từ Trường THCS Trần Quang Khải đến khu dân cư An Nông; ấp Phú Cường, Tân Biên), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm Tân Thuận phường Chi Lăng, ấp An Lợi xã Núi Cấm, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Cư (khu vực ấp Đây Cà Hom, Mằng Rò, Srây Skốth), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Núi Cấm tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Chi Lăng tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Chi Lăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã An Cư - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã An Cư tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần chợ Chi Lăng, khóm 1 phường Chi Lăng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Chi Lăng (khu vực từ khóm 1 đến đoạn cặp kênh Xáng Cụt), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Chi Lăng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực dọc quốc lộ 91C (từ trạm 110kV An Phú đến cầu Vĩnh Trường) thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực dọc quốc lộ 91C thuộc xã Nhơn Hội; Toàn xã Khánh Bình (trừ các ấp: An Hòa, Khánh Hòa, Thạnh Phú) - An Giang; - Khu vực xã Chrey Thom, huyện Koh Thum - tỉnh KanDal - Campuchia.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực dọc quốc lộ 91C (từ trạm 110kV An Phú đến Đình Phước Hưng) thuộc xã An Phú; Khu vực dọc quốc lộ 91C thuộc xã Nhơn Hội; Các ấp (An Hòa, Khánh Hòa, Thạnh Phú) thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 957 (từ cầu kinh An Phú đến cống Tám Sớm) thuộc xã An Phú; Khu vực dọc tỉnh lộ 957 (từ cống Tám Sớm đến Thánh thất Cao đài Nhơn Hội) thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phước thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Phước thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện