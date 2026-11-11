Xe máy điện Honda tại thị trường Việt đi xa 80km, khóa thông minh NFC giá 8,5 triệu đồng: Cần lưu ý gì khi mua?

Xe máy điện Honda giá rẻ 23 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam có gì đặc biệt? GĐXH - Xe máy điện Honda Dax e: từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam có thể là một trong những ứng viên cho kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện của Honda Việt Nam.

Xe máy điện Honda tại thị trường Việt đi xa 80km, khóa thông minh NFC

Xe điện Honda U-Qe

Thị trường xe máy điện ngày càng xuất hiện nhiều mẫu xe nhỏ gọn, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày của học sinh, sinh viên và người dân đô thị. Trong số đó, Honda U-Qe là cái tên được một số cửa hàng xe điện tại Việt Nam giới thiệu với thiết kế trẻ trung, nhiều lựa chọn màu sắc và những tiện ích như khóa NFC, đồng hồ LCD cùng hệ thống đèn LED.

Điểm đáng chú ý đầu tiên của Honda U-Qe nằm ở ngoại hình được thiết kế theo phong cách trẻ trung. Khác với những mẫu xe máy điện có thân xe lớn và nhiều đường nét thể thao, U-Qe sử dụng thiết kế nhỏ gọn, các chi tiết bo tròn và cách bố trí thân xe tương đối đơn giản.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED có tạo hình giống đôi mắt, mang đến diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu xe điện phổ thông.

Honda U-Qe có sáu lựa chọn màu sắc giúp người mua dễ dàng lựa chọn theo sở thích cá nhân.

Theo thông tin từ đơn vị giới thiệu sản phẩm, Honda U-Qe có sáu lựa chọn màu sắc giúp người mua dễ dàng lựa chọn theo sở thích cá nhân. Xe được trang bị khung thép với tải trọng công bố lên tới 150 kg.

Chiều cao yên ở mức 730 mm, tương đối dễ tiếp cận đối với nhiều người sử dụng, đặc biệt là những khách hàng ưu tiên tư thế ngồi thấp và thuận tiện khi chống chân.

Thiết kế sàn để chân cùng vị trí tay lái hướng đến sự thoải mái trong những hành trình ngắn, chẳng hạn đi học, đi làm hoặc mua sắm hằng ngày.

Bên cạnh đó, Honda U-Qe được bố trí móc treo đồ và hộc chứa vật dụng nhỏ ở phía trước giúp người lái mang theo những món đồ cần thiết.

Một số phiên bản còn được trang bị cổng sạc thiết bị di động. Theo thông tin giới thiệu, tiện ích này xuất hiện trên phiên bản sử dụng pin dung lượng 24Ah.

Về hệ thống treo, xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo trụ phía sau. Đây là cấu hình phổ biến trên những mẫu xe điện đô thị, hướng đến khả năng vận hành đơn giản và đáp ứng nhu cầu di chuyển thường xuyên trên đường phố.

Một số phiên bản còn được trang bị cổng sạc thiết bị di động.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Dù không phải cấu hình quá phức tạp, trang bị này phù hợp với định hướng phát triển một mẫu xe điện có tốc độ thấp và ưu tiên tính thực dụng.

Về khả năng vận hành, Honda U-Qe được giới thiệu với động cơ điện công suất 400W. Theo thông tin từ đơn vị bán hàng, tốc độ giới hạn mặc định của xe khoảng 25 km/h.

Một số nội dung quảng bá đề cập khả năng đạt 35–40 km/h sau khi điều chỉnh giới hạn tốc độ. Tuy nhiên, đây không phải thông số vận hành mặc định và người sử dụng không nên tự ý thay đổi cấu hình kỹ thuật khi chưa xác định tính phù hợp với quy định và điều kiện bảo hành.

Với mức công suất 400W, Honda U-Qe được định hướng phục vụ những hành trình ngắn trong đô thị, thay vì nhu cầu di chuyển đường dài hoặc vận hành ở tốc độ cao.

Đáng chú ý, xe được giới thiệu với ba tùy chọn dung lượng pin gồm 12Ah, 14Ah và 24Ah.

Ở phiên bản dung lượng cao nhất, phạm vi hoạt động được quảng bá khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là mức quãng đường có thể đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của nhiều người.

Chẳng hạn, với người sử dụng di chuyển trung bình 15–20 km mỗi ngày, quãng đường 80 km theo công bố có thể tương đương khoảng 4–5 ngày sử dụng trước khi cần sạc lại.

Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính tham khảo. Phạm vi hoạt động thực tế phụ thuộc vào dung lượng pin, tải trọng, tốc độ, điều kiện mặt đường và thói quen điều khiển.

Bên cạnh đó, thông tin giới thiệu hiện chưa làm rõ điện áp, loại pin và chu trình thử nghiệm dùng để xác định phạm vi hoạt động 80 km. Do vậy, người mua cần kiểm tra trực tiếp thông số của phiên bản được bán, thay vì mặc định tất cả các cấu hình pin đều có khả năng di chuyển tương đương.

Honda U-Qe còn được giới thiệu với một số tiện ích hướng đến người dùng trẻ.

Một chi tiết khác của Honda U-Qe là hệ thống truyền động có nhông, xích và bàn đạp hỗ trợ.

Theo thông tin giới thiệu, khi xe hết năng lượng, người sử dụng có thể dùng bàn đạp để hỗ trợ di chuyển trong một số tình huống. Tuy nhiên, tính năng này không thay thế cho việc chủ động theo dõi dung lượng pin và sạc điện đúng thời điểm.

Giá xe máy điện Honda U-Qe và những lưu ý khi mua xe ở Việt Nam

Ngoài thiết kế và hệ truyền động, Honda U-Qe còn được giới thiệu với một số tiện ích hướng đến người dùng trẻ. Đáng chú ý là hệ thống khóa thông minh, hỗ trợ điều khiển từ xa và sử dụng chìa khóa kỹ thuật số NFC.

Với tính năng NFC, người sử dụng có thể thao tác mở khóa bằng thiết bị hoặc thẻ tương thích theo cấu hình được nhà sản xuất cung cấp. Đây là tiện ích thường xuất hiện trên những mẫu xe điện thế hệ mới, giúp giảm sự phụ thuộc vào chìa khóa cơ truyền thống.

Bên cạnh đó, xe sử dụng đồng hồ LCD hiển thị những thông tin cơ bản như tốc độ, trạng thái năng lượng và các dữ liệu vận hành.

Một trang bị khác là công tắc an toàn liên kết với chân chống. Theo thông tin giới thiệu, khi gạt chân chống xuống, hệ thống có thể ngắt khả năng vận hành của động cơ nhằm hạn chế tình huống xe di chuyển ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, bên cạnh các tiện ích, nguồn gốc sản phẩm là yếu tố người mua cần đặc biệt quan tâm.

Trên thị trường hiện nay, tên gọi “xe điện Honda” có thể được sử dụng để giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm khác nhau.

Nhóm thứ nhất là những mẫu xe máy điện do Honda Việt Nam chính thức phân phối, chẳng hạn Honda ICON e:. Những sản phẩm này có chính sách bảo hành và dịch vụ theo hệ thống được Honda Việt Nam công bố.

Nhóm thứ hai là các mẫu xe mang thương hiệu liên doanh hoặc được nhập khẩu, phân phối thông qua những đơn vị kinh doanh độc lập.

Xe máy điện (hoặc xe đạp điện) Honda U-Qe (do liên doanh Wuyang-Honda sản xuất tại Trung Quốc) có giá bán niêm yết tại thị trường gốc từ 2.599 đến 3.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 8,5 triệu đến 13,3 triệu đồng tùy phiên bản:

• Phiên bản tiêu chuẩn (phanh tang trống, pin 12Ah - quãng đường khoảng 50 km): Từ 2.599 NDT (~8,5 triệu đồng).

• Phiên bản tầm trung (phanh đĩa, pin 14Ah - quãng đường khoảng 65 km): Khoảng 11,2 triệu đồng.

• Phiên bản cao cấp (phanh đĩa, pin dung lượng lớn - quãng đường tối đa khoảng 80 km): Khoảng 3.999 NDT (~13,3 triệu đồng).

Honda U-Qe được giới thiệu gắn với Wuyang-Honda tại Trung Quốc, vì vậy người mua cần kiểm tra hồ sơ nguồn gốc, đơn vị nhập khẩu và chính sách bảo hành cụ thể tại Việt Nam.

Ngoài ra, thị trường còn có những mẫu xe lắp ráp trong nước được cửa hàng quảng bá bằng tên gọi có chữ “Honda” hoặc kiểu dáng tương tự xe Honda. Những sản phẩm này không nên mặc nhiên được xem là xe chính hãng do Honda Việt Nam phân phối.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.