KIA ra mắt MPV 7 chỗ giá 365 triệu đồng, có cửa sổ trời, điều hòa tự động cạnh tranh Mitsubishi Xpander, về Việt Nam có rẻ nhất thị trường?

KIA ra mắt MPV 7 chỗ có cửa sổ trời, điều hòa tự động cạnh tranh Mitsubishi Xpander

KIA bổ sung phiên bản HTE (EX) là mẫu MPV 7 chỗ với giá bán quy đổi chỉ 365 triệu đồng tại Ấn Độ. Ảnh: Tổng hợp

KIA tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường Ấn Độ khi bổ sung phiên bản HTE (EX) cho dòng Carens Clavis. Phiên bản mới được định vị giữa bản tiêu chuẩn và các biến thể cao cấp hơn, hướng đến nhóm khách hàng gia đình muốn sở hữu mẫu MPV 7 chỗ với nhiều tiện nghi nhưng không phải bỏ ra quá nhiều chi phí.

Theo công bố, KIA Carens Clavis HTE (EX) có ba tùy chọn động cơ, gồm máy xăng hút khí tự nhiên 1.5L, máy xăng tăng áp 1.5L và diesel 1.5L.

Nội thất hướng tới sự đa dụng, phù hợp với nhóm khách hàng muốn sở hữu mẫu MPV "dễ dùng, dễ mua". Ảnh: Tổng hợp





So với phiên bản HTE (O), KIA Carens Clavis HTE (EX) được bổ sung loạt trang bị tiện nghi đáng chú ý. Trong đó, điểm nhấn là cửa sổ trời chỉnh điện, lần đầu xuất hiện trên biến thể sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên của dòng xe này.

Bên cạnh đó, xe được trang bị điều hòa tự động, đèn LED ban ngày, đèn định vị LED và hệ thống đèn chiếu sáng nội thất. Cửa kính bên ghế lái cũng có chức năng đóng/mở tự động, góp phần tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Phần đuôi xe được thiết kế hiện đại, vuông vức. Ảnh: Tổng hợp

Về ngoại hình, phiên bản HTE (EX) không có sự thay đổi đáng kể so với các biến thể còn lại. Xe tiếp tục duy trì phong cách MPV kết hợp crossover, với thiết kế hướng đến sự cân bằng giữa khả năng di chuyển trong đô thị và không gian phục vụ nhu cầu gia đình. Khoang nội thất ưu tiên tính thực dụng, cách bố trí hợp lý và sự thuận tiện cho hành khách.

Việc bổ sung phiên bản HTE (EX) cho thấy KIA đang lựa chọn cách tăng sức cạnh tranh thông qua nâng cấp trang bị, thay vì chỉ tập trung vào giá bán. Trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Ấn Độ, những tiện nghi như cửa sổ trời và điều hòa tự động ngày càng được người mua quan tâm, đặc biệt ở nhóm khách hàng gia đình.

Giá MPV 7 chỗ KIA Carens Clavis HTE (EX) liệu có dễ cạnh tranh ở Việt Nam?

Với mức giá khởi điểm khoảng 365 triệu đồng cùng loạt trang bị được bổ sung, KIA Carens Clavis HTE (EX) được kỳ vọng thu hút những khách hàng tìm kiếm một mẫu MPV rộng rãi, tiện nghi ở mức khá nhưng vẫn có chi phí tiếp cận hợp lý. Động thái này cũng giúp KIA gia tăng áp lực cạnh tranh lên các đối thủ trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ tại thị trường Ấn Độ.

Tại Việt Nam, các mẫu xe MPV tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt khi nhu cầu sở hữu ô tô gia đình 7 chỗ tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi làn sóng xe điện đang làm thay đổi đáng kể cục diện phân khúc.

Nếu trước đây cuộc đua chủ yếu xoay quanh những cái tên như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Kia Carens hay Hyundai Stargazer, sự xuất hiện của VinFast Limo Green và VF MPV 7 đã tạo thêm sức ép lớn lên các mẫu xe sử dụng động cơ xăng.

Theo thống kê, riêng tháng 9/2026, VinFast Limo Green bán ra 5.027 xe, vượt xa Mitsubishi Xpander (954 xe), Toyota Veloz Cross (602 xe) và Kia Carens (363 xe).

Mitsubishi Xpander từng là "vua phân khúc" MPV tại Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp

Trong bối cảnh đó, các hãng xe truyền thống buộc phải tăng cường ưu đãi, điều chỉnh giá bán và bổ sung trang bị để duy trì sức cạnh tranh. Lợi thế về chi phí vận hành, không gian rộng rãi và tính đa dụng vẫn giúp MPV trở thành lựa chọn đáng chú ý của cả khách hàng cá nhân lẫn nhóm kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh trong thời gian tới sẽ không chỉ nằm ở giá bán hay số chỗ ngồi, mà còn phụ thuộc vào tiện nghi, công nghệ an toàn và bài toán chi phí sử dụng lâu dài.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.