Black Friday 2026: AEON, Co.opmart, GO! có gì hấp dẫn đáng mua?

Black Friday 2026 diễn ra ngày nào?

Black Friday, hay còn gọi là "Thứ Sáu Đen", là ngày hội mua sắm có nguồn gốc từ Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn. Theo thời gian, sự kiện này lan rộng ra nhiều quốc gia, trở thành dịp các nhà bán lẻ tung ra chương trình giảm giá, ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng trước mùa mua sắm Giáng sinh và năm mới.

Năm 2026, Lễ Tạ ơn tại Mỹ rơi vào thứ Năm, ngày 26/11. Vì vậy, Black Friday chính thức diễn ra vào thứ Sáu, ngày 27/11/2026. Nhiều hệ thống bán lẻ thường không giới hạn ưu đãi trong một ngày mà triển khai sớm hoặc kéo dài sang những ngày tiếp theo.

Tại Việt Nam, Black Friday cũng trở thành một trong những dịp mua sắm được người tiêu dùng quan tâm, nhất là với các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện tử và sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Tuy nhiên, không phải mọi chương trình giảm giá trong tháng 11 đều là khuyến mại Black Friday. Người mua cần phân biệt rõ các chiến dịch có tên gọi, thời hạn và thể lệ riêng với chương trình ưu đãi thường kỳ.

Black Friday 2026: AEON, Co.opmart, GO! có gì đáng săn?

Theo khảo sát, trong 3 hệ thống AEON, Co.opmart, GO!, AEON là đơn vị đã công bố khá rõ các chương trình gắn trực tiếp với Black Friday trên nền tảng AEONESHOP. Chương trình "Săn deal hời đặt trước Black Friday" được áp dụng từ ngày 1/11 đến 15/11/2026. Theo thông tin trên website AEONESHOP, chương trình mang đến ưu đãi lên đến 50% hoặc hơn từ nhiều thương hiệu lớn, với danh mục sản phẩm trải rộng từ đồ gia dụng, thiết bị điện tử, chăm sóc cá nhân đến thực phẩm, thời trang và phụ kiện.

Tại Co.opmart, chương trình "30 năm đồng hành – Tri ân triệu niềm tin" bước vào những ngày cuối trong tháng 11. Theo thông tin Saigon Co.op công bố ngày 9/11, chương trình kéo dài đến hết ngày 11/11/2026, áp dụng tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online, với nhiều mặt hàng giảm giá đến 50%, tặng phiếu mua hàng và điểm thưởng cho khách hàng thành viên. Dù chưa ghi nhận một chương trình riêng mang tên Black Friday 2026 được Co.opmart công bố trên các kênh khuyến mại đang rà soát, người tiêu dùng vẫn có thể tận dụng những ưu đãi đang diễn ra trong mùa mua sắm cuối năm. Đặc biệt, các chương trình mua 2 tặng 1, mua 2 tính tiền 1 phù hợp với những mặt hàng gia đình sử dụng thường xuyên.

Tại GO!, thông tin khuyến mại mới nhất được đăng tải trên website ngày 4/11/2026 là chương trình "Trao tri ân – Bùng ưu đãi, sắm thả ga!", áp dụng từ ngày 5/11 đến 20/11/2026. Theo đó, hệ thống triển khai mức giảm đến 50% cho nhiều sản phẩm thuộc các ngành hàng. Khách hàng còn được giảm thêm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 400.000 đồng với các sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho sữa bột, bia và rượu. Tại thời điểm rà soát ngày 11/11, website GO! chưa công bố chương trình mang tên Black Friday 2026. Do đó, người tiêu dùng nên theo dõi mục khuyến mại và lựa chọn đúng siêu thị trên GO! App để cập nhật các chương trình mới khi hệ thống tiếp tục công bố.

Những lưu ý khi săn sale Black Friday

Các chương trình mua sắm tháng 11 cho thấy AEON đã khởi động sớm chiến dịch Black Friday, trong khi Co.opmart và GO! đang tập trung vào ưu đãi tri ân, giảm giá theo nhóm hàng và khuyến mại thanh toán. Người tiêu dùng có thể tận dụng những chương trình đang diễn ra, nhưng không nên mặc định mức giảm cao nhất được áp dụng cho tất cả sản phẩm.

Với hàng điện máy, đồ gia dụng có giá trị lớn, người mua nên so sánh giá tại nhiều hệ thống, kiểm tra model, thông số kỹ thuật, thời gian bảo hành, phí vận chuyển và lắp đặt. Đối với hàng tiêu dùng nhanh, cần tính giá trên mỗi đơn vị sản phẩm, kiểm tra hạn sử dụng và chỉ mua số lượng lớn khi có nhu cầu thực tế.

Một lưu ý khác là các chương trình giảm giá trước Black Friday có thể kết thúc trước ngày 27/11. Ngược lại, một số nhà bán lẻ có thể tiếp tục tung ưu đãi mới trong tuần diễn ra sự kiện. Vì vậy, người mua nên theo dõi thông tin chính thức của từng hệ thống, lưu lại mức giá sản phẩm đang quan tâm và so sánh khi chương trình mới được công bố.

Black Friday là dịp để mua sắm tiết kiệm, nhưng mức giảm giá cao chưa chắc đồng nghĩa với món hàng có giá tốt nhất. Lựa chọn đúng sản phẩm, đúng thời điểm và kiểm tra tổng chi phí phải trả mới là cách săn sale hiệu quả trong mùa mua sắm cuối năm.

Tin tối 26/11: Tuyệt đối không làm điều này khi mua sắm trong đợt giảm giá Black Friday; 4 bị cáo lĩnh án trong vụ trẻ 5 tuổi tử vong trên xe ô tô ở Thái Bình GĐXH - Người mua hàng tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, mua sắm trả trước khi chưa xác thực được tính chính thống của trang web bán hàng; từ ngày 1/1/2025, cấm ngân hàng tự ý gửi tin nhắn chứa đường link tới khách hàng... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối nay (26/11).