5 món ăn sáng quen thuộc khiến đường huyết tăng cao, người tiểu đường cần chú ý
GĐXH - Nhiều món ăn sáng quen thuộc như bánh mì trắng, xôi, phở, bún cũng có thể khiến đường huyết tăng sau ăn nếu sử dụng với khẩu phần lớn. Người mắc bệnh tiểu đường cần biết để tránh.
Bữa sáng quan trọng thế nào với người bệnh tiểu đường?
Bữa sáng cung cấp năng lượng để bắt đầu ngày mới và có vai trò đáng chú ý đối với người mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, lựa chọn món ăn như thế nào để vừa đủ dinh dưỡng, ngon miệng, vừa hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao sau ăn lại là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn.
Không ít người nghĩ rằng chỉ những thực phẩm có vị ngọt mới làm tăng đường huyết. Trên thực tế, các món ăn chứa nhiều carbohydrate, đặc biệt là tinh bột tinh chế, cũng có thể khiến đường huyết tăng sau ăn. Mức độ tăng còn phụ thuộc vào khẩu phần, cách chế biến và việc kết hợp với các thực phẩm khác.
Dưới đây là 5 món ăn sáng quen thuộc người mắc bệnh tiểu đường nên chú ý khi sử dụng.
5 món ăn sáng quen thuộc khiến đường huyết tăng nhanh, người tiểu đường cần chú ý
Bánh mì trắng
Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế, chứa ít chất xơ và có thể khiến cơ thể hấp thu carbohydrate tương đối nhanh. Khi ăn với số lượng lớn, đặc biệt là chỉ ăn bánh mì mà thiếu protein và chất béo lành mạnh, đường huyết có thể tăng đáng kể.
Người tiểu đường nên cân nhắc thay bánh mì trắng bằng bánh mì nguyên cám, đồng thời kết hợp với trứng hoặc rau xanh để bữa ăn cân đối hơn.
Xôi nếp
Xôi là món ăn sáng phổ biến, cung cấp năng lượng nhưng cũng chứa nhiều tinh bột. Gạo nếp sau khi nấu chín có thể làm đường huyết tăng nhanh, nhất là khi ăn khẩu phần lớn. Các loại xôi ăn kèm đường, đậu xanh có đường hoặc hành phi cũng có thể làm tăng tổng năng lượng của bữa ăn.
Người tiểu đường nên kiểm soát lượng xôi, kết hợp với nguồn protein phù hợp và tránh ăn quá nhiều trong một lần.
Phở, bún và mì làm từ gạo
Phở, bún và mì là những món ăn quen thuộc trong bữa sáng của người Việt. Tuy nhiên, phần bánh phở, sợi bún hoặc mì cung cấp lượng carbohydrate đáng kể. Nếu ăn một tô lớn, trong khi có ít rau và protein, đường huyết sau ăn có thể tăng cao.
Người bệnh nên chú ý khẩu phần, tăng rau xanh, lựa chọn thịt nạc hoặc cá và hạn chế dùng thêm bánh mì hay các món giàu tinh bột trong cùng bữa ăn.
Ngũ cốc ăn sáng có đường
Một số loại ngũ cốc đóng gói chứa nhiều đường bổ sung, trong khi lượng chất xơ không cao. Khi ăn cùng sữa có đường, tổng lượng carbohydrate của bữa sáng càng tăng.
Vì vậy, người tiểu đường nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, ưu tiên yến mạch nguyên chất hoặc ngũ cốc nguyên hạt không thêm đường, kết hợp với sữa không đường phù hợp.
Bánh ngọt và bánh rán
Bánh ngọt, bánh rán thường chứa bột tinh chế, đường và chất béo. Những thực phẩm này có thể làm đường huyết tăng, đồng thời cung cấp nhiều năng lượng nhưng ít chất xơ và vi chất cần thiết.
Người tiểu đường nên hạn chế ăn thường xuyên, đặc biệt là các loại bánh có nhân ngọt hoặc phủ đường.
Người tiểu đường nên chọn ăn gì cho bữa sáng?
Người mắc bệnh tiểu đường không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn các món ăn kể trên. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, bổ sung protein và hạn chế đường bổ sung.
Để hỗ trợ kiểm soát đường huyết, người bệnh có thể ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến như yến mạch nguyên hạt, gạo lứt, các loại đậu, khoai lang, rau xanh và nguồn protein như trứng, cá, đậu phụ hoặc sữa đậu nành không đường.
Bên cạnh đó, cần hạn chế đồ uống có đường, bánh ngọt, ngũ cốc ăn sáng nhiều đường và những bữa ăn chứa quá nhiều carbohydrate tinh chế. Người có thói quen uống cà phê buổi sáng nên hạn chế thêm đường, sữa đặc hoặc siro.
Một bữa sáng cân đối không nhất thiết phải cầu kỳ. Điều quan trọng là phối hợp hợp lý giữa nguồn tinh bột, protein, chất xơ và chất béo có lợi, đồng thời điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu năng lượng, cân nặng và tình trạng sức khỏe.
Với người cao tuổi mắc đái tháo đường, bữa sáng cần chú ý đồng thời đến khả năng kiểm soát đường huyết, duy trì khối cơ, sức khỏe tim mạch và chức năng thận. Thực phẩm nên dễ ăn, dễ nhai nuốt nhưng vẫn bảo đảm cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất.
Người bệnh tiểu đường cần theo dõi đường huyết để điều chỉnh bữa sáng phù hợp
Một bữa sáng phù hợp không chỉ được đánh giá dựa vào thành phần thực phẩm mà còn cần xét đến đáp ứng đường huyết của từng người. Người mắc đái tháo đường có thể theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế, đặc biệt khi thay đổi khẩu phần hoặc loại thực phẩm thường dùng.
Nếu đường huyết sau ăn thường xuyên cao, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đánh giá lượng carbohydrate, cách phối hợp thực phẩm, thuốc điều trị và mức độ vận động. Không nên tự ý bỏ bữa sáng hoặc điều chỉnh thuốc nhằm bù trừ cho một bữa ăn.
Ăn sáng đúng cách là một phần quan trọng trong kiểm soát đái tháo đường. Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, bổ sung đủ protein, hạn chế đường bổ sung và điều chỉnh khẩu phần phù hợp sẽ giúp người bệnh xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, góp phần duy trì đường huyết ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Một số gợi ý có thể tham khảo là cháo yến mạch hoặc cháo gạo lứt với lượng phù hợp, kết hợp trứng luộc, rau xanh nấu mềm và một ly sữa đậu nành nguyên chất không đường. Người bệnh cũng có thể thay đổi thực phẩm giữa các ngày để tránh nhàm chán, chẳng hạn dùng khoai lang hấp với trứng và rau, bánh mì nguyên hạt ăn cùng trứng hoặc đậu phụ, hay cháo đậu với lượng tinh bột được kiểm soát.
Nếu mắc rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận mạn tính, người bệnh không nên tự áp dụng chế độ ăn kiêng quá mức hay cắt giảm protein tùy tiện. Việc lựa chọn số lượng trứng, lượng đạm và khẩu phần tinh bột cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe, kết quả xét nghiệm và hướng dẫn của bác sĩ.
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