Trời lạnh bạn nên làm gì để không bị tai biến mạch máu não?

Đột quỵ là bệnh gì?

Đột quỵ còn có tên gọi khác là tai biến mạch máu não. Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, đột quỵ xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não đột ngột bị giảm đi hoặc bị gián đoạn khiến não bộ tổn thương. Khi đó, não sẽ bị thiếu oxy và chất dinh dưỡng để nuôi các tế bào não. Việc này dẫn đến các tế bào não bị chết trong vài phút.

Đột quỵ sẽ khiến người bệnh bị tê liệt, yếu một phần cơ thể, khó cử động, khó nuốt, thị giác kém… Ngoài ra, người bệnh còn bị rối loạn cảm xúc, khó giao tiếp hoặc trầm cảm. Nghiêm trọng hơn, người bệnh có thể bị tử vong hoặc sống thực vật nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Thực phẩm giúp phòng tai biến đột quỵ nên ăn

Cá hồi

Cá hồi cung cấp hàm lượng axit béo omega-3 cao. Đây là loại chất béo tốt giúp kiểm soát huyết áp và giảm nhanh cholesterol xấu. Ăn cá hồi thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Bên cạnh cá hồi, bạn cũng có thể dùng thêm một số loại cá béo khác như cá trích, cá thu, cá ngừ…

Các loại rau màu xanh đậm

Ưu tiên các loại rau xanh đậm trong chế độ dinh dưỡng ăn hàng ngày là lựa chọn hợp lý. Rau xanh ít chất béo và ít calo nhưng lại giàu chất xơ, giàu các chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, kali, folate…

Từ đó, ăn các loại rau màu xanh đậm có thể giúp bạn kiểm soát tốt cân nặng và duy trì sức khỏe tim mạch ổn định, giữ cho huyết áp ở mức bình thường và hạn chế nguy cơ đột quỵ. Lựa chọn một số loại rau xanh cho bữa ăn như cải xoăn, rau mồng tơi, rau bina…

Thực phẩm tính ấm giúp tăng cường tuần hoàn máu để tránh đột quỵ

Gừng, hành, tỏi hay lá hẹ là những gia vị quen thuộc có đặc tính ấm nóng, giúp thúc đẩy lưu thông máu và giữ ấm cơ thể từ bên trong. Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, các hợp chất có trong nhóm thực phẩm này hỗ trợ làm giãn mạch tự nhiên, giảm áp lực lên thành mạch khi thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, người tăng huyết áp chỉ nên sử dụng lượng vừa phải, tránh dùng quá nhiều đồ cay nóng gây kích thích tim mạch.

Chỉ nên dùng từ 2 - 4 gram gừng tươi mỗi ngày. Nếu vượt quá 6 g/ngày, người dùng có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng nghiêm trọng, trào ngược acid và tiêu chảy.

Lượng hành, tỏi sử dụng hằng ngày nhìn chung không cần quá khắt khe, có thể linh hoạt theo khẩu phần và cách chế biến món ăn. Với tỏi tươi, khoảng 1 - 2 tép mỗi ngày là lượng thường dùng.

Hành lá, lá hẹ có thể sử dụng thường xuyên trong chế biến món ăn, kết hợp với các loại rau củ khác để đa dạng nguồn vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật.

Người tăng huyết áp nên chú ý nêm nhạt, hạn chế muối và các loại gia vị mặn để hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Cũng theo VTC News, bên cạnh giữ ấm, người bệnh cần duy trì thuốc huyết áp theo đúng chỉ định, kể cả khi cảm thấy khỏe hoặc chỉ số đo tại nhà đang ở mức ổn định. Tự ý ngừng thuốc, giảm liều hay uống thêm thuốc của người khác có thể khiến huyết áp mất kiểm soát. Chế độ ăn cũng cần được chú ý, nhất là hạn chế muối, nước mắm, thực phẩm muối chua và đồ chế biến sẵn. Người bệnh nên hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc và duy trì vận động phù hợp với thể trạng.

Phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh thế nào?

Hạn chế tiếp xúc với lạnh

Tránh ở ngoài trời quá lâu trong thời tiết lạnh. Nếu phải ra ngoài, hãy chú ý mặc ấm, nhiều lớp quần áo, che kín vùng đầu và bàn tay, đi tất và mang giày ấm.

Tăng cường các thói quen tốt

Tăng cường hoạt động thể lực sẽ giúp cải thiện tình trạng tim mạch và cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch như rối loạn lipid máu, béo phì, tăng huyết áp...

Bạn nên tập thể dục tối thiểu 30 phút/ngày, trừ trường hợp đang có bệnh nặng hoặc hạn chế cử động. Tránh stress, căng thẳng trong cuộc sống và thay đổi chế độ ăn nhạt để tốt cho tim mạch và huyết áp cũng góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ.

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