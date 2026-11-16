Người phụ nữ 26 tuổi đột ngột yếu liệt nửa người khi đang đi xe máy, bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột quỵ ở người trẻ

Đang đi xe máy, người phụ nữ 26 tuổi bất ngờ yếu liệt nửa người

Bệnh nhân N.T.K.H (26 tuổi, ngụ tại Củ Chi) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM trong tình trạng đột ngột yếu nửa người bên trái.

Theo lời kể, khoảng 1 giờ trước khi nhập viện, chị H. đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ xuất hiện triệu chứng yếu liệt nửa người. Tay chân đột ngột mất lực khiến chị chỉ kịp dừng xe nhưng chưa kịp dựng chân chống thì xe đã đổ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân nhanh chóng gọi cấp cứu, đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp các phương pháp cận lâm sàng chuyên sâu như MRI, CTA, bệnh nhân được xác định bị đột quỵ nhồi máu não cấp.

Phim MRI vị trí nhồi máu não. Ảnh: BVCC

Do được đưa đến bệnh viện kịp thời trong thời gian vàng, chị H. được chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết rTPA qua đường tĩnh mạch. Phương pháp này nhằm tái thông mạch máu não bị tắc nghẽn, hạn chế tổn thương tế bào não.

Quá trình dùng thuốc diễn ra thuận lợi dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ. Tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt qua từng giờ. Hiện chị H. gần như hồi phục hoàn toàn, các chức năng vận động ở nửa người trái trở lại bình thường, không để lại di chứng nặng nề.

Thói quen uống nhiều rượu bia ở người trẻ tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ

Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận chị H. có thói quen sử dụng rượu bia với tần suất nhiều trong thời gian dài.

BS.CKI La Thị Tuyết Hoa, Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết lạm dụng rượu bia, chất kích thích, kết hợp với áp lực công việc, lối sống ít vận động hoặc thường xuyên thức khuya là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ.

Theo bác sĩ, những thói quen này có thể góp phần làm tăng huyết áp, gây rối loạn chuyển hóa mỡ máu và xơ vữa động mạch – những yếu tố liên quan đến nguy cơ đột quỵ não.

Trường hợp của chị H. là lời cảnh báo về nguy cơ đột quỵ ở người trẻ, nhất là những người có thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Bệnh có thể xảy ra đột ngột, không chỉ ở người cao tuổi hay người đã được chẩn đoán mắc bệnh lý nền.

Nhận biết dấu hiệu đột quỵ, cấp cứu ngay trong thời gian vàng

Bác sĩ khuyến cáo đột quỵ ở người trẻ có thể diễn biến đột ngột và để lại di chứng nặng nề nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, kiểm soát các bệnh lý nền và khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, khi phát hiện người có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, liệt mặt, nói đớ, nói khó hoặc yếu liệt tay chân một bên, cần nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ.

Người dân tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà bằng các mẹo dân gian, tránh làm mất thời gian cấp cứu. Việc đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng có ý nghĩa quan trọng trong cơ hội được điều trị và hạn chế tổn thương não.