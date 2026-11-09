Người phụ nữ 76 tuổi phát hiện ung thư đường tiết niệu từ dấu hiệu rất dễ bị bỏ qua

Tiểu máu không đau, phát hiện ung thư đường tiết niệu

Bà Hương đi khám sau hai lần phát hiện nước tiểu có máu, dù không đau, không sốt hay có biểu hiện bất thường khác. Kết quả nội soi bàng quang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM phát hiện khối u sùi kích thước khoảng 2 cm tại lỗ niệu quản phải.

Hình ảnh chụp CT cho thấy thận phải ứ nước, đồng thời nghi ngờ có tổn thương trong hệ thống đài bể thận. Sau khi lấy mẫu khối u tại bàng quang làm sinh thiết, kết quả xác định ung thư biểu mô niệu mạc.

Ảnh minh họa.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, cho biết tổn thương của bà Hương thuộc nhóm u niệu mạc, phát sinh từ lớp niêm mạc lót bên trong đường tiết niệu, nơi nước tiểu đi qua. Khác với những khối u xuất phát từ nhu mô thận, u niệu mạc có thể hình thành tại bể thận, niệu quản và lan dọc theo hệ thống đường tiết niệu.

Ở bà Hương, ngoài khối u khoảng 2 cm tại lỗ niệu quản phải trong bàng quang, hình ảnh phẫu thuật còn ghi nhận nhiều tổn thương trong hệ thống đài bể thận. Vì vậy, bác sĩ không thể chỉ cắt riêng một phần nhu mô thận.

Theo BS Liên, u niệu mạc đường tiết niệu trên là bệnh lý có nguy cơ ác tính và xâm lấn. Mức độ nguy hiểm cần được đánh giá dựa trên kết quả giải phẫu bệnh, đặc biệt là mức độ tế bào ung thư xâm lấn qua các lớp thành đường tiết niệu. Sau phẫu thuật, toàn bộ bệnh phẩm sẽ được phân tích để xác định chính xác giai đoạn bệnh, làm cơ sở lựa chọn phương pháp điều trị tiếp theo.

Phẫu thuật robot xử lý tổn thương từ thận đến bàng quang

Với trường hợp bà Hương, BS Liên quyết định cắt toàn bộ thận phải, niệu quản và một phần bàng quang quanh lỗ niệu quản. Phạm vi phẫu thuật rộng, trải dài từ vùng thận xuống sâu trong tiểu khung nên không thể thực hiện bằng phương pháp phẫu thuật nội soi thông thường.

Thách thức của ca mổ không chỉ nằm ở việc loại bỏ khối u mà còn ở phạm vi phẫu thuật có cấu trúc giải phẫu khác nhau, đòi hỏi thay đổi góc tiếp cận và thao tác chính xác để hạn chế tổn thương mạch máu, ruột cùng các cơ quan lân cận.

Nếu mổ mở, êkíp phải tiếp cận qua hai tư thế. Đầu tiên, người bệnh nằm nghiêng để bác sĩ cắt thận, niệu quản; sau đó chuyển sang nằm ngửa để mở đường mổ vùng hạ vị, xử lý đoạn cuối niệu quản và cắt một phần bàng quang.

Ca phẫu thuật hoàn thành sau 120 phút. Toàn bộ thận phải, niệu quản và phần bàng quang chứa tổn thương được cắt bỏ trong cùng một cuộc mổ. Bà Hương hồi phục tốt, có thể ngồi dậy và vận động nhẹ sau một ngày, xuất viện vào ngày thứ ba. Bà cần tái khám định kỳ để đánh giá nguy cơ tái phát và đáp ứng điều trị; dự kiến tiếp tục xạ trị trong giai đoạn tiếp theo.

Tiểu máu dù không đau vẫn cần đi khám sớm

Ung thư biểu mô niệu mạc đường tiết niệu trên là bệnh lý ác tính xuất phát từ lớp niêm mạc lót bên trong bể thận và niệu quản. Bệnh có thể xuất hiện ở một hoặc nhiều vị trí của hệ thống niệu mạc, có nguy cơ xâm lấn và tái phát.

Tiểu máu là một trong những dấu hiệu thường gặp của bệnh. Tuy nhiên, lượng máu có thể rất ít, chỉ xuất hiện thoáng qua hoặc xảy ra vài lần rồi tự hết. Ngoài ung thư, tiểu máu còn có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác như sỏi đường tiết niệu, nhiễm trùng hoặc các bệnh lý tại thận, bàng quang.

Vì vậy, BS Lê Phúc Liên khuyến cáo, khi phát hiện nước tiểu có máu, dù nhiều hay ít, xuất hiện một lần hay lặp lại, người bệnh cũng nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân. Đặc biệt, người lớn tuổi hoặc người có các yếu tố nguy cơ bệnh lý đường tiết niệu cần được thăm khám và kiểm tra đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ.

Phát hiện sớm nguyên nhân giúp bác sĩ có thêm cơ hội điều trị bệnh ở giai đoạn còn khu trú, đồng thời hạn chế nguy cơ bỏ sót các tổn thương ác tính.