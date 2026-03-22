Chàng trai 23 tuổi chưa từng làm 'chuyện ấy' bỗng bị mụn cóc sinh dục, nguyên xuất phát từ... người cha
Dù chưa từng có bạn gái hay quan hệ tình dục nhưng chàng trai trẻ này bỗng phát hiện mình bị mụn cóc sinh dục. Nguyên nhân gây bệnh khiến nhiều người bất ngờ.
Trang SETN đưa tin bác sĩ tiết niệu Huang Pin-rui (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ trường hợp này trên trang cá nhân. Theo đó, chàng trai 23 tuổi ở Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) trong một lần đi khám sức khỏe thì bất ngờ phát hiện mình bị mụn cóc sinh dục dù chưa từng có phát sinh quan hệ tình dục, bất ngờ hơn khi cha của anh 50 tuổi cũng mắc căn bệnh tương tự.
Khi tìm hiểu bệnh sử, bác sĩ phát hiện hóa ra nguyên nhân gây bệnh xuất phát từ người cha. Theo đó, cha của chàng trai này từng có hành vi quan hệ tình dục không an toàn trước đó, sau khi nhận thấy bản thân có 4 mụn nước ở bộ phận sinh dục thì không đi chưa trị mà lại tự mua thuốc ở hiệu thuốc để điều trị nhưng không hiệu quả.
Hai cha con dùng chung phòng tắm và máy giặt, điều này vô tình khiến chàng trai bị lây bệnh từ cha của mình. Hiện, cả 2 cha con đều đang được điều trị bằng phương pháp đốt điện và tiêm phòng HPV để theo dõi.
Thực tế, theo bác sĩ, ngoài lây truyền qua đường tình dục, 10% trường hợp mục cóc sinh dục lây truyền qua quần áo. Nếu vô tình bị nhiễm mụn cóc sinh dục, bạn nên làm 3 việc đầu tiên:
- Thay toàn bộ quần áo lót và khăn tắm đã qua sử dụng.
- Nếu dùng chung máy giặt, hãy mua dung dịch vệ sinh máy giặt và làm sạch toàn bộ phòng tắm.
- Nếu dùng chung nhà vệ sinh, hãy làm sạch bồn cầu và xịt cồn sát khuẩn.
Ông cũng nhắc nhở mọi người rằng thời gian ủ bệnh của mụn cóc sinh dục có thể kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Mặc dù không có triệu chứng ở giai đoạn đầu nhiễm bệnh, nhưng nó vẫn có khả năng lây lan. Không nên tự ý mua thuốc điều trị, vì điều này có thể khiến bạn bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị.
Dấu hiệu bệnh của mụn cóc sinh dục
Theo BVĐK Vinmec, mụn cóc sinh dục còn được gọi với cái tên mụn cơm, mụn cóc hoa liễu là các khối u sần xuất hiện trên da, niêm mạc ở bộ phận sinh dục. Các biểu hiện để nhận dạng mụn cóc sinh dục như sau:
- Ban đầu, bệnh xuất hiện các nốt mụn li ti ở bộ phận sinh dục của nam hoặc nữ. Khi sờ sẽ có cảm giác cứng, và thô ráp. Các nốt mụn cóc có màu đỏ hồng hoặc màu gần giống như màu da.
- Sau một thời gian ngắn, mụn nhanh chóng phát triển thành từng mảng hoặc các nốt mụn chồng lên nhau. Vị trí xuất hiện mụn sẽ trở nên sần sùi, nhìn giống như da cóc.
- Bên cạnh bộ phận sinh dục, mụn cóc có thể mọc ở lòng bàn tay hoặc bàn chân. Hầu hết mụn cóc không gây đau hay ngứa ngáy. Đôi khi mụn gây cảm giác khó chịu do mọc ở bộ phận nhạy cảm. Các trường hợp cọ xát quá mạnh sẽ có thể dẫn đến chảy máu và nguy cơ nhiễm trùng.
Chia sẻ trên báo Sức khỏe đời sống, BS Nguyễn Cảnh cho biết mụn cóc sinh dục thường lây lan khi quan hệ tình dục với người bị bệnh, nhất là các vết loét herpes đang hiện diện. Mụn cóc sinh dục không chỉ gây bệnh ở bộ phận sinh dục mà còn có thể truyền từ bộ phận sinh dục của người này sang miệng của người khác khi quan hệ đường miệng, gây ra mụn rộp miệng.
Người bệnh có thể lây nhiễm virus HPV gây mụn cóc sinh dục thông qua các nguyên nhân và các yêu tố thuận lợi sau:
- Quan hệ tình dục không an toàn: Mụn cóc sinh dục được truyền từ người sang người qua đường tình dục khi quan hệ tình dục với người nhiễm bệnh không an toàn.
- Tiếp xúc với đồ dùng cá nhân của người bệnh: như khăn tắm, quần áo, chăn màn, đồ lót,… với người bệnh mụn cóc sinh dục, virus sẽ dễ dàng lây lan sang người khác.
- Không giữ vệ sinh tốt vùng kín, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập và gây mụn cóc sinh dục. Sử dụng ma túy qua đường tiêm.
Để phòng ngừa bệnh. BS khuyên người dân khi quan hệ tình dục nên sử dụng bao cao su; khám bác sĩ có chuyên môn nếu thấy nghi ngờ mắc bệnh; quan hệ tình dục lành mạnh, chung thủy; hạn chế thụt rửa âm đạo quá nhiều vì có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục; và khám sức khỏe định kỳ và nếu mắc bệnh phải chữa dứt điểm.
