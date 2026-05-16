Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi
GĐXH - Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đồng thời tạo khí thế lan tỏa hiệu quả các hoạt động ra quân trên địa bàn thành phố trong các ngày 16 và 17/5/2026.
Sở Y tế Hải Phòng vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông về khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi (NCT) theo Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.
Theo đó, Sở Y tế giao Chi cục Dân số và Trẻ em chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông (Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng, Báo Sức khỏe và Đời sống, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế…), đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Nội dung tập trung phản ánh ý nghĩa của hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho NCT. Kết quả triển khai tại các địa phương, đơn vị cũng như lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe NCT.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố được tăng cường đăng tải tin, bài trên các nền tảng truyền thông của ngành Y tế nhằm tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe NCT, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh thường gặp ở đối tượng này.
Đối với các Trung tâm Y tế, Sở Y tế yêu cầu chủ động phối hợp với UBND cấp xã triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường vận động NCT tham gia khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc một số bệnh thường gặp năm 2026 theo quy định của thành phố. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hình thức truyền thông trực quan (treo băng rôn, pano, khẩu hiệu, phát tờ rơi). Tăng cường đăng tải hình ảnh, thông tin hoạt động trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống truyền thông của đơn vị.
Sở Y tế Hải Phòng cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe NCT; lợi ích của khám sức khỏe định kỳ và các chính sách hỗ trợ khám sức khỏe, sàng lọc bệnh thường gặp cho NCT theo Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.
Các địa phương quan tâm đăng tải tin, bài về hoạt động ra quân khám sức khỏe định kỳ cho NCT trên hệ thống thông tin cơ sở nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Việc đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích NCT chủ động chăm sóc sức khỏe, mà còn thể hiện sự quan tâm của TP Hải Phòng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT trong giai đoạn hiện nay.
