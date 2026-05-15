Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh

Suốt 3 năm sau ngày cưới, chị Hạnh (29 tuổi) sống trong vòng lặp của hy vọng rồi thất vọng khi liên tục nhận kết quả “que thử một vạch”. Dù không sử dụng biện pháp tránh thai, chị vẫn chưa thể mang thai, trong khi áp lực vô sinh từ gia đình ngày càng gia tăng.

Sau một năm chưa có con, mẹ chồng giục đi khám. Tuy nhiên, anh Hùng – chồng chị – từ chối kiểm tra với lý do sức khỏe hoàn toàn bình thường. Mong có con, chị Hạnh chấp nhận đi khám một mình. Các kết quả siêu âm, nội tiết, theo dõi rụng trứng đều cho thấy sức khỏe sinh sản bình thường, nhưng lời khuyên đưa chồng đi làm xét nghiệm tinh dịch đồ liên tục bị bỏ qua.

Áp lực vô sinh kéo dài khiến người vợ rơi vào khủng hoảng tâm lý

Trong suốt thời gian này, chị Hạnh tự điều chỉnh chế độ ăn uống, sử dụng nhiều loại thuốc bổ, canh ngày rụng trứng theo kinh nghiệm truyền miệng. Nhưng càng cố gắng, kết quả càng khiến chị kiệt sức tinh thần.

Mỗi tháng trôi qua là một lần hy vọng rồi thất vọng. Áp lực từ gia đình, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, khiến chị dần thu mình, ngại giao tiếp. Tình trạng căng thẳng kéo dài dẫn đến mất ngủ, lo âu, thậm chí phải tìm đến tư vấn tâm lý vì cảm giác tự trách và xấu hổ.

Dù đã khám tại nhiều bệnh viện khác nhau, kết quả sức khỏe sinh sản của chị vẫn hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, định kiến vô sinh thường do phụ nữ khiến mọi áp lực tiếp tục dồn lên người vợ.

Nguyên nhân vô sinh được phát hiện sau 3 năm khi chồng chịu đi khám

Chỉ khi mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm, anh Hùng mới đồng ý cùng vợ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Tâm Anh để kiểm tra toàn diện.

Kết quả cho thấy anh mắc azoospermia (vô tinh) – tình trạng tinh dịch hoàn toàn không có tinh trùng dù sinh lý bình thường. “Ba năm qua tôi đã vô tình dồn hết áp lực lên vợ”, anh Hùng thừa nhận.

Theo BS.CKI Lê Đức Thắng, tỷ lệ vô sinh do nam và nữ gần như ngang nhau, mỗi bên chiếm khoảng 40%. Tuy nhiên, thực tế không ít phụ nữ vẫn đi khám một mình, khiến việc chẩn đoán bị lệch hướng và kéo dài thời gian điều trị.

Điều trị vô sinh nhờ kỹ thuật hiện đại giúp cặp vợ chồng đón con

Sau khi xác định nguyên nhân vô sinh, anh Hùng được chỉ định vi phẫu tìm tinh trùng trong tinh hoàn bằng kỹ thuật Micro-TESE. Dưới kính hiển vi phóng đại lớn, bác sĩ tìm thấy các ống sinh tinh còn hoạt động và thu được tinh trùng.

Các tinh trùng này được sử dụng trong kỹ thuật ICSI – tiêm trực tiếp vào bào tương noãn để tạo phôi. Kết quả, vợ chồng thu được nhiều phôi chất lượng tốt.

Sau khi chuẩn bị niêm mạc tử cung thuận lợi, chị Hạnh chuyển một phôi ngày 5 và mang thai thành công. Đầu tháng 5, con gái của anh chị chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình điều trị vô sinh đầy áp lực.

Nam giới trì hoãn khám vô sinh có thể khiến mất “thời gian vàng” điều trị

Theo các chuyên gia, xét nghiệm tinh dịch đồ là bước kiểm tra đơn giản, chi phí thấp nhưng có giá trị quan trọng trong chẩn đoán vô sinh nam. Tuy nhiên, nhiều người trì hoãn do tâm lý e ngại hoặc chủ quan.

Việc chậm trễ này có thể khiến người vợ phải thực hiện nhiều xét nghiệm phức tạp, tốn kém và xâm lấn không cần thiết. Nguy hiểm hơn, khi phát hiện nguyên nhân thì người vợ có thể đã suy giảm dự trữ buồng trứng, bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu.

Trong bối cảnh hiện nay, sức khỏe sinh sản nam giới đang bị ảnh hưởng bởi lối sống hiện đại như stress, thức khuya, rượu bia, thuốc lá và môi trường ô nhiễm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mật độ tinh trùng bình thường hiện nay giảm còn khoảng 15 triệu/ml.

Khuyến cáo: Khám vô sinh cần thực hiện đồng thời ở cả vợ và chồng

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu sau 12 tháng quan hệ đều đặn, không tránh thai mà chưa có thai, cả hai vợ chồng cần đi khám vô sinh cùng lúc.

Việc tiếp cận đúng ngay từ đầu không chỉ giúp xác định chính xác nguyên nhân mà còn giảm áp lực tâm lý, rút ngắn thời gian điều trị và tăng cơ hội có con cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.