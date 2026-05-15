Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh
GĐXH - Áp lực vô sinh đè nặng lên người vợ suốt 3 năm khi chồng từ chối khám, trong khi nguyên nhân vô sinh lại đến từ phía nam giới.
Suốt 3 năm sau ngày cưới, chị Hạnh (29 tuổi) sống trong vòng lặp của hy vọng rồi thất vọng khi liên tục nhận kết quả “que thử một vạch”. Dù không sử dụng biện pháp tránh thai, chị vẫn chưa thể mang thai, trong khi áp lực vô sinh từ gia đình ngày càng gia tăng.
Sau một năm chưa có con, mẹ chồng giục đi khám. Tuy nhiên, anh Hùng – chồng chị – từ chối kiểm tra với lý do sức khỏe hoàn toàn bình thường. Mong có con, chị Hạnh chấp nhận đi khám một mình. Các kết quả siêu âm, nội tiết, theo dõi rụng trứng đều cho thấy sức khỏe sinh sản bình thường, nhưng lời khuyên đưa chồng đi làm xét nghiệm tinh dịch đồ liên tục bị bỏ qua.
Áp lực vô sinh kéo dài khiến người vợ rơi vào khủng hoảng tâm lý
Trong suốt thời gian này, chị Hạnh tự điều chỉnh chế độ ăn uống, sử dụng nhiều loại thuốc bổ, canh ngày rụng trứng theo kinh nghiệm truyền miệng. Nhưng càng cố gắng, kết quả càng khiến chị kiệt sức tinh thần.
Mỗi tháng trôi qua là một lần hy vọng rồi thất vọng. Áp lực từ gia đình, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, khiến chị dần thu mình, ngại giao tiếp. Tình trạng căng thẳng kéo dài dẫn đến mất ngủ, lo âu, thậm chí phải tìm đến tư vấn tâm lý vì cảm giác tự trách và xấu hổ.
Dù đã khám tại nhiều bệnh viện khác nhau, kết quả sức khỏe sinh sản của chị vẫn hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, định kiến vô sinh thường do phụ nữ khiến mọi áp lực tiếp tục dồn lên người vợ.
Nguyên nhân vô sinh được phát hiện sau 3 năm khi chồng chịu đi khám
Chỉ khi mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm, anh Hùng mới đồng ý cùng vợ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Tâm Anh để kiểm tra toàn diện.
Kết quả cho thấy anh mắc azoospermia (vô tinh) – tình trạng tinh dịch hoàn toàn không có tinh trùng dù sinh lý bình thường. “Ba năm qua tôi đã vô tình dồn hết áp lực lên vợ”, anh Hùng thừa nhận.
Theo BS.CKI Lê Đức Thắng, tỷ lệ vô sinh do nam và nữ gần như ngang nhau, mỗi bên chiếm khoảng 40%. Tuy nhiên, thực tế không ít phụ nữ vẫn đi khám một mình, khiến việc chẩn đoán bị lệch hướng và kéo dài thời gian điều trị.
Điều trị vô sinh nhờ kỹ thuật hiện đại giúp cặp vợ chồng đón con
Sau khi xác định nguyên nhân vô sinh, anh Hùng được chỉ định vi phẫu tìm tinh trùng trong tinh hoàn bằng kỹ thuật Micro-TESE. Dưới kính hiển vi phóng đại lớn, bác sĩ tìm thấy các ống sinh tinh còn hoạt động và thu được tinh trùng.
Các tinh trùng này được sử dụng trong kỹ thuật ICSI – tiêm trực tiếp vào bào tương noãn để tạo phôi. Kết quả, vợ chồng thu được nhiều phôi chất lượng tốt.
Sau khi chuẩn bị niêm mạc tử cung thuận lợi, chị Hạnh chuyển một phôi ngày 5 và mang thai thành công. Đầu tháng 5, con gái của anh chị chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình điều trị vô sinh đầy áp lực.
Nam giới trì hoãn khám vô sinh có thể khiến mất “thời gian vàng” điều trị
Theo các chuyên gia, xét nghiệm tinh dịch đồ là bước kiểm tra đơn giản, chi phí thấp nhưng có giá trị quan trọng trong chẩn đoán vô sinh nam. Tuy nhiên, nhiều người trì hoãn do tâm lý e ngại hoặc chủ quan.
Việc chậm trễ này có thể khiến người vợ phải thực hiện nhiều xét nghiệm phức tạp, tốn kém và xâm lấn không cần thiết. Nguy hiểm hơn, khi phát hiện nguyên nhân thì người vợ có thể đã suy giảm dự trữ buồng trứng, bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu.
Trong bối cảnh hiện nay, sức khỏe sinh sản nam giới đang bị ảnh hưởng bởi lối sống hiện đại như stress, thức khuya, rượu bia, thuốc lá và môi trường ô nhiễm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mật độ tinh trùng bình thường hiện nay giảm còn khoảng 15 triệu/ml.
Khuyến cáo: Khám vô sinh cần thực hiện đồng thời ở cả vợ và chồng
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu sau 12 tháng quan hệ đều đặn, không tránh thai mà chưa có thai, cả hai vợ chồng cần đi khám vô sinh cùng lúc.
Việc tiếp cận đúng ngay từ đầu không chỉ giúp xác định chính xác nguyên nhân mà còn giảm áp lực tâm lý, rút ngắn thời gian điều trị và tăng cơ hội có con cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Thiếu nữ 15 tuổi men gan tăng gấp 10 lần, tổn thương gan nặng vì sốt xuất huyếtDân số và phát triển - 21 giờ trước
GĐXH - Sốt xuất huyết ngày thứ 4, thiếu nữ 15 tuổi buồn nôn, men gan tăng vọt gấp 10 lần bình thường, đối mặt nguy cơ tổn thương gan nặng nếu không được theo dõi sát.
3 nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở phụ nữ, chị em cần biết sớmDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Hội chứng buồng trứng đa nang, suy buồng trứng và lạc nội mạc tử cung là những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh ở phụ nữ.
4 lý do khiến phụ nữ tiền mãn kinh dễ bị kiệt sứcDân số và phát triển - 2 ngày trước
Giai đoạn tiền mãn kinh thường được ví như một 'cơn bão ngầm' trong cuộc đời người phụ nữ. Không chỉ dừng lại ở những cơn bốc hỏa hay sự thay đổi về kinh nguyệt, tình trạng kiệt sức có thể bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần.
Mang thai lần 3, sản phụ nặng 140kg đối mặt tiền sản giật nguy hiểmDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Mắc tiền sản giật nặng với huyết áp lên tới 197/120 mmHg, sản phụ nặng 140kg đối mặt nguy hiểm đã sinh bé trai nặng 4,6kg, chào đời an toàn.
3 sai lầm phổ biến khi cha mẹ tự nong bao quy đầu cho conDân số và phát triển - 5 ngày trước
Nhiều cha mẹ vẫn giữ thói quen tự ý nong lột bao quy đầu cho con theo truyền miệng. Tuy nhiên, những can thiệp thô bạo hoặc vệ sinh sai cách có thể gây sẹo xơ và viêm nhiễm. Hãy cùng bác sĩ nam khoa nhận diện 3 sai lầm chí mạng này.
Hải Phòng khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Nhằm phát hiện sớm bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng gia tăng, Hải Phòng triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh lý miễn phí.
Viêm 'vùng kín' ở trẻ em: Đừng chủ quan nghĩ trẻ nhỏ là không mắc bệnhDân số và phát triển - 6 ngày trước
Nhiều phụ huynh vẫn tin rằng viêm nhiễm phụ khoa là chuyện của người lớn, nhưng thực tế, 'vùng kín' của trẻ em vốn rất non nớt và dễ bị tổn thương nếu không được chăm sóc đúng cách.
Người phụ nữ 27 tuổi biến dạng ngực sau khi sinh thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phảiDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Phát hiện khối u ở vú sau khi sinh nhưng chủ quan không tái khám định kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, khối u phát triển nhanh khiến bầu ngực biến dạng rõ rệt.
Hải Phòng tăng cường kiểm tra công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổiDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Việc kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện, đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho NCT theo Nghị quyết số 49/2025 của HĐND TP Hải Phòng về chính sách hỗ trợ công tác dân số giai đoạn 2026 – 2030.
Người phụ nữ 37 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ quaDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Dù không có dấu hiệu bất thường, một phụ nữ 37 tuổi tại TP.HCM đã phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung qua khám phụ khoa định kỳ.
Người phụ nữ 37 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ quaDân số và phát triển
GĐXH - Dù không có dấu hiệu bất thường, một phụ nữ 37 tuổi tại TP.HCM đã phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung qua khám phụ khoa định kỳ.