Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Vô sinh kéo dài 18 năm, nhiều lần IVF thất bại

Chị Giang kết hôn từ năm 2006, từng có thai nhưng không may sảy do tai nạn. Sau đó, đi khám phát hiện tắc hai vòi trứng, mất khả năng mang thai tự nhiên.

Từ năm 2009, vợ chồng chị bắt đầu hành trình IVF, đi qua nhiều bệnh viện lớn từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, chị trải qua 7 chu kỳ kích trứng và 11 lần chuyển phôi nhưng đều thất bại.

Hơn một thập kỷ, toàn bộ kinh tế gia đình dồn vào điều trị hiếm muộn. Cơ thể chị cũng suy kiệt vì hàng nghìn mũi tiêm nội tiết, chu kỳ kinh rút ngắn, dấu hiệu tiền mãn kinh xuất hiện sớm.

Tai biến thai kỳ và nguy cơ mất cơ hội làm mẹ

Năm 2015, chị từng đậu thai nhờ IVF nhưng lại rơi vào tình trạng chửa góc tử cung – một dạng nguy hiểm có thể gây vỡ tử cung. Bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ khối chửa và một phần tử cung để bảo toàn tính mạng.

Biến cố này không chỉ gây tổn thương tâm lý mà còn khiến tử cung suy yếu, làm giảm đáng kể khả năng mang thai về sau. Chị phải tạm dừng điều trị trong 3 năm để hồi phục.

Chị Giang hạnh phúc đón con gái sau gần 2 thập kỷ vô sinh. Ảnh: BVCC

Tìm ra “nguyên nhân ẩn nấp” khiến IVF thất bại

Năm 2023, vợ chồng chị Giang đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội với hy vọng cuối cùng.

Theo ThS.BS Nguyễn Huy Hoàng, trường hợp của chị thuộc nhóm tiên lượng rất kém: AMH chỉ 0,273 ng/mL, tử cung suy yếu, hai vòi trứng tắc, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 10%.

Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ điều trị trước đó, bác sĩ quyết định tìm “nguyên nhân ẩn”. Kết quả nội soi buồng tử cung phát hiện chị bị viêm niêm mạc tử cung mạn tính – yếu tố quan trọng khiến các lần chuyển phôi trước thất bại.

Sau điều trị kháng sinh, niêm mạc tử cung được phục hồi. Đồng thời, chị còn được phát hiện suy giáp và được phối hợp điều trị nội tiết nhằm tối ưu khả năng làm tổ của phôi.

Thành công sau nhiều lần thử thách

Hành trình IVF vẫn không dễ dàng khi hai lần chuyển phôi tiếp theo chưa thành công, một lần không tạo được phôi. Tuy nhiên, ê-kíp vẫn kiên trì với phác đồ cá thể hóa.

Tháng 7/2025, lần chuyển phôi cuối cùng được thực hiện trong điều kiện tử cung tối ưu. Chỉ 8 ngày sau, chỉ số Beta hCG tăng gần 200 mIU/mL, xác nhận có thai.

Trong thai kỳ, chị đối mặt nguy cơ tiền sản giật cao và phải theo dõi chặt chẽ. Đến tuần 37, bác sĩ quyết định mổ lấy thai khi huyết áp tăng cao. Bé gái nặng 2,4 kg chào đời an toàn, khép lại hành trình gần hai thập kỷ tìm con.

Các chuyên gia cho biết, phụ nữ trên 40 tuổi có dự trữ buồng trứng suy giảm rõ rệt, chất lượng noãn kém, tỷ lệ phôi bất thường nhiễm sắc thể có thể lên tới 60–70%. Điều này làm giảm khả năng thụ thai và tăng nguy cơ sảy thai, biến chứng thai kỳ.

Tuy nhiên, với phác đồ cá thể hóa và phối hợp đa chuyên khoa, nhiều trường hợp vẫn có thể đạt được thành công.

Lời khuyên cho người vô sinh, hiếm muộn lâu năm

Chuyên gia khuyến cáo, các cặp vợ chồng hiếm muộn nên lưu giữ đầy đủ hồ sơ điều trị để bác sĩ đánh giá lại toàn diện, tìm nguyên nhân cốt lõi và tránh lặp lại phương pháp không hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các chuyên khoa như nội tiết, sản khoa và hỗ trợ sinh sản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn từ giai đoạn chuyển phôi đến khi sinh nở.

Phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị đúng hướng có thể giúp rút ngắn hành trình, tối ưu chi phí và mở ra cơ hội làm cha mẹ ngay cả ở tuổi ngoài 40.