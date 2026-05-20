Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Thứ tư, 16:19 20/05/2026 | Dân số và phát triển
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Vô sinh kéo dài 18 năm, nhiều lần IVF thất bại

Chị Giang kết hôn từ năm 2006, từng có thai nhưng không may sảy do tai nạn. Sau đó, đi khám phát hiện tắc hai vòi trứng, mất khả năng mang thai tự nhiên.

Từ năm 2009, vợ chồng chị bắt đầu hành trình IVF, đi qua nhiều bệnh viện lớn từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, chị trải qua 7 chu kỳ kích trứng và 11 lần chuyển phôi nhưng đều thất bại.

Hơn một thập kỷ, toàn bộ kinh tế gia đình dồn vào điều trị hiếm muộn. Cơ thể chị cũng suy kiệt vì hàng nghìn mũi tiêm nội tiết, chu kỳ kinh rút ngắn, dấu hiệu tiền mãn kinh xuất hiện sớm.

Tai biến thai kỳ và nguy cơ mất cơ hội làm mẹ

Năm 2015, chị từng đậu thai nhờ IVF nhưng lại rơi vào tình trạng chửa góc tử cung – một dạng nguy hiểm có thể gây vỡ tử cung. Bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ khối chửa và một phần tử cung để bảo toàn tính mạng.

Biến cố này không chỉ gây tổn thương tâm lý mà còn khiến tử cung suy yếu, làm giảm đáng kể khả năng mang thai về sau. Chị phải tạm dừng điều trị trong 3 năm để hồi phục.

Tìm ra “nguyên nhân ẩn nấp” khiến IVF thất bại

Năm 2023, vợ chồng chị Giang đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội với hy vọng cuối cùng.

Theo ThS.BS Nguyễn Huy Hoàng, trường hợp của chị thuộc nhóm tiên lượng rất kém: AMH chỉ 0,273 ng/mL, tử cung suy yếu, hai vòi trứng tắc, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 10%.

Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ điều trị trước đó, bác sĩ quyết định tìm “nguyên nhân ẩn”. Kết quả nội soi buồng tử cung phát hiện chị bị viêm niêm mạc tử cung mạn tính – yếu tố quan trọng khiến các lần chuyển phôi trước thất bại.

Sau điều trị kháng sinh, niêm mạc tử cung được phục hồi. Đồng thời, chị còn được phát hiện suy giáp và được phối hợp điều trị nội tiết nhằm tối ưu khả năng làm tổ của phôi.

Thành công sau nhiều lần thử thách

Hành trình IVF vẫn không dễ dàng khi hai lần chuyển phôi tiếp theo chưa thành công, một lần không tạo được phôi. Tuy nhiên, ê-kíp vẫn kiên trì với phác đồ cá thể hóa.

Tháng 7/2025, lần chuyển phôi cuối cùng được thực hiện trong điều kiện tử cung tối ưu. Chỉ 8 ngày sau, chỉ số Beta hCG tăng gần 200 mIU/mL, xác nhận có thai.

Trong thai kỳ, chị đối mặt nguy cơ tiền sản giật cao và phải theo dõi chặt chẽ. Đến tuần 37, bác sĩ quyết định mổ lấy thai khi huyết áp tăng cao. Bé gái nặng 2,4 kg chào đời an toàn, khép lại hành trình gần hai thập kỷ tìm con.

Các chuyên gia cho biết, phụ nữ trên 40 tuổi có dự trữ buồng trứng suy giảm rõ rệt, chất lượng noãn kém, tỷ lệ phôi bất thường nhiễm sắc thể có thể lên tới 60–70%. Điều này làm giảm khả năng thụ thai và tăng nguy cơ sảy thai, biến chứng thai kỳ.

Tuy nhiên, với phác đồ cá thể hóa và phối hợp đa chuyên khoa, nhiều trường hợp vẫn có thể đạt được thành công.

Lời khuyên cho người vô sinh, hiếm muộn lâu năm

Chuyên gia khuyến cáo, các cặp vợ chồng hiếm muộn nên lưu giữ đầy đủ hồ sơ điều trị để bác sĩ đánh giá lại toàn diện, tìm nguyên nhân cốt lõi và tránh lặp lại phương pháp không hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các chuyên khoa như nội tiết, sản khoa và hỗ trợ sinh sản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn từ giai đoạn chuyển phôi đến khi sinh nở.

Phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị đúng hướng có thể giúp rút ngắn hành trình, tối ưu chi phí và mở ra cơ hội làm cha mẹ ngay cả ở tuổi ngoài 40.

Người đàn ông 40 tuổi tưởng vô sinh vĩnh viễn, bất ngờ đón liền 2 con gái nhờ làm đúng điều này

GĐXH - Vô sinh nam do vô tinh từng khiến người đàn ông 40 tuổi gần như mất cơ hội làm cha. Tuy nhiên, nhờ điều trị đúng hướng, cặp vợ chồng đã liên tiếp đón 2 con gái sau một thập kỷ hiếm muộn.

Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh

3 nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở phụ nữ, chị em cần biết sớm

Người phụ nữ 31 tuổi suy buồng trứng sớm, nguy cơ vô sinh vì 1 sai lầm khi giảm cân nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 34 tuổi hạnh phúc sinh con sau 5 năm vô sinh không rõ nguyên nhân

Bí ẩn di truyền khiến loài la gần như vô sinh: Vì sao trong hơn 500 năm chỉ có dưới 100 con la sinh con?

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Trên mạng xã hội gần đây lan truyền “bí quyết” bà bầu uống bia pha trứng gà để con sinh ra trắng da. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả, trong khi thức uống này có thể tiềm ẩn rủi ro cho thai nhi.

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đồng thời tạo khí thế lan tỏa hiệu quả các hoạt động ra quân trên địa bàn thành phố trong các ngày 16 và 17/5/2026.

Cách ngủ trưa đúng để phục hồi não bộ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Không chỉ giúp giảm mệt mỏi, một giấc ngủ trưa hợp lý còn có thể cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ bảo vệ não bộ khi tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, ngủ quá lâu hoặc sai thời điểm lại có thể phản tác dụng, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và ảnh hưởng sức khỏe.

Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Áp lực vô sinh đè nặng lên người vợ suốt 3 năm khi chồng từ chối khám, trong khi nguyên nhân vô sinh lại đến từ phía nam giới.

Thiếu nữ 15 tuổi men gan tăng gấp 10 lần, tổn thương gan nặng vì sốt xuất huyết

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sốt xuất huyết ngày thứ 4, thiếu nữ 15 tuổi buồn nôn, men gan tăng vọt gấp 10 lần bình thường, đối mặt nguy cơ tổn thương gan nặng nếu không được theo dõi sát.

3 nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở phụ nữ, chị em cần biết sớm

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hội chứng buồng trứng đa nang, suy buồng trứng và lạc nội mạc tử cung là những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh ở phụ nữ.

4 lý do khiến phụ nữ tiền mãn kinh dễ bị kiệt sức

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Giai đoạn tiền mãn kinh thường được ví như một 'cơn bão ngầm' trong cuộc đời người phụ nữ. Không chỉ dừng lại ở những cơn bốc hỏa hay sự thay đổi về kinh nguyệt, tình trạng kiệt sức có thể bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần.

Mang thai lần 3, sản phụ nặng 140kg đối mặt tiền sản giật nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Mắc tiền sản giật nặng với huyết áp lên tới 197/120 mmHg, sản phụ nặng 140kg đối mặt nguy hiểm đã sinh bé trai nặng 4,6kg, chào đời an toàn.

3 sai lầm phổ biến khi cha mẹ tự nong bao quy đầu cho con

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều cha mẹ vẫn giữ thói quen tự ý nong lột bao quy đầu cho con theo truyền miệng. Tuy nhiên, những can thiệp thô bạo hoặc vệ sinh sai cách có thể gây sẹo xơ và viêm nhiễm. Hãy cùng bác sĩ nam khoa nhận diện 3 sai lầm chí mạng này.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Hải Phòng khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
