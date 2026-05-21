Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Khám vô sinh, phát hiện u tuyến yên sau dấu hiệu bất thường

Kết hôn từ năm 2016, vợ chồng chị Minh mong con suốt nhiều năm nhưng không có kết quả. Chị từng hai lần thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) song đều thất bại.

Đến năm 2019, khi xuất hiện tình trạng tiết dịch núm vú dù không mang thai, chị đi khám và được phát hiện mắc u tuyến yên. Xét nghiệm cho thấy nồng độ prolactin tăng cao gấp 8 lần bình thường, trong khi chụp MRI ghi nhận khối u kích thước 12x10x7 mm.

Theo BS.CKI Phan Ngọc Quý, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tuyến yên là cơ quan điều hòa hormone quan trọng, trong đó có hormone sinh sản. Khi xuất hiện khối u, đặc biệt là u tiết prolactin, cơ thể sẽ bị rối loạn nội tiết, làm tăng prolactin bất thường, từ đó ức chế rụng trứng, giảm chất lượng noãn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thụ thai.

Vô sinh do rối loạn nội tiết do u tuyến yên

Sau khi được chẩn đoán, chị Minh điều trị nội tiết liên tục trong 4 năm và tái khám định kỳ để theo dõi. Kết quả cho thấy nồng độ hormone dần ổn định, khối u thu nhỏ, sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, dù tiếp tục thả tự nhiên thêm 3 năm, chị vẫn chưa thể mang thai. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng kéo dài của rối loạn nội tiết do u tuyến yên, làm suy giảm khả năng sinh sản.

IVF mở ra cơ hội làm mẹ sau 9 năm vô sinh

Năm 2025, ở tuổi 35, chị Minh quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Dựa trên tiền sử bệnh lý và độ tuổi, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa. Sau kích thích buồng trứng, bác sĩ thu được 17 noãn trưởng thành, thực hiện thụ tinh bằng kỹ thuật ICSI. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp theo dõi liên tục quá trình phát triển.

Kết quả thu được 11 phôi chất lượng tốt. Sau khi chọn lọc và chuyển phôi phù hợp, chị Minh đậu thai ngay lần đầu. Thai kỳ diễn tiến thuận lợi, chị sinh một bé gái khỏe mạnh ở tuần 39, khép lại hành trình 9 năm vô sinh nhiều thử thách.

Cảnh báo vô sinh do bệnh nội tiết dễ bị bỏ qua

Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp vô sinh do rối loạn nội tiết như u tuyến yên diễn tiến âm thầm, triệu chứng không rõ ràng nên dễ bị bỏ sót. Một số dấu hiệu cảnh báo gồm tiết dịch núm vú bất thường, rối loạn kinh nguyệt, đau đầu kéo dài hoặc thay đổi thị lực.

Việc điều trị cần tuân thủ đúng trình tự, kiểm soát hormone trước khi can thiệp hỗ trợ sinh sản để nâng cao hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu vợ chồng quan hệ đều đặn, không dùng biện pháp tránh thai trong một năm (hoặc 6 tháng với phụ nữ trên 35 tuổi) mà chưa có thai, nên đi khám sớm để được chẩn đoán nguyên nhân. Phát hiện sớm và điều trị đúng hướng sẽ giúp rút ngắn hành trình “tìm con”, đồng thời tăng cơ hội làm cha mẹ an toàn và bền vững.