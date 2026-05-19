Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Điều kiện, thủ tục hưởng chế độ
Về điều kiện hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, Nghị định quy định lao động nữ sinh con thứ hai, lao động nam khi vợ sinh con thứ hai được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH và được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số, nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Lao động nữ sinh con mà tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống; Lao động nam có vợ sinh con mà tại thời điểm sinh, người vợ có một con đẻ còn sống.
Nghị định cũng nêu rõ, trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật BHXH sẽ không được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai theo quy định nêu trên.
Về thủ tục hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, việc giải quyết được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH và quy trình giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Người kê khai hồ sơ đề nghị hưởng chế độ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai.
Mức hỗ trợ tài chính khi sinh con
Nghị định quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp sau: Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp trên thì được hưởng một mức hỗ trợ.
Nghị định quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí khi sinh con như sau: Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu (gọi chung là UBND cấp xã) căn cứ thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và các cơ sở dữ liệu có sẵn để quyết định hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định cùng với thời điểm đăng ký khai sinh.
Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đối với trường hợp phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi có hiệu lực từ 1/1/2027.
Phụ nữ mang thai được khám, sàng lọc trước sinh 4 bệnh cơ bản
Nghị định số 168/2026/NĐ-CP cũng quy định cụ thể phạm vi, đối tượng khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh.
Theo đó, phụ nữ mang thai được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản gồm: hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).
Trẻ sơ sinh được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc sơ sinh đối với 5 bệnh cơ bản gồm: suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng.
Nghị định cũng quy định rõ mức hỗ trợ tài chính, phương thức thực hiện và lộ trình ưu tiên khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh. Cụ thể, mức hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh trước sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá 900.000 đồng/trường hợp; đối với sàng lọc sơ sinh, mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 600.000 đồng/trường hợp.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói dịch vụ thì thực hiện mức hỗ trợ tài chính theo giá gói dịch vụ được phê duyệt. Mức hỗ trợ trên được chi trả trực tiếp cho cơ sở y tế thu thập mẫu và cơ sở y tế thực hiện các kỹ thuật sàng lọc.
