Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình
GĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.
Một bé trai 7 tuổi (Lào Cai) vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật khẩn cấp để giữ lại bàn tay trái sau tai nạn nghiêm trọng do máy bào vỏ quế tự chế cuốn vào khi đang hoạt động. Sự việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn thương tích ở trẻ em từ các thiết bị sản xuất trong gia đình.
Dập nát tay vì nghịch máy bào vỏ quế
Theo người nhà, gia đình có nhiều năm làm nghề sản xuất quế. Trước đây, công đoạn bào vỏ chủ yếu làm thủ công, nhưng để tăng năng suất, gần đây gia đình đưa vào sử dụng máy có trục lăn quay tốc độ cao. Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.
Sau khoảng 6 tiếng kể từ khi xảy ra tai nạn, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng cẳng tay và bàn tay, nhiều cấu trúc bị dập nát, nguy cơ ảnh hưởng nặng nề đến chức năng vận động. Các bác sĩ nhanh chóng kiểm soát chảy máu, đánh giá tổn thương và hội chẩn liên chuyên khoa trước khi quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ để giữ lại bàn tay
ThS.BSCKII Nguyễn Vũ Hoàng, Khoa Chỉnh hình, cho biết đây là ca chấn thương đặc biệt phức tạp khi nhiều gân gấp, mạch máu và thần kinh bị đứt rách, dập nát nghiêm trọng. Ê-kíp phải cân nhắc kỹ lưỡng để phục hồi các cấu trúc quan trọng nhất, nhằm giữ lại chức năng vận động cơ bản cho bàn tay, đồng thời tái tạo hệ thống giữ gân để các ngón tay có thể vận động đúng trục.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, các bác sĩ tiến hành nối mạch máu, gân, thần kinh, che phủ phần mềm và sắp xếp lại cấu trúc giải phẫu. Sau mổ, bàn tay trẻ hồng ấm trở lại, tuần hoàn các ngón tay phục hồi tốt. Chỉ vài giờ sau phẫu thuật, bệnh nhi đã có thể cử động nhẹ các ngón tay theo hướng dẫn.
Sau hai tuần điều trị, trẻ hồi phục tích cực và được xuất viện. Tuy nhiên, để phục hồi hoàn toàn chức năng bàn tay, bệnh nhi cần tiếp tục theo dõi và tập phục hồi chức năng theo từng giai đoạn.
Nguy cơ tai nạn từ máy móc tự chế trong gia đình
Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo các loại máy móc tự chế, đặc biệt là thiết bị có trục quay tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ. Nhiều gia đình sản xuất tại nhà nhưng chưa có biện pháp đảm bảo an toàn, dễ dẫn đến những sự cố đáng tiếc.
Các chuyên gia khuyến cáo cần bố trí khu vực sản xuất riêng biệt, có hàng rào ngăn cách trẻ em; lắp đặt lưới hoặc nắp che chắn cho máy; khóa nguồn điện khi không sử dụng và trang bị cơ chế ngắt khẩn cấp để hạn chế rủi ro.
Khi xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện, sơ cứu cầm máu đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất. Với trường hợp đứt rời chi thể, cần bọc trong gạc sạch, cho vào túi kín và bảo quản lạnh đúng cách để tăng cơ hội nối ghép thành công.
Các bác sĩ nhấn mạnh, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy việc đảm bảo an toàn trong môi trường sống và sản xuất là yếu tố then chốt để bảo vệ trẻ nhỏ.
