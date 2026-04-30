Hà Nội: Người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 - Phạm Tu

Thứ năm, 15:38 30/04/2026 | Đời sống
GĐXH - Sau gần một thập kỷ "án binh bất động" và trở thành điểm đen ùn tắc kinh niên, nút giao đường 70 - Phạm Tu (TP Hà Nội) hiện đang chứng kiến những chuyển động quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Với "tối hậu thư" từ người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô, dự án nghìn tỷ này đang chạy đua với thời gian để khánh thành vào cuối năm 2026.

Dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An (đường Phạm Tu) có tổng vốn đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng, trong đó phần giá trị nút giao đường Phạm Tu với đường 70 là gần 786 tỷ đồng; giá trị hợp đồng BT là hơn 1.551 tỷ đồng.

Dù tuyến chính đã đưa vào sử dụng từ năm 2020, nhưng hạng mục cầu vượt trực thông dài 255m tại nút giao với đường 70 – trị giá gần 786 tỷ đồng – vẫn đang trong tình trạng "đắp chiếu" từ năm 2018 do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội ngày 30/4, tại khu vực dự án đi qua trên địa bàn các phường Thanh Liệt, Hà Đông và Kiến Hưng công tác tháo dỡ, hạ giải công trình đang được đẩy nhanh tiến độ.

Trên hiện trường, máy xúc được huy động tối đa để phá dỡ các khối bê tông kiên cố.

Hàng loạt hộ dân nằm trong diện di dời đã chủ động thu dọn đồ đạc, tháo dỡ mái tôn để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công

Những ngôi nhà tầng kiên cố nay đã được tháo dỡ cửa, đập bỏ các mảng tường để lộ ra khung xương gạch đá ngổn ngang.

Công tác tháo dỡ, di chuyển đồ đạc của các hộ dân còn lại vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Nhiều gia đình đang chuyển đồ đạc đến nơi ở mới sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền. Trước đó, UBND phường Thanh Liệt cũng tổ chức bốc thăm đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện.


Bà T., một hộ dân đang khẩn trương di dời tài sản, chia sẻ: “Gia đình tôi sinh sống ổn định ở đây lâu rồi nên khi phải di chuyển đi nơi khác cũng buồn lắm. Nhưng sau khi được chính quyền giải thích cặn kẽ, hiểu được tầm quan trọng của cầu vượt này đối với giao thông Thủ đô, chúng tôi đồng thuận bàn giao. Mong rằng việc đền bù sát sao để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.”

Tại buổi kiểm tra thực tế mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đưa ra những chỉ đạo đanh thép, yêu cầu các phường phải chốt rõ tiến độ bàn giao mặt bằng còn lại (khoảng 0,763ha), trong đó phường Kiến Hưng phải hoàn thành bàn giao trước ngày 1/5; Phường Thanh Liệt xử lý dứt điểm các vướng mắc trước ngày 15/5; Phường Hà Đông bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất ngày 30/5.

Bí thư nhấn mạnh, không được phép nể nang với các trường hợp "nhờn luật" gây bức xúc trong nhân dân, đồng thời yêu cầu nhà thầu phải tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng sạch. Đặc biệt, việc xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến điện cao thế 110kV và 220kV, phải được phối hợp thực hiện song song để đảm bảo mốc tiến độ hoàn thành toàn bộ nút giao trước ngày 31/12/2026.

Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, "vết sẹo" hạ tầng tại nút giao đường 70 - Phạm Tu kỳ vọng sẽ sớm được chữa lành, khép kín một mạch máu giao thông quan trọng phía Tây Nam Thủ đô.

Hà Nội tháo dỡ nhà cửa nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 năm 2026 - Ảnh 17.Hiện trạng dự án mở rộng đường hơn 3.300 tỷ vừa được Chủ tịch Hà Nội 'thúc' tiến độ

GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, dự án nâng cấp và mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) được kỳ vọng là "mạch máu" giao thông quan trọng giải tỏa áp lực cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội tháo dỡ nhà cửa nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 năm 2026 - Ảnh 18.Cận cảnh cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm chuẩn bị được giải cứu ở Hà Nội

GĐXH - Sau 5 năm "đắp chiếu" vì vướng giải phóng mặt bằng, dự án cầu vượt nút giao Phạm Tu – tỉnh lộ 70 – Phúc La tại huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) sắp được “giải cứu” khi Hà Nội lên kế hoạch thu hồi đất của gần 200 hộ dân trong quý II/2025.

Hà Nội tháo dỡ nhà cửa nhường đất cho dự án cầu vượt đường 70 năm 2026 - Ảnh 19.Hiện trạng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp chuẩn bị được mở rộng

GĐXH - Nhằm cải thiện tình trạng giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) với chiều dài khoảng 1,6km, quy mô mặt cắt ngang 50m.



Cận cảnh cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm chuẩn bị được giải cứu ở Hà Nội

Cận cảnh cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm chuẩn bị được giải cứu ở Hà Nội

Hiện trạng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp chuẩn bị được mở rộng

Hiện trạng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp chuẩn bị được mở rộng

Hà Nội: Mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển gấp 5 lần

Hà Nội: Mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển gấp 5 lần

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Hà Nội: Người dân chật vật khi đi qua nút 'thắt cổ chai' ở cầu vượt Mai Dịch

Hà Nội: Người dân chật vật khi đi qua nút 'thắt cổ chai' ở cầu vượt Mai Dịch

Cùng chuyên mục

Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8% từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Hà Nội giải quyết được 17 điểm ùn tắc trong quý I

Hà Nội giải quyết được 17 điểm ùn tắc trong quý I

Đời sống - 2 giờ trước

Trong quý I/2026, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Qua đó đã xử lý được 17 điểm ùn tắc; TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí.

Phía sau những màn hình giữ nhịp giao thông Thủ đô

Phía sau những màn hình giữ nhịp giao thông Thủ đô

Đời sống - 4 giờ trước

Bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khi nhiều người tạm gác công việc để trở về bên gia đình, tại Trung tâm điều khiển giao thông, những màn hình vẫn sáng, những cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Từ đây, từng tuyến đường, từng nút giao, từng dòng phương tiện được theo dõi liên tục, góp phần giữ cho nhịp giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn.

Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026

Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sổ đỏ được gọi là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Năm 2026, khi làm sổ đỏ người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ oi bức kèm mưa vào chiều tối.

Hà Nội: Danh sách 108 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4

Hà Nội: Danh sách 108 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 28/4 - 29/4), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

4 con giáp sống nguyên tắc: Thà vất vả chứ nhất quyết không cầu cạnh ai

4 con giáp sống nguyên tắc: Thà vất vả chứ nhất quyết không cầu cạnh ai

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những người sẵn sàng tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần, nhưng cũng có những con giáp lại chọn cách âm thầm tự mình vượt qua tất cả.

Lịch sử và ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 30.4

Lịch sử và ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 30.4

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 30.4.2026, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng 30.4.1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đời

Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đời

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày sinh Âm lịch từ lâu đã được coi là một cách để dự đoán phần nào vận mệnh mỗi người. 12 con giáp nữ sinh vào những ngày "kém may" sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm.

Đây mới là địa điểm lý tưởng hấp dẫn, độc đáo trong những ngày nghỉ cực chill

Đây mới là địa điểm lý tưởng hấp dẫn, độc đáo trong những ngày nghỉ cực chill

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bạn đang tìm địa điểm du lịch cho những ngày nghỉ lễ vừa sống ảo cực chill vừa tránh được cái nóng đầu hè? Bài viết này tổng hợp những nơi từ trong nhà mát lạnh, ngoài trời đẹp mê ly cho đến các khu nghỉ dưỡng ngoại thành lý tưởng.

Xem nhiều

Bề ngoài khiêm tốn, bên trong đa tài: 4 con giáp thực lực 'không phải dạng vừa'

Bề ngoài khiêm tốn, bên trong đa tài: 4 con giáp thực lực 'không phải dạng vừa'

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người điềm đạm, không phô trương nhưng lại sở hữu năng lực vượt trội.

Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đời

Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đời

Đời sống
Danh sách hơn 800 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội ở Bắc Ninh

Danh sách hơn 800 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội ở Bắc Ninh

Đời sống
Lịch sử và ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 30.4

Lịch sử và ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 30.4

Đời sống
4 con giáp sống nguyên tắc: Thà vất vả chứ nhất quyết không cầu cạnh ai

4 con giáp sống nguyên tắc: Thà vất vả chứ nhất quyết không cầu cạnh ai

Đời sống

