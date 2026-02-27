Hai lần vào bếp của Huỳnh Thanh Tuyền gây chú ý

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987, từng là chân dài đình đám làng giải trí. Cô được yêu thích nhờ gương mặt đẹp, má lúm đồng tiền duyên dáng, hình thể chuẩn, chiều cao 1,77 m. Những năm giữa thập niên 2000, Huỳnh Thanh Tuyền liên tục góp mặt trong các show thời trang lớn và chụp nhiều bộ ảnh bikini. Cô đoạt giải "Thí sinh có nụ cười đẹp nhất" Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, Giải vàng Ngôi sao người mẫu thế hệ mới 2008, giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, được đề cử thi Hoa hậu Bikini quốc tế 2009.

Tháng 10/2009, người đẹp 8X bất ngờ lên xe hoa với Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh - "ông trùm truyền thông" sản xuất các chương trình truyền hình nổi tiếng. Sau đám cưới, cô rút khỏi showbiz, sống kín tiếng. Vợ chồng Thanh Tuyền hiện có 4 con (ba trai, một gái).

Sau gần 20 năm rời showbiz chăm lo cho tổ ấm nhỏ, thi thoảng Huỳnh Thanh Tuyền chia sẻ những kinh nghiệm nấu nướng trên trang cá nhân. Và lần nào, cô cũng gây chú ý vì những công thức nấu ăn đơn giản nhưng qua bàn tay cô mọi thứ trở nên đẹp đẽ và ngon miệng.

Món nui sốt phô mai được các con Huỳnh Thanh Tuyền mê tít

Cô tiết lộ công thức món Mac & Cheese được các con yêu thích, "đòi mẹ nấu ít nhất một tuần một lần".

Món nui sốt phô mai của Huỳnh Thanh Tuyền được các con hưởng ứng, đòi mẹ làm hàng tuần.

Nguyên liệu (dành cho 4 phần ăn)

- 200g nui ống loại nhỏ

- 2 muỗng canh bơ lạt

- 2 muỗng canh bột mì

- 500ml sữa tươi không đường

- 150g phô mai cheddar (bào sợi)

- 50g phô mai mozzarella (tăng độ kéo sợi, tùy chọn)

- Muối, tiêu

Cách làm

Luộc nui

- Đun sôi nui với nước và chút muối đến khi vừa chín tới.

- Đổ nui ra rá, xả nhanh với nước lạnh, để ráo.

Làm sốt phô mai

- Đun chảy bơ lạt.

- Cho bột mì vào, khuấy đều 1 - 2 phút cho chín bột.

- Từ từ rót sữa, vừa rót vừa khuấy để không vón cục.

- Giảm lửa nhỏ, cho phô mai cheddar và mozzarella vào, khuấy đến khi tan chảy mịn.

- Nêm muối, tiêu vừa khẩu vị.

Trộn nui

- Cho nui đã luộc vào nồi sốt, đảo đều cho thấm.

Nướng vàng

- Đổ nui vào tô hay khay nướng, rắc thêm ít phô mai lên trên. Nướng 220°C trong 15 phút cho mặt phô mai vàng giòn.

Thành phẩm món Mac & Cheese có màu đẹp mắt, lớp chesse trên cùng được nướng xém nhẹ, nui mềm quyện vị béo ngậy.

Món bánh mì bơ tỏi nhanh gọn

Huỳnh Thanh Tuyền cho biết cô rất tâm đắc với món này bởi công thức đơn giản nhưng 'ăn cuốn vô cùng'.

Nguyên liệu

- 6 lát bánh mì sandwich

- 5 tép tỏi

- Một ít dầu ô liu

- 40–50g bơ lạt (để mềm)

- Ngò tây (hoặc ngò rí)

- Một ít muối

- Ớt khô xay

- Phô mai tùy thích (cheddar + mozzarella)

Huỳnh Thanh Tuyền cho biết món bánh mì phô mai tỏi nướng lò được các con cô ‘rất mê’ mà cách làm không quá phức tạp.

Cách làm

- Băm nhỏ 5 tép tỏi. Cho một ít dầu ô liu vào chảo, phi tỏi đến khi vàng nhẹ và hơi cháy xém cạnh để dậy mùi. Tắt bếp, để nguội bớt.

- Làm hỗn hợp phết bánh: Trộn bơ lạt mềm, tỏi đã phi, ngò, một ít muối, ớt khô xay mịn. Phết đều hỗn hợp lên từng lát bánh mì. Rắc cheddar và mozzarella lên trên.

- Làm nóng lò 180°C. Nướng khoảng 15 phút đến khi mặt trên vàng đẹp, phô mai chảy và hơi xém cạnh. Thưởng thức khi còn nóng để phô mai kéo sợi ngon nhất.

