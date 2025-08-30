Đi làm ngày Quốc khánh 2/9, người lao động được hưởng tới 490% lương
GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động, đi làm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, người lao động được trả lương làm thêm giờ.
Đi làm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, mức lương người lao động được hưởng thế nào?
Theo Thông báo số 6150 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kéo dài từ thứ Bảy ngày 30/8 đến hết thứ Ba ngày 2/9 (dương lịch).
Trong đó có 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo luật và 2 ngày nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật), tổng cộng 4 ngày.
Trường hợp người lao động đi làm vào ngày lễ 2/9/2025 được hưởng mức lương theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể:
- Nếu người lao động đi làm vào ban ngày thì được hưởng mức lương gồm:
+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.
+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.
- Nếu người lao động đi làm vào ban đêm thì được hưởng mức lương gồm:
+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.
+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.
+ 30% mức tiền lương đi làm thêm vào ban đêm.
+ 60% mức tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.
Như vậy, người lao động đi làm vào ngày lễ 2/9/2025 sẽ được nhận mức lương như sau:
- Nếu người lao động thêm giờ vào ban ngày thì người lao động được hưởng ít nhất bằng 400% tiền lương.
- Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được hưởng ít bằng 490% tiền lương.
Cơ quan có bắt buộc phải thưởng người lao động dịp lễ 2/9?
Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng nói chung và tiền thưởng cho người lao động dịp lễ Quốc khánh không mang tính bắt buộc mà do người sử dụng lao động quyết định dựa vào kết quả kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan quản lý lao động và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Trong trường hợp đơn vị quản lý lao động có quy định rõ điều kiện, quy chế thưởng hoặc có điều khoản cụ thể trong hợp đồng đối với người lao động, người lao động có thể xem xét đối chiếu.
Trường hợp người lao động đã thỏa mãn điều kiện thưởng thì công ty phải thưởng theo đúng quy định tại quy chế thưởng hoặc các điều khoản đã ký kết tại hợp đồng lao động.
Người lao động có được ứng tiền lương trước khi nghỉ lễ 2/9 không?
Theo Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 quy định tạm ứng tiền lương như sau:
- Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.
- Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.
Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.
- Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.
Theo quy định nêu trên, người lao động được phép ứng lương trước khi nghỉ lễ 2/9 do các bên tự thỏa thuận với nhau.
