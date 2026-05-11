Giờ sinh Âm lịch của người luôn tự tin: Trung niên tiền bạc dư dả

Người sinh giờ Thìn Âm lịch (7h – 9h sáng): Càng trưởng thành càng thành công

Người sinh giờ Thìn Âm lịch có khả năng nhìn nhận thực tế tốt, biết mình cần gì và nên đi theo con đường nào. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người có giờ sinh Âm lịch vào khung giờ Thìn thường sở hữu tính cách hòa đồng, chăm chỉ và cực kỳ nghiêm túc trong công việc.

Họ là kiểu người luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trước mọi việc nên rất hiếm khi rơi vào trạng thái mất phương hướng.

Những người này có khả năng nhìn nhận thực tế tốt, biết mình cần gì và nên đi theo con đường nào. Chính sự tỉnh táo ấy giúp họ dễ nắm bắt cơ hội trong sự nghiệp, từng bước tạo dựng vị thế riêng.

Điểm nổi bật của người sinh giờ Thìn Âm lịch là khả năng đối nhân xử thế khéo léo. Dù ở độ tuổi nào, họ cũng không ngừng học hỏi và cố gắng hoàn thiện bản thân.

Nhờ vậy, trước tuổi trung niên, họ thường đã đạt được những thành tựu đáng nể.

Càng về sau, không gian phát triển của họ càng rộng mở. Người sinh vào khung giờ này còn dễ gặp quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài vận ngày càng hanh thông.

Người sinh giờ Tý Âm lịch (23h – 1h đêm): Lạc quan trời sinh, càng lớn tuổi càng giàu

Người sinh giờ Tý Âm lịch thường có nội tâm vững vàng, làm việc chắc chắn và không dễ bỏ cuộc. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người có giờ sinh Âm lịch vào giờ Tý thường mang tính cách hào phóng, tích cực và rất đáng tin cậy. Họ luôn giữ thái độ lạc quan trước cuộc sống nên dễ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh.

Những người này không thích suy nghĩ tiêu cực hay tự làm khó bản thân. Chính vì tâm thế thoải mái và sự kiên định đã giúp họ dễ dàng vượt qua trở ngại để tiến tới thành công.

Người sinh giờ Tý Âm lịch thường có nội tâm vững vàng, làm việc chắc chắn và không dễ bỏ cuộc.

Càng trưởng thành, họ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, các mối quan hệ xã hội cũng ngày một tốt hơn.

Trước khi bước vào tuổi trung niên, đa số người sinh giờ này đã xây dựng được cuộc sống khá giả, tiền bạc dư dả. Thành công của họ khiến nhiều người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.

Người sinh giờ Dần Âm lịch (3h – 5h sáng): Bản lĩnh mạnh mẽ, dễ đổi đời nhờ chính mình

Người sinh giờ Dần Âm lịch sở hữu tinh thần tích cực, tư duy sáng tạo và đặc biệt không ngại thử thách. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh giờ Dần Âm lịch thường có tính cách trầm ổn nhưng vô cùng mạnh mẽ bên trong. Họ sở hữu tinh thần tích cực, tư duy sáng tạo và đặc biệt không ngại thử thách.

Điều đáng quý ở những người này là lòng can đảm đi kèm sự tỉnh táo. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng, dù gặp khó khăn cũng không dễ lùi bước.

Người sinh vào khung giờ này thường có đầu óc nhanh nhạy, tầm nhìn xa và khả năng xử lý vấn đề khá tốt. Những trở ngại trong công việc đôi khi lại trở thành cơ hội để họ bứt phá mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, người sinh giờ Dần Âm lịch thường gặp nhiều vận may trên con đường kinh doanh hoặc lập nghiệp.

Họ có khả năng thoát nghèo, đổi đời nhờ chính năng lực của mình và thường sớm tận hưởng cuộc sống sung túc trước tuổi trung niên.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Tháng sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được quý, cuộc sống ít phiền não GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường được lòng mọi người, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống nhờ đó cũng bình an, ít muộn phiền.

Theo Sina