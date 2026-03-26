Chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ cấm phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên

Thứ năm, 16:09 26/03/2026 | Thời sự
GĐXH - Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ 9 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông theo cả hai chiều trên cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ.

Theo Báo Chính phủ, ngày 26/3, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ dự án sửa chữa đột xuất phần đường bộ hai bên cầu Long Biên.

Thời gian thực hiện từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026 (60 ngày).

Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời, phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm, cấm toàn bộ phương tiện trong thời gian thi công.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, từ 9 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông theo cả hai chiều trên cầu Long Biên. Ảnh minh họa: TL

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng đường Long Biên 1, Long Biên 2 - đường Long Biên – Xuân Quan - rẽ đi lên cầu Chương Dương.

Cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề trong thời gian thi công.

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) từ Yên Phụ, Hàng Đậu có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng đường Trần Nhật Duật - đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương - đi lên cầu Chương Dương.

Hướng từ đường Trần Quang Khải, đê 401 - đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương - đi lên cầu Chương Dương.

Trong thời gian cấm cầu Long biên, Hà Nội cho phép xe đạp lưu thông 2 chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.

Các phương tiện giao thông di chuyển thế nào trong ngày đầu cấm cầu Thăng Long?

GiadinhNet - Sáng 28/7, cơ quan chức năng đã tiến hành cấm tuyệt đối các phương tiện ô tô di chuyển lên tầng 2 cầu Thăng Long (Hà Nội) để phục vụ việc sửa chữa. Trong thời gian này, các phương tiện giao thông được hướng dẫn di chuyển qua nhiều cây cầu khác ở Hà Nội.

Bão số 10: Hai tàu bị chìm, Quảng Ninh cấm cầu Bãi Cháy

Bão số 10: Hai tàu bị chìm, Quảng Ninh cấm cầu Bãi Cháy

Nghỉ học, cấm biển, cấm cầu, di dân… vì bão số 3

Nghỉ học, cấm biển, cấm cầu, di dân… vì bão số 3

Công an xác định nguyên nhân ban đầu ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội)

GĐXH - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội) khiến 2 người nhập viện là do tài xế buồn ngủ.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27–28/3, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây ra mưa rào và dông. Các khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm nhẹ.

Tin sáng 26/3: Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững; Thời tiết cực đoan: Nam Bộ nắng gắt, Bắc Bộ đón đợt nóng sớm

GĐXH - Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 ghi nhận những điều chỉnh quan trọng về quy chế và quyền lợi dự tuyển; Thời tiết cả nước bắt đầu có đợt nắng nóng diện rộng.

Tìm thấy thêm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông ở Phú Thọ

GĐXH - Tối 25/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu chở hàng xảy ra trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội.

Siết chặt xử phạt vi phạm đường sắt, mức phạt cao nhất 30 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, trong đó siết chặt các chế tài đối với hoạt động kinh doanh đường sắt.

Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững

Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 ghi nhận những điều chỉnh quan trọng về quy chế và quyền lợi dự tuyển. Việc nắm vững lộ trình cũng như các quy tắc xét tuyển mới sẽ là "chìa khóa" giúp sĩ tử tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào những ngôi trường mong muốn.

Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

GĐXH - Ông Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi, quê Ninh Bình) nói: "Lúc đó thấy trên nhà người ta có nhiều người mắc kẹt quá, tôi lấy cây sắt phá hết các cửa sổ cho nó thoát khói, thoát khí ra ngoài thì người bên trong mới không bị ngạt”.

Điểm danh số đợt không khí lạnh còn tràn về nước ta trong tháng 3 này

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ nay đến hết tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu, chỉ xuất hiện khoảng 1-2 đợt, chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực miền Bắc, nhiệt độ ít biến động.

Hà Nội: Camera AI 'bắt lỗi' hơn 19.000 trường hợp sau 3 tháng

GĐXH - Sau 3 tháng đi vào vận hành, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực, từ xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm đến điều hành giao thông theo thời gian thực, góp phần từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Nguyên nhân cầu ngàn tỷ 'biểu diễn nghệ thuật' hằng đêm nhưng chưa thể thông xe

GĐXH - Dù các hạng mục chính của cầu cơ bản hoàn thành, đèn led thường xuyên trình chiếu đẹp mắt nhưng việc thông xe vẫn khó trong tương lai gần. Hiện còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tới

Nhân chứng kể giây phút bắc thang giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Công an xác định nguyên nhân ban đầu ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội)

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

