Chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ cấm phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Báo Chính phủ, ngày 26/3, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ dự án sửa chữa đột xuất phần đường bộ hai bên cầu Long Biên.

Thời gian thực hiện từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026 (60 ngày).

Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời, phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm, cấm toàn bộ phương tiện trong thời gian thi công.

Ảnh minh họa: TL

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng đường Long Biên 1, Long Biên 2 - đường Long Biên – Xuân Quan - rẽ đi lên cầu Chương Dương.

Cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ phường Hoàn Kiếm sang phường Bồ Đề trong thời gian thi công.

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) từ Yên Phụ, Hàng Đậu có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng đường Trần Nhật Duật - đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương - đi lên cầu Chương Dương.

Hướng từ đường Trần Quang Khải, đê 401 - đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương - đi lên cầu Chương Dương.

Trong thời gian cấm cầu Long biên, Hà Nội cho phép xe đạp lưu thông 2 chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.