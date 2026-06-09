Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về?

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Không khí lạnh thay đổi thời tiết Hà Nội và miền Bắc thế nào?

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về gây mưa dông khá mạnh khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Gió mùa cùng với mưa khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu.

Dự báo không khí lạnh kèm theo rãnh áp thấp tiếp tục dồn sâu xuống, đồng thời hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh khiến mưa lớn mở rộng toàn khu vực Bắc Bộ.

Trong đó các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ chính là trọng tâm mưa to đến rất to với lượng mưa từ 80-160mm, có nơi mưa rất to với lượng trên 250mm.

Các nơi khác của Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội mưa với lượng từ 20-50mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Gió mùa về ngay sau thời tiết nắng nóng khiến không khí bị xáo trộn mạnh, cảnh báo dễ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Bên cạnh đó mưa lớn cũng có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở triền đồi núi; ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị.

Do có mưa, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ trời dịu mát. Mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Dự báo thời tiết mát mẻ còn kéo dài khoảng 2-3 ngày.

Không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Do có mưa nên nắng nóng ở Trung Bộ cũng dịu dần. Vùng nắng nóng thu hẹp chỉ còn từ Quảng Trị đến phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ dao động từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ thứ Tư, đợt nắng nóng này sẽ kết thúc.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng, về chiều tối có mưa dông rải rác. Cục bộ có điểm mưa to trên 70mm, trong mưa dông dễ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Do có mưa, thời tiết Hà Nội mát mẻ, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 9/6 đến ngày 10/6:

- Bắc Bộ: Khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông, riêng ngày 10/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 10/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng ngày 10/6 có nắng nóng cuc bộ.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 10/6 đến ngày 18/6:

- Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 13/6, có nắng nóng cục bộ; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Từ đêm 10-11/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 13/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Khu vực Trung Trung Bộ: Từ đêm 10-11/6 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 13/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội lại sắp có mưa dông kèm sấm sét, gió giật mạnh? GĐXH - Theo dự báo, trong những giờ tới, nhiều phường xã khu vực Hà Nội khả năng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.