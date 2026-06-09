Tin sáng 9/6: Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua; Giá vàng trong nước lao dốc không phanh
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh phía Bắc ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 8/6; Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg...
Tháng 6 đón không khí lạnh là hiện tượng chưa từng xuất hiện hơn 10 năm qua
Các chuyên gia nhìn nhận thời điểm đầu tháng 6 đã sang hè nhưng vẫn có không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta cũng không phải là chuyện chưa từng xuất hiện.
Thống kê từ năm 1979 đến 2025 (47 năm) trong tháng 6 xảy ra 25 đợt không khí lạnh, trung bình là 0,53 đợt/năm; còn tính từ năm 1991 đến nay (35 năm) số đợt không khí lạnh giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6, trung bình là 0,2 đợt/năm.
Đáng chú ý từ năm 2014 đến năm 2025 không xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6; như vậy có thể thấy theo sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ trái đất ấm lên, việc xuất hiện các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn.
Về diễn biến của đợt không khí lạnh, dự báo từ chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.
Từ 1/7, người khám bệnh trái tuyến được Bảo hiểm y tế thanh toán tới 50%
Ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực theo Luật BHYT, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo BHXH Việt Nam, điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp.
Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản đạt trên 50 điểm, cơ sở tạm xếp cấp cơ bản hoặc cơ sở cấp chuyên sâu mà trước 1/1/2025 được xếp tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của mình.
Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.
Sức khỏe nam sinh lớp 8 trong vụ bạo lực học đường tiến triển tốt
Ngày 8/6, liên quan đến vụ việc nam sinh Đ.M.H, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh, Lâm Đồng), bà Trần Thị Kim Vân (mẹ em H) đã chia sẻ trên Lao Động về sức khỏe con trai mình.
Theo bà Vân, suốt hơn 20 ngày qua, bà và chồng gác lại tất cả mọi công việc gia đình, thay phiên nhau túc trực, chăm sóc con tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh.
Sau thời gian điều trị tích cực của các y, bác sĩ tại bệnh viện, đến nay sức khỏe em H đã có những chuyển biến tích cực, thỉnh thoảng có thể mở mắt và có phản ứng nhẹ ở tay, chân.
Tuy nhiên, sức khỏe vẫn còn yếu và cần được theo dõi, chăm sóc đặc biệt trong thời gian dài.
"Suốt hơn 20 ngày qua, vợ chồng tôi gác hết mọi công việc của gia đình để dành hết thời gian chăm sóc tại bệnh viện.
Thấy sức khỏe cháu có chuyển biến, là người làm mẹ, tôi rất vui. Giờ chỉ mong con sớm hồi phục, sức khỏe ổn định để sớm về với gia đình và tiếp tục quay lại trường học tập", bà Vân chia sẻ.
Bà Vân cho biết thêm, trong thời gian qua, đại diện lãnh đạo UBND xã Di Linh, nhà trường đã đến bệnh viện thăm, nắm tình hình và chia sẻ cùng với gia đình.
Cùng với đó, một số phụ huynh có con em liên quan đến sự việc đã đến thăm hỏi và động viên.
Giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng kết thúc phiên giao dịch 8/6
Theo Người lao động, trưa 8/6, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, giao dịch quanh mức 4.291 USD/ounce, giảm gần 25 USD/ounce so với đầu phiên sáng và mất khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước.
Không chỉ vàng, bạc thế giới cũng tiếp tục suy yếu khi mất hơn 2,1% giá trị, xuống còn 66,8 USD/ounce. Cả hai kim loại quý đang trong giai đoạn dò đáy nhiều tháng qua khi đồng USD duy trì trên mốc 100 điểm và neo ở vùng cao nhất trong khoảng ba tháng.
Diễn biến bất lợi của thị trường quốc tế nhanh chóng kéo giá vàng và bạc trong nước giảm sâu vào chiều 8/6.
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống còn 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 2,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Tương tự, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra.
Với mức giảm mạnh này, giá vàng trong nước đã rơi xuống vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2026.
Thị trường bạc cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống. Bạc miếng của các thương hiệu như SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý, DOJI hiện được giao dịch quanh mức 2,53 triệu đồng/lượng mua vào và 2,61 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm khoảng 40.000 đồng/lượng.
Trong khi đó, bạc thỏi (bạc ký) được các doanh nghiệp niêm yết ở mức khoảng 69,5 triệu đồng/kg mua vào và 71,9 triệu đồng/kg bán ra. Tại một số đơn vị như Ancarat, giá bạc ký đã giảm xuống dưới mốc 70 triệu đồng/kg.
Các địa phương sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn cấp xã
Theo Công văn 597/TTg-TCCV, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6, thông tin trên Lao Động.
Tại Hải Phòng, các tổ chức hành chính thuộc 113 UBND xã, phường, đặc khu (trừ đặc khu Bạch Long Vĩ) được cơ cấu 3 phòng chuyên môn và 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, gồm: Văn phòng HĐND và UBND (Văn phòng UBND đối với đặc khu Bạch Long Vĩ); Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu)/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường); Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh quyết định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn được áp dụng tại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá bình quân 4,5 tổ chức (bao gồm các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công)/ĐVHC cấp xã.
Như vậy, thành phố Hải Phòng sẽ được tăng thêm tối đa 56 phòng chuyên môn.
Tương tự, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai tổ chức lại các phòng chuyên môn. Tỉnh Ninh Bình tách Phòng Kinh tế (đối với xã)/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) thành 2 Phòng là Phòng Kinh tế (đối với xã)/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) và Phòng Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời bố trí số lượng phòng tăng thêm tối đa 64/129 ĐVHC cấp xã.
Tỉnh Bắc Ninh thực hiện tách Phòng Kinh tế (đối với xã)/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) thành 2 Phòng theo nguyên tắc: Ưu tiên ĐVHC cấp xã được xếp loại I, tiếp đến là loại II, loại III; trường hợp ĐVHC cấp xã cùng loại thì ưu tiên cho đơn vị có tổng số điểm về diện tích, quy mô dân số, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và yếu tố đặc thù cao hơn; trường hợp tất cả các yếu tố trên đều như nhau thì do UBND tỉnh quyết định.
Tỉnh Quảng Ninh đưa ra nguyên tắc bố trí phòng chuyên môn được tăng thêm tương tự các tiêu chí tại Kết luận số 187-KL/TW, gồm: quy mô diện tích, dân số, phân loại ĐVHC, phân loại đô thị, GRDP, thu ngân sách nhà nước, số lượng tổ chức đảng, đảng viên và đoàn viên, hội viên; sau đó tính điểm theo từng tiêu chí đó để xác định địa phương được bố trí tăng thêm phòng chuyên môn.
Thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện quy trình thành lập, tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
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